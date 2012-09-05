Благодаря специальной программе для интернет-магазинов запчастей владельцы смогут выполнить быструю подготовку документации, проводить складской учет материалов и запчастей, создать базу клиентов и поставщиков, разрабатывать системы лояльности, объявлять бонусы и скидки. Данная программа запчасти используется для наведение порядка на складах. Можно выполнить гибкие настройки внутренней структуры склада, проследить за минимальным или наличием остатка, произвести учет перемещения/возврата/продаж. Она помогает вести XYZ- и ABC-анализ ассортимента. Программа является надежным помощником отдела продаж и даже используется для учета вознаграждений. С ее помощью можно проконтролировать платежи, акции или же наценки.



Провести учет автозапчастей с помощью данной программы можно бесплатно, в тестовом режиме. Она эффективно используется для поиска товаров и быстрого заказа запчастей. С ее помощью также возможна проценка поставщиков, отслеживая при этом статус заказов. В течение минуты можно узнать диапазон цен, наличие нужной товарной позиции, а также сроки его поставки. Пополнение списка поставщиков происходит регулярно. Это такие известнейшие бренды, как Москворечье, EMEX, Микадо, Rossko, IXORA, JAparts, Партком, Berg, Шате-М, Армтек, Autopiter, Автостэлс, Autodoc или же Exist.



Такая программа для запчастей иномарок поможет организовать процессы таким образом, чтобы увеличить эффективность работы всего интернет-магазина. Она позволяет создавать каталоги запчастей. В программе имеется более 3-х тыс. каталогов запчастей иностранного и отечественного производства. Возможна интеграция с Parts-Soft, ABCP или же ZapTrade. Это эффективный способ создания онлайн-магазинов автозапчастей. АвтоДилер позволяет выгружать данные по любым запчастям с склада прямо в онлайн-магазин. Можно указать количество в наличии и актуальные расценки. Это облегчит потенциальным покупателям быстро находить нужные детали и приобретать их дистанционно. Настройка импорта данных требуется всего лишь раз. Дальше система будет выполнять разные операции автоматически.



Среди дополнительных возможностей программы следует выделить штрих-сканеры, VOIPОнлайн-кассы, VOIPIP-телефонию, VOIPSMS-рассылки, UDS Game, VOIPБонусную систему и т.д. Программа АвтоДилер является лучшим IT-решением для действующих СТО и онлайн-магазинов. Программу можно протестировать бесплатно перед приобретением. Количество пользователей программой не ограничено. Для этого дополнительные расходы не требуются. За пользователей доплачивать не нужно. Новым клиентам уделяется особое внимание. Они могут бесплатно пройти обучение. Обновления программы происходят каждый месяц. Разработчики добавляют новые возможности и вносят правки регулярно. Заказчики могут воспользоваться и бесплатной техподдержкой. Высококвалифицированные специалисты помогут вам через любые коммуникационные средства.

