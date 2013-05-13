КАК ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР…

Одним из результатов прошедшей в стране реформы техосмотра стала простота и доступность процедуры для автовладельцев: только в Иркутске насчитывается более десяти действующих пунктов техосмотра, а очереди на осмотр стали достоянием истории. И все-таки, что необходимо сделать автовладельцу, чтобы быстро и легко пройти техосмотр?

1. Подготовить автомобиль к техническому осмотру (по возможности проверить работоспособность и исправность узлов и агрегатов, подлежащих проверке), а также убедиться в наличии знака аварийной остановки, огнетушителя и необходимых документов по списку ниже.

2. Выбрать ближайший (или любой другой) Пункт Технического Осмотра (см. адреса и телефоны ПТО Иркутска ниже).

3. Позвонить в нужный ПТО для записи в удобное для вас время, а также уточнить стоимость ТО.

4. Приехать на исправном (желательно чистом) автомобиле и с необходимыми документами.

5. Оплатить стоимость техосмотра (на месте) и следовать указаниям сотрудников ПТО.

Как правило, на прохождение техосмотра потребуется не более 30 минут (при отсутствии неисправностей или проблем с документами). Стоимость техосмотра в Иркутске зависит от «аппетита» того или иного ПТО, и составляет от 345 до 870 руб. (в среднем – 418 руб.). Как правило, на прохождение техосмотра потребуется не более 30 минут (при отсутствии неисправностей или проблем с документами). Стоимость техосмотра в Иркутске зависит от «аппетита» того или иного ПТО, и составляет от 345 до 870 руб. (в среднем – 418 руб.).

На техосмотре проверяются:

• тормозная система (инструментально)

• ремни безопасности

• светотехнические приборы

• целостность и светопропускаемость стекол (инструментально и визуально)

• замки дверей

• токсичность выхлопа (инструментально)

• нормы каплепадения техжидкостей двигателя

• люфты рулевого управления и подвески (инструментально)

• тип и размерность шин

• наличие соответствующих требованиям ГОСТа знака аварийной остановки и огнетушителя (у знака длина плеча должна быть не менее 500 мм, а объем огнетушителя – не менее 2 литров).

Наличие автоаптечки, а также медицинской справки водителя не проверяется.

По результатам проверки ТС с 30 июля 2012 года оформляется диагностическая карта (выданные ранее талончики техосмотра остаются действительными до окончания срока действия, и предъявляются при приобретении полиса ОСАГО наравне с диагностической картой). В нее входит заключение о соответствии или несоответствии ТС обязательным требованиям безопасности, и содержится список выявленных неисправностей. Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде: один экземпляр получает владелец транспортного средства, еще один останется у оператора ТО, а электронный вариант заносится в единую автоматизированную информационную систему ТО (ЕАИСТО) на срок не менее 5 лет. Диагностическая карта или талон техосмотра действительны до указанной в них даты вне зависимости от смены собственника ТС.

ПТО Иркутска, аккредитованные РСА: • «Транспарк», ул. Набережная Иркута, 1, тел. 400-000

• «Диавто», ул. Челябинская, 25, тел. 779-134

• «Техосмотр», ул. Трактовая, 15 А, тел. 8-964-286-79-55

• «Авангард», ул. Генерала Доватора, 41, тел. 211-550

• «А38», ул. Генерала Доватора, 39, тел. 677-007

• «Иркутск-АвтоВАЗ», ул. Аргунова, 2, тел. 730-820

• «ТехосмотрЭксперт», ул. Старо-Кузьмихинская, 62, тел. 420-000

• «Автостандарт», ул. Ширямова, 32, тел. 999-991

• «Good Garage», ул. Березовая Роща, 3Б, тел. 420-024

• «Техно-Лайн», ул. Тухачевского, 3/5, тел. 707-114

• ИП Прытков А.А., ул. Красноярская, 70А, тел. 8-908-668-41-26

• «АвтоМакс38», Иркутск, ул. Баррикад, 60С, пав.41, тел. 673-337

• «Фильтр», Иркутск, Синюшина гора (на выезде из города), тел. 981-606

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТО: • новые легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн – раз в 3 года (диагностическая карта выдается сроком на 36 месяцев без осмотра автомобиля)

• ТС возрастом не более 7 лет, включая год выпуска – раз в 2 года (диагностическая карта выдается сроком на 24 месяца)

• ТС возрастом старше 7 лет, а также все ТС категории «С» – ежегодно (диагностическая карта выдается сроком на 12 месяцев)

• ТС категории «Д», грузовики, перевозящие опасные или крупногабаритные грузы, а также ТС, используемые в коммерческих пассажирских перевозках (в том числе такси) – раз в полгода (диагностическая карта выдается сроком на 6 месяцев) Очередной технический осмотр необходимо проходить до окончания срока действия текущей диагностической карты или талона техосмотра.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА: • документ, удостоверяющий личность (паспорт и/или водительское удостоверение)

• свидетельство о регистрации ТС (СОР) или паспорт транспортного средства (ПТС) дополнительно могут понадобиться: • доверенность (если ТС на осмотр предоставляет не собственник)

• военный билет (если ТС на осмотр предоставляет военнослужащий)

• квитанции об оплате (если оплата осуществляется не в пункте технического осмотра)

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013