ЛЕТНИЙ ДРАЙВ

В отношении шин невозможно претендовать на истину в последней инстанции, тем более навязывать мнение, однако очередной летний сезон перед многими ставит вопрос выбора. Как ни крути колесо, а при таком разбросе предложения по моделям и ценам, найти оптимальный вариант непросто. К тому же «оптимальный» – понятие тоже индивидуальное. Учитывая первичную важность таких сезонных расходов, как шины, попробуем осветить существующий рынок. Для начала выскажем некоторые актуальные соображения.

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО

Хороших универсальных шин для наших условий нет, зато есть достойные сезонные шины – отдельно для зимы и лета. Это более затратно, но идеально было бы иметь два комплекта колес в сборе с дисками – так потом проще и дешевле осуществлять сезонную смену. Неразумно ездить летом на зимних шинах, которые по составу резины рассчитаны именно на низкие температуры. У них мягче и мельче нарезанный протектор, летом они интенсивно стираются, а главное, при высоких температурах такие шины начинают буквально «плыть» по асфальту. Встречаются рекомендации, что зимние «липучки» после износа верхнего (самого мягкого) слоя протектора можно использовать как всесезонные шины. Но такой «вынужденный» вариант требует оговорок: только в некритичных условиях эксплуатации – невысокие скорости, немагистральные дороги и так далее.

ТЕХНОЛОГИИ

Если правильно выбрать летние шины, то кроме удовольствия от езды еще можно будет немного экономить топливо. Сейчас мировая тенденция в производстве летних шин – повышение экологичности и экономичности, что подразумевает малый износ и низкое сопротивление качению. В последнее время на эту «тему» выходит много новинок с соответствующими обозначениями: Eco, Energy, Green и другие. Главное, чтобы «облегченные» шины выпускались не в ущерб другим важным качествам: сцепление и управляемость на мокром и сухом асфальте, комфорт, а также прочность. Как показывают сравнительные тесты, не всем удается хорошо совместить все параметры, поэтому за «экошинами» лучше обращаться к ведущим производителям, у кого самые передовые технологии.

ЦЕНЫ И КОНКУРЕНТЫ

Несмотря на то что летние шины дешевле зимних, эта продукция тоже дорогая, и всегда кажется, что неоправданно. Однако всегда есть выбор. Крупные шинные компании, как правило, выпускают модели трех классов – эконом, средний уровень и премиум. Между шинами эконом и среднего класса разница в цене может достигать 15-20%. Настолько же может быть доступнее продукция брендов «второй линии», а современные отечественные модели еще чуть доступнее. Если поездки летом ограничиваются тесным городом и нечастыми тихими выездами за его пределы, то менее дорогие импортные шины без «супер-технологий» и современные российские модели могут стать оптимальным выбором.

Многие летние шины, даже недорогие, выпускаются с индексом скорости R (до 170 км/час), S (до 180) или T (до 190), что для нас более чем достаточный «запас скорости», и разглядывать эти буквы на боковинах (как правило, после обозначения размера) особого смысла нет. Однако более высокие индексы косвенно и прямо могут указывать на более высокий статус шины, на более высокое качество. Например, модели среднего класса могут хвалиться буквами U (до 200 км/час) или даже H (до 210 км/час), а шины премиум-сегмента сразу идут в отрыв с буквами V (до 240), ZR (свыше 240), W (до 270) и Y (до 300 км/час). В общем-то, все согласно тем автомобилям, на которые шины ориентированы.

Если не брать естественный износ, то даже самые лучшие шины имеют срок годности около 5 лет, что связано с неизбежной деструкцией резиновой смеси (а это смесь углерода с каучуком плюс присадки). То есть даже на складе при хранении по всем правилам (а они довольно строгие) шины стареют. На открытых рынках штабеля шин под солнцем стареют еще быстрее. А поскольку берем мы их не на один сезон, лучше всего покупать шины максимально «свежие».

Дату изготовления можно разглядеть на боковине покрышки, как правило, это овал, в котором проставлены четыре цифры: две первые обозначают неделю, а две вторые год выпуска. Например, 4212 – значит, шина произведена в 42-ю неделю 2012 года. Свеженькая.

Десять интересных предложений (ориентировочные цены в Иркутске)

Hankook Optimo K 415

Модель с честным названием – для импортной шины оптимально сочетает характеристики и цену. В тестах показала хорошие сцепные свойства и управляемость, приличную плавность хода, прочность каркаса, однако отличается повышенным шумом.





Nokian Hakka Green

Шина интересна как пример сбалансированных качеств: хорошие показатели по сцепным свойствам и управляемости, вполне комфортны, обладают низким сопротивлением качению, достаточно прочные, при этом не самые дорогие в своем классе.



Barum Brillantis 2

Модель привлекает невысокой для «импорта» ценой и комфортом – шины мягкие и тихие, к тому же легко катятся. По сцепным свойствам и управляемости уровень чуть ниже среднего, так что на этих шинах лучше не «зажигать».





