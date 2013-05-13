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Главная страница Подшивка Номера за 2013 год Весь автомобильный Иркутск №27 Как пройти техосмотр в Иркутске




Как пройти техосмотр в Иркутске
Просмотров: 24750
13 Мая 2013
Теги: техосмотр

КАК ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР…

Одним из результатов прошедшей в стране реформы техосмотра стала простота и доступность процедуры для автовладельцев: только в Иркутске насчитывается более десяти действующих пунктов техосмотра, а очереди на осмотр стали достоянием истории. И все-таки, что необходимо сделать автовладельцу, чтобы быстро и легко пройти техосмотр?


1. Подготовить автомобиль к техническому осмотру (по возможности проверить работоспособность и исправность узлов и агрегатов, подлежащих проверке), а также убедиться в наличии знака аварийной остановки, огнетушителя и необходимых документов по списку ниже.
2. Выбрать ближайший (или любой другой) Пункт Технического Осмотра (см. адреса и телефоны ПТО Иркутска ниже).
3. Позвонить в нужный ПТО для записи в удобное для вас время, а также уточнить стоимость ТО.
4. Приехать на исправном (желательно чистом) автомобиле и с необходимыми документами.
5. Оплатить стоимость техосмотра (на месте) и следовать указаниям сотрудников ПТО.


Как правило, на прохождение техосмотра потребуется не более 30 минут (при отсутствии неисправностей или проблем с документами). Стоимость техосмотра в Иркутске зависит от «аппетита» того или иного ПТО, и составляет от 345 до 870 руб. (в среднем – 418 руб.).

На техосмотре проверяются:

• тормозная система (инструментально)
• ремни безопасности
• светотехнические приборы
• целостность и светопропускаемость стекол (инструментально и визуально)
• замки дверей
• токсичность выхлопа (инструментально)
• нормы каплепадения техжидкостей двигателя
• люфты рулевого управления и подвески (инструментально)
• тип и размерность шин
• наличие соответствующих требованиям ГОСТа знака аварийной остановки и огнетушителя (у знака длина плеча должна быть не менее 500 мм, а объем огнетушителя – не менее 2 литров).

Наличие автоаптечки, а также медицинской справки водителя не проверяется.

По результатам проверки ТС с 30 июля 2012 года оформляется диагностическая карта (выданные ранее талончики техосмотра остаются действительными до окончания срока действия, и предъявляются при приобретении полиса ОСАГО наравне с диагностической картой). В нее входит заключение о соответствии или несоответствии ТС обязательным требованиям безопасности, и содержится список выявленных неисправностей. Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде: один экземпляр получает владелец транспортного средства, еще один останется у оператора ТО, а электронный вариант заносится в единую автоматизированную информационную систему ТО (ЕАИСТО) на срок не менее 5 лет. Диагностическая карта или талон техосмотра действительны до указанной в них даты вне зависимости от смены собственника ТС.


ПТО Иркутска, аккредитованные РСА:

«Транспарк», ул. Набережная Иркута, 1, тел. 400-000
«Диавто», ул. Челябинская, 25, тел. 779-134
«Техосмотр», ул. Трактовая, 15 А, тел. 8-964-286-79-55
«Авангард», ул. Генерала Доватора, 41, тел. 211-550
«А38», ул. Генерала Доватора, 39, тел. 677-007
«Иркутск-АвтоВАЗ», ул. Аргунова, 2, тел. 730-820
«ТехосмотрЭксперт», ул. Старо-Кузьмихинская, 62, тел. 420-000
«Автостандарт», ул. Ширямова, 32, тел. 999-991
«Good Garage», ул. Березовая Роща, 3Б, тел. 420-024
«Техно-Лайн», ул. Тухачевского, 3/5, тел. 707-114
ИП Прытков А.А., ул. Красноярская, 70А, тел. 8-908-668-41-26
«АвтоМакс38», Иркутск, ул. Баррикад, 60С, пав.41, тел. 673-337
«Фильтр», Иркутск, Синюшина гора (на выезде из города), тел. 981-606


СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТО:

• новые легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн – раз в 3 года (диагностическая карта выдается сроком на 36 месяцев без осмотра автомобиля)
• ТС возрастом не более 7 лет, включая год выпуска – раз в 2 года (диагностическая карта выдается сроком на 24 месяца)
• ТС возрастом старше 7 лет, а также все ТС категории «С» – ежегодно (диагностическая карта выдается сроком на 12 месяцев)
• ТС категории «Д», грузовики, перевозящие опасные или крупногабаритные грузы, а также ТС, используемые в коммерческих пассажирских перевозках (в том числе такси) – раз в полгода (диагностическая карта выдается сроком на 6 месяцев)

Очередной технический осмотр необходимо проходить до окончания срока действия текущей диагностической карты или талона техосмотра.


ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт и/или водительское удостоверение)
• свидетельство о регистрации ТС (СОР) или паспорт транспортного средства (ПТС)

дополнительно могут понадобиться:

• доверенность (если ТС на осмотр предоставляет не собственник)
• военный билет (если ТС на осмотр предоставляет военнослужащий)
• квитанции об оплате (если оплата осуществляется не в пункте технического осмотра)

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013

Комментарии
Написал: Алексей, 18:47, 9 апреля 2014 0

поможем в оформления техосмотра (категории Б)
Доставка до Вас готовой карты техосмотра

все официально с занесением в базу.
цена 1500 руб.
8 964-549-8421

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Написал: Александр-ТО, 23:02, 26 сентября 2015 0

Алексей,
Диагностическая карта на все категории транспортных средств. (A, B, C, D, E).
В день обращения за 15 минут.
100% Внесение в базу ЕАИСТО.
БЕЗ ЗАЕЗДА, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ.
Низкая цена 600 руб.
Оптовым клиентам скидки.
Все вопросы по телефону 8-983-6-999-277
E-mail: to-irkutsk@gmail.com

Ответить
Написал: Олег, 11:06, 30 сентября 2015 -1

Александр-ТО, МОШЕННИК!!! ТЕХОСМОТР НЕ БЬЕТСЯ ПО БАЗАМ!

