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Летние автомасла в Иркутске: что выбрать?
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8 Мая 2013
Теги: автомасла

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

1. К летним маслам требования не менее жесткие, чем к зимним.

Ошибкой будет считать, что в летний сезон требования к смазочным материалам – к моторному маслу и трансмиссионному – менее строгие, чем зимой. По низкотемпературным значениям – да, но по совокупным защитным свойствам и стойкости к старению требования ничуть не лояльнее, а скорее даже строже.

Высокие температуры воздуха, напряженное движение в городе с низкими скоростями и бесконечным режимом старт-стоп – все это весьма неблагоприятные, почти критические условия эксплуатации для двигателя и агрегатов трансмиссии. Поэтому, если вы зимой используете синтетические масла, то не стоит от них отказываться и в теплый сезон.

SAE 5W-40 – наиболее популярный класс вязкости синтетического моторного масла для всесезонного применения в наших климатических условиях. Ориентировочные сроки замены – 10000-15000 км пробега
SAE 5W-40 – наиболее популярный
класс вязкости синтетического
моторного масла для всесезонного
применения в наших
климатических условиях.
Ориентировочные сроки
замены – 10000-15000 км пробега
 SAE 10W-40 – типичный и самый распространенный класс вязкости для полусинтетического моторного масла, предлагаемого по демократичным ценам. Ориентировочные сроки замены – 7000-10000 км пробега
 SAE 10W-40 – типичный и самый 
распространенный класс вязкости 
для полусинтетического 
моторного масла, предлагаемого
по демократичным ценам. 
Ориентировочные сроки замены – 
7000-10000 км пробега
 SAE 5W-40 – наиболее популярный класс вязкости синтетического моторного масла для всесезонного применения в наших климатических условиях. Ориентировочные сроки замены – 10000-15000 км пробега
 SAE 15W-40 – традиционный и
широкодоступный класс вязкости
для минерального моторного
масла, подходящий для нашего
летнего периода.
Ориентировочные сроки
замены – 5000-7000 км пробега
«синтетика» более стабильна по свойствам, стойкая к окислению и в целом лучше защищает от износа в тяжелых режимах. А благодаря лучшей «прокачиваемости» в широком температурном диапазоне, такие масла снижают износ при запуске и способствуют лучшему охлаждению агрегатов во время работы. Понятно, что наш автопарк разношерстный: много и новых автомобилей, и возрастных, мощных и не очень. Также неоднозначны финансовые возможности, да и режимы эксплуатации у всех разные: кто-то любит «позажигать», а кто-то ездит спокойно и в основном на дачу. То есть, вполне реальная и нередкая ситуация, когда использование дорогих синтетических масел просто не рационально по соотношению цена/эффективность. В этом случае продуктам на чисто синтетической основе есть достойная альтернатива – масла полусинтетические. Они доступней по цене, а по эксплуатационным качествам представляют золотую середину, которая хорошо себя покажет в большинстве случаев. Из минусов: ограниченный выбор таких масел по классу вязкости.

2. Минералка в качестве компромисса не всегда оправдана.

Также летом появляется соблазн использовать масла наиболее доступной категории – минеральные. Это по-прежнему самая массовая на сегодня группа масел, особенно моторных: как по выбору класса вязкости SAE, так и по стандарту качества (API и АСЕА). Действительно, в иных случаях минералка выгодно смотрится: например, для старых двигателей с высоким расходом масла, работающих с большими нагрузками, когда требуются высоковязкие сорта. Для таких случаев есть недорогое предложение – альтернатива синтетике с высокотемпературной вязкостью класса 50 и 60.



Однако используя минеральные масла, особенно высоковязкие (загущенные), надо помнить, что их ресурс меньше, чем у синтетических – менять надо чаще. К тому же важно не забыть на зиму сменить такое масло хотя бы на полусинтетику, у которой низкотемпературные показатели все же лучше. В таблицу ниже для примера мы включили моторные масла наиболее «ходовых» классов вязкости для легкового автопарка. При этом с учетом теплого сезона ограничились наиболее «густыми» сортами, исключив самый низкотемпературный класс 0W, а также маловязкие при рабочих температурах масла класса 30 и 20, популярные в основном в зимний период. Как видно, в одной группе по основе и по вязкости разброс цен очень большой. Связано это с двумя главными факторами. Первый – разный эксплуатационный уровень качества, коих на сегодня в производстве поддерживается еще много, особенно по минеральным маслам. Второй фактор связан с позиционированием бренда: производителей масел сегодня на рынке очень много, от малобюджетных отечественных до элитных зарубежных – как и в производстве самих автомобилей. Притом мы не включили некоторые эксклюзивные марочные продукты, цены на которые сильно выбиваются из общего ряда.

