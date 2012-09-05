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Как защитить автомобиль от коррозии
19 Мая 2020

При содержании автомобиля важно защитить кузов от коррозии и других повреждений. Процесс коррозии достаточно прост, он возникает при окислении металла под воздействием воды и воздуха. Больше всего коррозии подвергаются:

  1. Днище автомобиля.
  2. Скрытые полости автомобиля (стойки, внутренняя часть порога и двери).
  3. Другие части авто (водостоки, скрытая часть днища багажника, кромка капота).

Способы защиты

Все части автомобиля имеют свою особую антикоррозийную обработку. Для правильной деятельности антикоррозийного покрытия нужно максимально уберечь его от повреждений. Но если вдруг краска поддалась повреждению, необходимо закрасить скол специальным карандашом для восстановления. При таких серьёзных повреждениях как ДТП, необходима полная перекраска деталей. Днище машины обрабатывается мастикой, сделанной на основе битума и смолы. Как правило, в нее добавляют красители и ингибиторы коррозии. Наносить данное вещество можно шпателем или кисточкой, либо при помощи пульверизатора.Внутренние элементы автомобиля нуждаются в более тщательной обработке. При помощи жидкого антикора можно проникнуть в труднодоступные полости авто. В определённые точки с помощью пульверизатора, с гибкой трубой и распылителем на конце, наносится специальная антикоррозийная смесь. После обработки, отверстия затыкаются резиновыми колпачками, которые можно приобрести в любом автомагазине. Если процесс коррозии начался в некоторых местах, то лучшим решением будет: нанесение нового антикоррозийного слоя, после удаления старой ржавчины. Необходимо счистить наждачной бумагой или шлифовальной машинкой ржавчину до чистого металла. Далее нанесите на поверхность преобразователь ржавчины и дайте постоять 2,5 часа. Потом смойте его водой, обезжирьте и нанесите на поверхность слой антикоррозийного покрытия.

Если же восстановление части кузова невозможно, как часто бывает с порогами и задними арками, то лучшим решением станет замена детали. Кузовные пороги можно полностью заменить, купив специальные ремонтные комплекты. Такие вставки из оцинкованной стали изготовлены по чертежам оригинальных деталей делает компания AUTOGEIZER. Доставку компания организует во все города России. Качество деталей проверено временем и сотнями заказов.

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