Ответить
Написал: Александр-ТО, 14:33, 4 октября 2015 0

Олег, 100% Гарантия. Оплата после проверки.
Более 3-х лет на рынке

У ВАС ДОРОЖЕ ВОТ И ВСЕ ПОНЯТНО!!)))

Ответить
Написал: Александр-ТО, 14:33, 4 октября 2015 0

Олег, 100% Гарантия. Оплата после проверки.
Более 3-х лет на рынке

У ВАС ДОРОЖЕ ВОТ И ВСЕ ПОНЯТНО!!)))

Ответить
Написал: Александр-ТО, 14:34, 4 октября 2015 0

Диагностическая карта на все категории транспортных средств. (A, B, C, D, E).
В день обращения за 15 минут.
100% Внесение в базу ЕАИСТО.
БЕЗ ЗАЕЗДА, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ.
Низкая цена 600 руб.
Оптовым клиентам скидки.
Все вопросы по телефону 8-983-6-999-277
E-mail: to-irkutsk@gmail.com

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Написал: 1, 11:24, 5 октября 2015 0

Олег, +Техосмотр всего за 1000 рублей супер цена !
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+Вам не нужно никуда ездить и тратить свое время
+Оплата при получении
Вы отправляете копию или фото Свидетельство о Регистрации(СОР)
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Написал: Lbvf, 16:21, 12 июля 2016 0

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Написал: 777, 18:35, 30 сентября 2015 -1

Александр-ТО, ВНИМАНИЕ !8-983-6-999-277 — ЭТО МОШЕННИК!

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Написал: Александр-ТО, 14:31, 4 октября 2015 0

777, 100% Гарантия. Оплата после проверки.

У ВАС ДОРОЖЕ ВОТ И ВСЕ ПОНЯТНО!!)))

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Написал: Александр-ТО, 14:34, 4 октября 2015 0

Диагностическая карта на все категории транспортных средств. (A, B, C, D, E).
В день обращения за 15 минут.
100% Внесение в базу ЕАИСТО.
БЕЗ ЗАЕЗДА, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ.
Низкая цена 600 руб.
Оптовым клиентам скидки.
Все вопросы по телефону 8-983-6-999-277
E-mail: to-irkutsk@gmail.com

Ответить
Написал: Birara, 21:45, 15 сентября 2015 0

Your thnkiing matches mine — great minds think alike!

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Написал: Техосмотр_Ирк, 17:24, 24 сентября 2015 0

Тех осмотр, Диагностическая карта на все виды автомобилей.
Заносится в Единую базу ЕАИСТО, подходит для любой страховой компании.

700 руб на легковой автомобиль.
1200 руб на грузовой автомобиль

При заказе от 5 диагностических карт скидка!

Тел. (3952) 66-22-34

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Написал: Александр-ТО, 23:02, 26 сентября 2015 0

Техосмотр_Ирк,
Диагностическая карта на все категории транспортных средств. (A, B, C, D, E).
В день обращения за 15 минут.
100% Внесение в базу ЕАИСТО.
БЕЗ ЗАЕЗДА, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ.
Низкая цена 600 руб.
Оптовым клиентам скидки.
Все вопросы по телефону 8-983-6-999-277
E-mail: to-irkutsk@gmail.com

Ответить
Написал: Олег, 11:09, 30 сентября 2015 -1

Александр-ТО, МОШЕННИК!!! ТЕХОСМОТР НЕ БЬЕТСЯ ПО БАЗАМ!!!

Ответить
Написал: Александр-ТО, 14:32, 4 октября 2015 0

Олег, 100% Гарантия. Оплата после проверки.
Более 3-х лет на рынке

У ВАС ДОРОЖЕ ВОТ И ВСЕ ПОНЯТНО!!)))

Ответить
Написал: 3, 11:22, 5 октября 2015 0

+Техосмотр всего за 1000 рублей супер цена !
+ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛЕН !
+Все официально с занесением в базу
+Вам не нужно никуда ездить и тратить свое время
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Вы отправляете копию или фото Свидетельство о Регистрации(СОР)
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Звоните 961-779 8(914)925-64-25

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Написал: Евгений, 12:09, 17 октября 2015 0

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Пишите: 623220@bk.ru

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Написал: надежда, 19:52, 8 января 2016 0

Евгений, нужно пройти техосмотр на маз пятитонник

Ответить
Написал: просто, 10:45, 13 ноября 2015 0

эх, почему у нас всё через одно место, куча дельцов предлагающих сделать ТО хоть на автохлам который не завести. В той же японии или германии ни одному человек не прийдёт в голову так проходить ТО.

Ответить
Написал: Михаил ТО, 18:20, 15 декабря 2015 0

Диагностическая карта (техосмотр) для оформления ОСАГО
Все категории (A, B, C, D, E)

Официально, с занесением в базу ЕАИСТО.
Быстро(10 минут). Доставка по городу.

Стоимость: 500 рублей.

Звоните: 895О1100090
Viber: 895О1100090
email: muzic@list.ru

Важно знать, что отсутствие у Вас действующей Диагностической карты техосмотра – это основание для расторжения страховой компанией с Вами договора ОСАГО (КАСКО) и отказе в выплатах.

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Написал: Мария, 12:32, 29 мая 2016 0

Есть вопрос. Сколько будет стоить прохождение ТО на мотоцикл для регистрации в ГАИ? Какие документы нужны?

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