Причин для обращения в регистрационные подразделения ГИБДД может быть несколько: постановка-снятие с учета, временная регистрация, выдача документов вместо потерянных, изменение информации в документах. Чтобы сберечь нервы и время, прочитайте информацию ниже.

Порядок действий при регистрации/снятии с учета автомобиля:

1 – Собрать необходимые документы (документы на автомобиль и на право владения им, личные документы, полис ОСАГО).

2 – Записаться на регистрацию в один из регистрационных отделов ГИБДД (лично по телефону, либо через сайт www.gosuslugi.ru).

3 – Вовремя прибыть в нужный регистрационный отдел и написать заявление по образцу.

4 – Пройти сверку номеров, после чего сдать все документы и заявление на оформление.

Время оформления – не более часа.

Регламентированное время регистрационных действий – до 3 часов. На практике в Иркутске можно поставить автомобиль на учет или переоформить его на нового собственника в течение часа.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С АВТОМОБИЛЕМ

Снятие с учета Постановка на учет Смена собственника Внесение изменений Заявление (с отметкой о

сверке номерных агрегатов) Заявление (с отметкой о

сверке номерных агрегатов) Заявление (с отметкой о

сверке номерных агрегатов) Заявление (с отметкой о

сверке номерных агрегатов) Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт транспортного средства (ПТС) Паспорт транспортного средства (ПТС) Паспорт транспортного средства (ПТС) Паспорт транспортного средства (ПТС) Документ на право собственности (свидетельство о

регистрации) Документ на право

собственности (договор купли-продажи) Документ на право собственности (договор купли-продажи + свидетельство о регистрации) Документ на право собственности (свидетельство о регистрации) Полис ОСАГО Полис ОСАГО Полис ОСАГО Полис ОСАГО Квитанции об оплате госпошлины Квитанции об оплате госпошлины Квитанции об оплате госпошлины Квитанции об оплате госпошлины Регистрационные знаки (госномера)

Регистрационные знаки (госномера) – при их смене



При желании заявление можно написать самостоятельно, а можно воспользоваться помощью специалистов. Стоимость оформления всех документов при помощи специалистов-консультантов – примерно 1200-3100 руб. Разброс цен связан с тем, что в эту сумму включены госпошлины на регистрационные действия, которые, в свою очередь, зависят от того, меняются ли госномера на автомобиле, а также требуется ли замена ПТС или внесение изменений в уже имеющиеся регистрационные документы. Размер госпошлины для каждого случая ниже:

Операция гос. пошлина Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) с выдачей (заменой) ПТС 2300 руб. Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) с выдачей (заменой) ПТС 1800 руб. Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, без внесения

изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 1800 руб. Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, с внесением

изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 2000 руб. Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, без внесения

изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 1300 руб. Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, с внесением

изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 1500 руб. Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о

регистрации), без замены ПТС 500 руб. Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о

регистрации и ПТС) 1000 руб. Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, с выдачей (заменой) ПТС 2300 руб. Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, без выдачи (замены) ПТС 1800 руб. Замена (утрата) знаков тип 2, 4, с выдачей (заменой) ПТС 1800 руб. Замена (утрата) знаков тип 2, 4, без выдачи (замены) ПТС 1300 руб. Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, без внесений изменений сведений

о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 100 руб. Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о

ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 300 руб. Снятие с учёта авто с выдачей (заменой) ПТС 600 руб. Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, без внесения изменений

сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 100 руб. Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений

сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС) 300 руб. Снятие с учёта мото, прицепа с выдачей (заменой) ПТС 600 руб. Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС без замены (выдачи) ПТС 300 руб. Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС с заменой (выдачей) ПТС 800 руб. Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат 200 руб. Выдача или продление срока действия акта технического осмотра ТС 0 руб. Временная регистрация ранее зарегистрированных ТС по месту пребывания

(без выдачи свидетельства о регистрации и гос. регистрационных знаков) с

внесением сведений в ПТС 200 руб.

Адреса регистрационных подразделений ГИБДД Иркутска: МОГТОР ГИБДД ул. Генерала Доватора, 41 (тел. 211-524, 211-525). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.00 до 19.30, чт. с 8.00 до 13.00. МОГТОР ГИБДД в Затоне ул. Набережная Иркута, 1/4 (тел. 400-400). Ежедневно, с 9.00 до 19.00. МОГТОР ГИБДД ул. Ширямова, 32 (тел. 999-991). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.30 до 19.00, обед с 12.30 до 13.30, чт. с 8.30 до 12.30. МОГТОР ГИБДД ул. Челябинская, 25 (тел. 310-000) Вт, ср, пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 14.00, чт. с 9.00 до 12.30. Выходные: вс, пн.

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013