3. Важна не только марка, но и рыночное позиционирование.


В этой связи также отметим наличие на общем рынке (не в официальных дилерских центрах) «фирменных» моторных масел непосредственно из Японии. В отношении их применения существует два основных полярных мнения. Первое – для автомобилей с внутреннего рынка Японии нужно применять только такие масла. И второе – применять их нежелательно, поскольку они рассчитаны на «цивильные» японские условия эксплуатации с мягким климатом, качественным топливом и высоким техническим уровнем автопарка. Чтобы разрешить этот «конфликт интересов», посоветуем следующее: старайтесь использовать импортные моторные масла, официально предназначенные для рынка РФ. И желательно, если такие продукты кроме API сертифицированы по АСЕА – этот европейский стандарт качества считается наиболее жестким по требованиям.

Популярная полусинтетика класса вязкости SAE 10W-40 современного уровня и официально поставляемая на российский рынок, как правило, несет такой вот «набор» классификаций по стандарту качества API и AC

4. Масла для трансмиссий: есть нюансы по составу и вязкости.

Трансмиссионные масла меняются реже, чем моторные, поэтому к ним понятие «всесезонность» еще более актуально. С продуктами для АКП вопросов нет – это маловязкие жидкости, для которых даже не существует регламентации по классам вязкости. Различают их только по типу и основе. А вот масла для механических агрегатов трансмиссий имеют варианты. Кроме того, что они делятся по назначению – для КП, редукторов мостов или комбинированных агрегатов (есть универсальные продукты), еще различаются по своему классу вязкости SAE, а также по основе. Для нашего климата предпочтительны масла для МКП и мостов на синтетической основе (самые распространенные – класса вязкости 75W-90), хотя минеральные также широко востребованы. Есть только предупреждение в отношении минеральных масел класса вязкости 85W-90 – они хороши для лета, но низкотемпературные свойства ограничены.

Выбор трансмиссионных масел по брендам сегодня также большой, в том числе имеются «дексроны» отечественных торговых марок, а также масла для МКП и мостов на синтетической основе. Причем специальные масла для редукторов мостов с блокировкой (LSD) особенно дорогие. Отсюда и такой разброс цен. Работа АКП требует особых масел со специфичным составом присадок, что нередко является причиной «привязки» таких агрегатов только к определенным «фирменным» продуктам. Если таковым нет универсальной замены, то выбирать надо строго по рекомендации производителя.


КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ SAE
Класс по
SAE		Низкотемпературная вязкостьВысокотемпературная вязкость
ПроворачиваниеПрокачиваемостьВязкость, мм2/с
при 100ºC		Вязкость,
мПа.с при
150ºC и
скорости
сдвига
106 c-1, min
Максимальная вязкость, мПа.с,
при соответствующей температуре		minmax
0W6200 при -35ºC60000 при -40ºC3,8

5W6600 при -30ºC60000 при -35ºC3,8 
10W7000 при -25ºC60000 при -30ºC4,1 
15W7000 при -20ºC60000 при -25ºC5,6 
20W9500 при -15ºC60000 при -20ºC5,6

25W13000 при -10ºC60000 при -15ºC9,3

20  5,69,32,6
30  9,312,52,9
40  12,516,32,9*
40  12,516,33,7**
50  16,321,93,7
60  21,926,13,7
* – для классов 0W-40, 5W-40, 10W-40
* – для классов 15W-40, 20W-40

Некоторые группы типичных смазочных материалов
и ориентировочные цены (в рублях) в торговле Иркутска
ОсноваКласс вязкости SAEСтоимость 
1 литр4 литра
Моторные масла
Синтетическая5W-40350-5001300-1900
5W-50340-6901200-2550
10W-60500-6501750-2500
Полусинтетическая10W-40180-400570-1500
10W-50125-165450-520
Минеральная10W-40100-290380-1100
15W-4090-290320-1080
15W-50240-280800-1040
20W-50100-240300-750
Масла для механических трансмиссий
Синтетическая75W-85280-400900-1250
75W-90270-980– 
75W-140550-750
Минеральная80W-8595-130
80W-90100-330
85W-90120-165
Жидкости для автоматических трансмиссий
ОсноваТипСтоимость 1 литра
СинтетическаяDexron III400-520
МинеральнаяDexron III180-380
Dexron II160-350

Василий ЛАРИН

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013

Комментарии
Написал: Nimma, 05:07, 17 сентября 2015 0

It's woeudrfnl to have you on our side, haha!

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