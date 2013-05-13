КАК ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР…
Одним из результатов прошедшей в стране реформы техосмотра стала простота и доступность процедуры для автовладельцев: только в Иркутске насчитывается более десяти действующих пунктов техосмотра, а очереди на осмотр стали достоянием истории. И все-таки, что необходимо сделать автовладельцу, чтобы быстро и легко пройти техосмотр?
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1. Подготовить автомобиль к техническому осмотру (по возможности проверить работоспособность и исправность узлов и агрегатов, подлежащих проверке), а также убедиться в наличии знака аварийной остановки, огнетушителя и необходимых документов по списку ниже.
На техосмотре проверяются:
• тормозная система (инструментально)
• ремни безопасности
• светотехнические приборы
• целостность и светопропускаемость стекол (инструментально и визуально)
• замки дверей
• токсичность выхлопа (инструментально)
• нормы каплепадения техжидкостей двигателя
• люфты рулевого управления и подвески (инструментально)
• тип и размерность шин
• наличие соответствующих требованиям ГОСТа знака аварийной остановки и огнетушителя (у знака длина плеча должна быть не менее 500 мм, а объем огнетушителя – не менее 2 литров).
Наличие автоаптечки, а также медицинской справки водителя не проверяется.
По результатам проверки ТС с 30 июля 2012 года оформляется диагностическая карта (выданные ранее талончики техосмотра остаются действительными до окончания срока действия, и предъявляются при приобретении полиса ОСАГО наравне с диагностической картой). В нее входит заключение о соответствии или несоответствии ТС обязательным требованиям безопасности, и содержится список выявленных неисправностей. Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде: один экземпляр получает владелец транспортного средства, еще один останется у оператора ТО, а электронный вариант заносится в единую автоматизированную информационную систему ТО (ЕАИСТО) на срок не менее 5 лет. Диагностическая карта или талон техосмотра действительны до указанной в них даты вне зависимости от смены собственника ТС.
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ПТО Иркутска, аккредитованные РСА:
• «Транспарк», ул. Набережная Иркута, 1, тел. 400-000
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СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТО:
• новые легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн – раз в 3 года (диагностическая карта выдается сроком на 36 месяцев без осмотра автомобиля)
Очередной технический осмотр необходимо проходить до окончания срока действия текущей диагностической карты или талона техосмотра.
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА:
• документ, удостоверяющий личность (паспорт и/или водительское удостоверение)
дополнительно могут понадобиться:
• доверенность (если ТС на осмотр предоставляет не собственник)
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Евгений, нужно пройти техосмотр на маз пятитонник
эх, почему у нас всё через одно место, куча дельцов предлагающих сделать ТО хоть на автохлам который не завести. В той же японии или германии ни одному человек не прийдёт в голову так проходить ТО.
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Важно знать, что отсутствие у Вас действующей Диагностической карты техосмотра – это основание для расторжения страховой компанией с Вами договора ОСАГО (КАСКО) и отказе в выплатах.
Есть вопрос. Сколько будет стоить прохождение ТО на мотоцикл для регистрации в ГАИ? Какие документы нужны?