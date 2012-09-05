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Аренда спецтехники для предприятий и ее особенности
12 Марта 2019

Качественное осуществление различного рода работ невозможно без использования спецтехники, но содержание собственных автопарков многим жилищно-коммунальным хозяйствам невыгодно. Это требует больших затрат на ГСМ, топливо, ремонт и ТО. Эксплуатация арендованной специализированной техники позволяет в значительной степени сэкономить бюджет.

Если рассматривать различные виды оборудования, то предприятиям, планирующим осуществление разных видов работ, могут быть нужны:

  • автовышки;
  • автопогрузчики;
  • экскаваторы;
  • автокраны;
  • бульдозеры;
  • манипуляторы;
  • бетононасосы;
  • эвакуаторы;
  • траншеекопатели;
  • трубоукладчики.

Выбор специализированной техники зависит от видов запланированных работ. Среди многих видов техники наиболее распространены автовышки, осуществляющие доставку оборудования и рабочих на нужную высоту. Этот вид спецмашин позволяет монтировать электрический кабель, обустраивать фасад здания или ремонтировать кровлю здания. Существует ряд разновидностей автовышек, различаемых по высоте подъема, типу стрелы и шасси.

Автопогрузчик стоит на втором месте после автовышки по востребованности. Эта популярная машина позволяет поднимать, перемещать и складировать грузы. Автопогрузчики можно различать по уровню грузоподъемности и виду силового агрегата. Они осуществляют землеройные и строительно-монтажные работы.

Экскаваторы — разновидности специализированной техники, выполняющие следующие виды работ:

  • строительство дорог;
  • возведение коттеджей;
  • прокладка кабеля;
  • расчистка территории.

Среди видов экскаваторов можно выделить траншейные, гусеничные, а также экскаваторы- планировщики.

Автокраны незаменимы в условиях масштабного строительства. Они позволяют поднимать штучные грузы, имеющие тяжелый вес. Различать их можно в зависимости от длины стрелы и грузоподъемности. На российском рынке большой популярностью пользуются китайские автокраны завода Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd (XCMG), в особенности модель XCMG QY25K5. Данная модель хорошо оптимизирована для работ как в городских условиях, так и на крупных строительных площадках. Еще одним немаловажным преимуществом является доступность расходных материалов, запчасти XCMG отличаются оптимальным соотношением цена-качество. Узнать приблизительную стоимость деталей можно по ссылке https://asiadetail.ru/zapchasti-xcmg/zapchasti-xcmg-qy25k5/

Бульдозер — это устойчивая разновидность технического средства, располагающая гусеницы на большой площади. Техника способна поднимать и перемещать крупногабаритные грузы с большим весом благодаря наличию отвала. Это возможно и в зимний период, а также при движении по песчаной земле. Этот вид работ предполагает расчистку снега либо обустройство гидравлических насыпей.

Бетононасосы, часто применяемые в процессе укладки бетона, широко распространены в строительстве. Техническое средство позволяет ровно укладывать бетонную смесь. Бетононасосы подходят для приготовления смесей, применяемых в строительстве.

Манипуляторы в значительной степени упрощают труд строителей, позволяют сэкономить финансы, поскольку нет необходимости производить оплату работы автопогрузчика. Манипулятор выполняет сразу 2 функции, связанные с разгрузкой и погрузкой. Это исключает дополнительный наем профессионального водителя автокрана. Манипулятор перемещает строительные блоки, различное оборудование.

Рефрижераторы, используемые в различных отраслях промышленности. Они обеспечивают поддержание низкой температуры при транспортировке грузов. Аренда этого вида техники обеспечивает качество продукции, подлежащей реализации.

Эвакуаторы — специальные машины, используемые для безопасной транспортировки мотоциклов и легковых автомобилей. Этот вид техники имеет специальные приспособления, обеспечивающие качество погрузки. Эвакуаторы незаменимы в чрезвычайных ситуациях.

Лучше не экономить на аренде специализированной техники. Эффективность выполненных работ и снижение затрат на их выполнение оставит довольным любого заказчика.

Источник: Компания АзияДеталь


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