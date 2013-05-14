Порядок действий при регистрации/снятии с учета автомобиля:
1 – Собрать необходимые документы (документы на автомобиль и на право владения им, личные документы, полис ОСАГО).
2 – Записаться на регистрацию в один из регистрационных отделов ГИБДД (лично по телефону, либо через сайт www.gosuslugi.ru).
3 – Вовремя прибыть в нужный регистрационный отдел и написать заявление по образцу.
4 – Пройти сверку номеров, после чего сдать все документы и заявление на оформление.
Время оформления – не более часа.
|Регламентированное время регистрационных действий – до 3 часов. На практике в Иркутске можно поставить автомобиль на учет или переоформить его на нового собственника в течение часа.
|ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С АВТОМОБИЛЕМ
|Снятие с учета
|Постановка на учет
|Смена собственника
|Внесение изменений
|Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)
|Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)
|Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)
|Заявление (с отметкой о
сверке номерных агрегатов)
|Паспорт
|Паспорт
|Паспорт
|Паспорт
|Паспорт транспортного средства (ПТС)
|Паспорт транспортного средства (ПТС)
|Паспорт транспортного средства (ПТС)
|Паспорт транспортного средства (ПТС)
|Документ на право собственности (свидетельство о
регистрации)
|Документ на право
собственности (договор купли-продажи)
|Документ на право собственности (договор купли-продажи + свидетельство о регистрации)
|Документ на право собственности (свидетельство о регистрации)
|Полис ОСАГО
|Полис ОСАГО
|Полис ОСАГО
|Полис ОСАГО
|Квитанции об оплате госпошлины
|Квитанции об оплате госпошлины
|Квитанции об оплате госпошлины
|Квитанции об оплате госпошлины
|Регистрационные знаки (госномера)
|Регистрационные знаки (госномера) – при их смене
При желании заявление можно написать самостоятельно, а можно воспользоваться помощью специалистов. Стоимость оформления всех документов при помощи специалистов-консультантов – примерно 1200-3100 руб. Разброс цен связан с тем, что в эту сумму включены госпошлины на регистрационные действия, которые, в свою очередь, зависят от того, меняются ли госномера на автомобиле, а также требуется ли замена ПТС или внесение изменений в уже имеющиеся регистрационные документы. Размер госпошлины для каждого случая ниже:
|Операция
|гос. пошлина
|Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) с выдачей (заменой) ПТС
|2300 руб.
|Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) с выдачей (заменой) ПТС
|1800 руб.
|Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, без внесения
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|1800 руб.
|Регистрация авто (знаки тип 1, 1Б, 9, 10) без выдачи (замены) ПТС, с внесением
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|2000 руб.
|Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, без внесения
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|1300 руб.
|Регистрация мото, прицепа (знаки тип 2, 4) без выдачи (замены) ПТС, с внесением
изменений сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|1500 руб.
|Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о
регистрации), без замены ПТС
|500 руб.
|Внесение изменений в регистрационные документы (с заменой свидетельства о
регистрации и ПТС)
|1000 руб.
|Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, с выдачей (заменой) ПТС
|2300 руб.
|Замена (утрата) знаков тип 1, 1Б, 9, 10, без выдачи (замены) ПТС
|1800 руб.
|Замена (утрата) знаков тип 2, 4, с выдачей (заменой) ПТС
|1800 руб.
|Замена (утрата) знаков тип 2, 4, без выдачи (замены) ПТС
|1300 руб.
|Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, без внесений изменений сведений
о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|100 руб.
|Снятие с учёта авто без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений сведений о
ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|300 руб.
|Снятие с учёта авто с выдачей (заменой) ПТС
|600 руб.
|Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, без внесения изменений
сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|100 руб.
|Снятие с учёта мото, прицепа без выдачи (замены) ПТС, с внесением изменений
сведений о ТС (замена агрегатов, цвета, типа ТС)
|300 руб.
|Снятие с учёта мото, прицепа с выдачей (заменой) ПТС
|600 руб.
|Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС без замены (выдачи) ПТС
|300 руб.
|Замена (утрата) свидетельства о регистрации ТС с заменой (выдачей) ПТС
|800 руб.
|Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат
|200 руб.
|Выдача или продление срока действия акта технического осмотра ТС
|0 руб.
|Временная регистрация ранее зарегистрированных ТС по месту пребывания
(без выдачи свидетельства о регистрации и гос. регистрационных знаков) с
внесением сведений в ПТС
|200 руб.
|
Адреса регистрационных подразделений ГИБДД Иркутска:
МОГТОР ГИБДД
ул. Генерала Доватора, 41 (тел. 211-524, 211-525). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.00 до 19.30, чт. с 8.00 до 13.00.
МОГТОР ГИБДД в Затоне
ул. Набережная Иркута, 1/4 (тел. 400-400). Ежедневно, с 9.00 до 19.00.
МОГТОР ГИБДД
ул. Ширямова, 32 (тел. 999-991). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.30 до 19.00, обед с 12.30 до 13.30, чт. с 8.30 до 12.30.
МОГТОР ГИБДД
ул. Челябинская, 25 (тел. 310-000) Вт, ср, пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 14.00, чт. с 9.00 до 12.30. Выходные: вс, пн.
Весь автомобильный Иркутск № 27/2013
сплошная нецензурщина по работе МОГТОР ГИБДД ул. Челябинская, 25
Оператор, как овчарки!
ул. Генерала Доватора, 41 (тел. 211-524, 211-525). Пн, вт, ср, пт, сб, вс. – с 8.00 до 19.30, чт. с 8.00 до 13.00.
Вот если честно, звоню весь день, раз 40 точно позвонила, не берут трубку и всё… ( придётся с утра к 8:00 ехать (( злая!
Tanya_pechenya,
Не берут трубку потому что их там уже нет! Не работают они.