Инновационная модель i30 от всемирно известного концерна Hyundai отличается своим европейским стилем. Это изысканный, выдержанный и эстетически привлекательный автомобиль. В каждой детали проявляются эмоции, вдохновение и естественность. Читая обзор https://bogdanauto.com.ua/model/hyundai-i30/hyundai-i30-obzor/ этого авто, можно легко убедиться в правдивости вышеприведенных оценок. Необходимо выделить просторный и удобный салон модели. Создатели установили здесь складываемые задние сиденья, которые позволяют трансформировать внутреннее пространство в соответствии с перевозимым грузом или же количеством пассажиров.



Наличие светодиодного стоп-сигнала позволило разработчиком добиться улучшенной видимости торможения. Кроме этого у такого сигнала есть и дизайнерская функция. Он придает задней части кузова премиальный вид. Оснащена модель двухцветными десятиспицевыми литыми дисками, размер которых выбирает будущий владелец. Они доступны в двух шестнадцатидюймовом и семнадцатидюймовом вариантах. Особого внимание требует ТОП-безопасность нового поколения модели і30, которая достигнута путем использования всеобъемлющему набору функциональной безопасности. Подтверждается это итогами краш-теста Евро NCAP 2017.



Модель также оснащена камерой заднего вида. Это бесценный помощник любого водителя при парковка. Владелец этого авто сможет воспользоваться графическими подсказками, которые отображаются на широком цветном дисплее. Благодаря им можно легко припарковать авто. Интерьер модели можно охарактеризовать как эргономичный, качественный и элегантный. В нем просвечивается простота и гармония. А салон отличается простором. При описании внутреннего дизайна появляются аналогии с функциональной красотой, царившей в самолетах. Проектировщики салона руководствовались нуждами и потребностями водителя с пассажирами. Поэтому сделали все для их максимального комфорта.



Для оптимизации удовольствия при вождении, разработчики предусмотрели возможность индивидуального регулирования температуры воздуха для передних сидений. С этой целью они установили дввухзонную климатическую систему. Пассажирам задних сидений предоставляется возможность управления воздушными потоками. Сделать это они могут с использованием систем вентиляции. Повышенного комфорта создатели модели добились благодаря использованию различных опций. Например, водитель может регулировать собственное сидение в десяти позициях. Кроме этого модель оснащена электронным стояночным тормозом, интеллектуальным круиз-контроле и многофункциональным рулем.

