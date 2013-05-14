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Регистрационные действия с автомобилем в Иркутске
Просмотров: 44863
14 Мая 2013
Теги: ГИБДД
Причин для обращения в регистрационные подразделения ГИБДД может быть несколько: постановка-снятие с учета, временная регистрация, выдача документов вместо потерянных, изменение информации в документах. Чтобы сберечь нервы и время, прочитайте информацию ниже.

Порядок действий при регистрации/снятии с учета автомобиля:

1 – Собрать необходимые документы (документы на автомобиль и на право владения им, личные документы, полис ОСАГО).

2 – Записаться на регистрацию в один из регистрационных отделов ГИБДД (лично по телефону, либо через сайт www.gosuslugi.ru).

3 – Вовремя прибыть в нужный регистрационный отдел и написать заявление по образцу.

4 – Пройти сверку номеров, после чего сдать все документы и заявление на оформление.

Время оформления – не более часа.


Регламентированное время регистрационных действий – до 3 часов. На практике в Иркутске можно поставить автомобиль на учет или переоформить его на нового собственника в течение часа.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С АВТОМОБИЛЕМ
Снятие с учетаПостановка на учетСмена собственникаВнесение изменений
Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)		Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)		Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)		Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)
ПаспортПаспортПаспортПаспорт
Паспорт транспортного средства (ПТС)Паспорт транспортного средства (ПТС)Паспорт транспортного средства (ПТС)Паспорт транспортного средства (ПТС)
Документ на право собственности (свидетельство о
регистрации)		Документ на право
собственности (договор купли-продажи)		Документ на право собственности (договор купли-продажи + свидетельство о регистрации)Документ на право собственности (свидетельство о регистрации)
Полис ОСАГОПолис ОСАГОПолис ОСАГОПолис ОСАГО
Квитанции об оплате госпошлиныКвитанции об оплате госпошлиныКвитанции об оплате госпошлиныКвитанции об оплате госпошлины
Регистрационные знаки (госномера)
Регистрационные знаки (госномера) – при их смене

При желании заявление можно написать самостоятельно, а можно воспользоваться помощью специалистов. Стоимость оформления всех документов при помощи специалистов-консультантов – примерно 1200-3100 руб. Разброс цен связан с тем, что в эту сумму включены госпошлины на регистрационные действия, которые, в свою очередь, зависят от того, меняются ли госномера на автомобиле, а также требуется ли замена ПТС или внесение изменений в уже имеющиеся регистрационные документы. Размер госпошлины для каждого случая ниже:

Операциягос. пошлина
Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) с выдачей (заменой) ПТС2300 руб.
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) с выдачей (заменой) ПТС1800 руб.
Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, без внесения
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		1800 руб.
Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, с внесением
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		2000 руб.
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, без внесения
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		1300 руб.
Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, с внесением
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		1500 руб.
Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о
регистрации), без замены ПТС		500 руб.
Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о
регистрации и ПТС)		1000 руб.
Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, с выдачей (заменой) ПТС2300 руб.
Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, без выдачи (замены) ПТС1800 руб.
Замена (утрата) знаков тип 2, 4, с выдачей (заменой) ПТС1800 руб.
Замена (утрата) знаков тип 2, 4, без выдачи (замены) ПТС1300 руб.
Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, без внесений изменений сведений
о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		100 руб.
Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о
ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		300 руб.
Снятие с учёта авто с выдачей (заменой) ПТС600 руб.
Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, без внесения изменений
сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		100 руб.
Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений
сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)		300 руб.
Снятие с учёта мото, прицепа с выдачей (заменой) ПТС600 руб.
Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС без замены (выдачи) ПТС300 руб.
Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС с заменой (выдачей) ПТС800 руб.
Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат200 руб.
Выдача или продление срока действия акта технического осмотра ТС0 руб.
Временная регистрация ранее зарегистрированных ТС по месту пребывания
(без выдачи свидетельства о регистрации и гос. регистрационных знаков) с
внесением сведений в ПТС		200 руб.

Адреса регистрационных подразделений ГИБДД Иркутска:

МОГТОР ГИБДД

ул. Генерала Доватора, 41 (тел. 211-524, 211-525). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.00 до 19.30, чт. с 8.00 до 13.00.

МОГТОР ГИБДД в Затоне

ул. Набережная Иркута, 1/4 (тел. 400-400). Ежедневно, с 9.00 до 19.00.

МОГТОР ГИБДД

ул. Ширямова, 32 (тел. 999-991). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.30 до 19.00, обед с 12.30 до 13.30, чт. с 8.30 до 12.30.

МОГТОР ГИБДД

ул. Челябинская, 25 (тел. 310-000) Вт, ср, пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 14.00, чт. с 9.00 до 12.30. Выходные: вс, пн.


Весь автомобильный Иркутск № 27/2013

Комментарии
Написал: иван, 17:07, 23 марта 2015 0

сплошная нецензурщина по работе МОГТОР ГИБДД ул. Челябинская, 25

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Написал: Яна, 22:03, 23 декабря 2015 0

Оператор, как овчарки!

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Написал: Tanya_pechenya, 20:06, 18 января 2016 0

ул. Генерала Доватора, 41 (тел. 211-524, 211-525). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.00 до 19.30, чт. с 8.00 до 13.00.
Вот если честно, звоню весь день, раз 40 точно позвонила, не берут трубку и всё… ( придётся с утра к 8:00 ехать (( злая!

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Написал: Ярослав, 07:07, 19 марта 2016 0

Tanya_pechenya,
Не берут трубку потому что их там уже нет! Не работают они.

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