Bridgestone B250

Модель из категории малобюджетных, то есть выдающихся характеристик ждать не приходится, но эти шины от известного производителя, что уже плюс. Предлагается в самой народной размерной линейке по относительно скромным для «импорта» ценам.



13-18'' от 2100 руб. 13-16’’ от 2380 руб. 13-15’’ от 2000 руб. 13-15’’ от 2150 руб.



Kama Euro-236

Как показывают тесты, шина хороша на сухом и мокром асфальте, имеет прочные боковины, но не очень комфортна – жесткая и шумная, и грешит повышенным сопротивлением качению. Тем не менее, из реальных минусов – ограниченная размерная линейка. 13-15’’ от 1750 руб.

Amtel Planet 3

Не новая, не очень дорогая, но заслуживающая внимания отечественная шина. Обладает неплохими сцепными свойствами, в том числе на мокром асфальте, при этом относительно комфортна и обладает невысоким сопротивлением качению. 13-15’’ от 1550 руб.



Michelin Energy Saver

Еще один пример сбалансированности: при хороших сцепных свойствах на мокром и сухом асфальте отличаются плавными, корректными реакциями, легко катятся, не сильно шумят и не жесткие, достаточно прочные.





Pirelli Cinturato P1

Отличаются высоким сцеплением на мокром и сухом асфальте, хотя по управляемости тесты дают уже не очень высокую оценку. Другой дисбаланс – тихие, но жесткие. В общем, шины с характером, но недостаточно сбалансированы.





Nordman SX

Шина производится в России по «лицензии» снятой с производства модели Nokian Hakka i3 (предшествовала современной Hakka Green). В тестах показала умеренные, но вполне достойные характеристики по всем параметрам, плюс адекватная цена.



Cordiant Road Runner

Новая российская модель, в тестах показала неплохие сцепные свойства и управляемость, особенно на сухом асфальте (на мокром не очень). По комфорту тоже не однозначна – тихая, но не « мягкая», а в целом с учетом цены заслуживает внимания.



14-17’’ от 2850 руб. 14-16’’ от 3100 руб. 13-17’’ от 2100 руб. 13-16’’ от 1780 руб.

Десять новинок сезона (ориентировочные цены в Иркутске)

Nokian Hakka Black

Новая шина премиум-сегмента, ориентированная на спортивные и прочие мощные автомобили соответствующего класса. Размеры с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов, с индексом скорости до W (270 км/час) и Y (300 км/час).

Hankook Ventus S1 evo2

Новая премиум-модель, статус которой производитель подчеркивает индексом скорости Y (до 300 км/час) и всего тремя вариантами посадочного диаметра: на 17, 18 и 19 дюймов, но зато с большим выбором вариаций – всего 24 типоразмера.

Toyo Proxes CF2

Новинка сезона (дальнейшее развитие Proxes CF1), ориентированная на автомобили среднего класса. Предлагается с посадочным диаметром 15, 16 и 17 дюймов, с индексом скорости H (до 210 км/час) и V (до 240 км/час) – всего до 30 типоразмеров.

Continental Conti Eco Contact 5

Новая «экошина» среднего класса в России появилась еще в прошлом году, однако актуальность обретает именно сейчас с расширением линейки посадочных диаметров от 14 до 18 дюймов – всего около 30 типоразмеров. от 6200 руб. от 5600 руб. от 2560 руб. от 2950 руб.



Michelin Primacy 3

Новая модель премиум-сегмента, позиционируемая для автомобилей среднего и бизнес-класса. Шины предлагаются с посадочным диаметром от 16 до 19 дюймов – всего 18 типоразмеров с индексом скорости от H (210 км/час) до Y (300 км/час).

Bridgestone Turanza T 001

Новая модель среднего класса – дальнейшее развитие известной модели Turanza ER300. Предлагается в демократичной линейке с посадочным диаметром от 14 до 19 дюймов – всего насчитывается 26 типоразмеров.

Bridgestone MY-02 Sporty Style

Следующее развитие демократичной спортивной модели, ориентированной на массовое применение, а также в качестве универсальной «тюнинговой» шины. Предлагается с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов – всего до 18 типоразмеров.

Dunlop Sport BluResponse

Новая «экошина» среднего класса, ориентированная на массовый сегмент автомобилей, о чем говорит и широчайшая размерная линейка: модель предлагается с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов – всего до 52 типоразмеров. от 4600 руб. от 3150 руб. от 2850 руб. от 2550 руб.



Cordiant Tunga Camina

Очередная отечественная (и не самая дорогая) новинка от омских шинников. Модель ориентирована на традиционные отечественные автомобили, о чем говорит уровень цен и соответствующие размеры с посадочным диаметром от 13 до 15 дюймов. от 1500 руб.

Yokohama Blue Earth AE-01

Новая «экошина» среднего класса, ориентированная на массовый сегмент автомобилей. Предлагается в соответствующей модельной линейке: с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов – всего до 40 типоразмеров. от 2150 руб.

Василий ЛАРИН

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013