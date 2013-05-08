АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

1. К летним маслам требования не менее жесткие, чем к зимним.

Ошибкой будет считать, что в летний сезон требования к смазочным материалам – к моторному маслу и трансмиссионному – менее строгие, чем зимой. По низкотемпературным значениям – да, но по совокупным защитным свойствам и стойкости к старению требования ничуть не лояльнее, а скорее даже строже.

Высокие температуры воздуха, напряженное движение в городе с низкими скоростями и бесконечным режимом старт-стоп – все это весьма неблагоприятные, почти критические условия эксплуатации для двигателя и агрегатов трансмиссии. Поэтому, если вы зимой используете синтетические масла, то не стоит от них отказываться и в теплый сезон.

SAE 5W-40 – наиболее популярный

класс вязкости синтетического

моторного масла для всесезонного

применения в наших

климатических условиях.

Ориентировочные сроки

замены – 10000-15000 км пробега SAE 10W-40 – типичный и самый

распространенный класс вязкости

для полусинтетического

моторного масла, предлагаемого

по демократичным ценам.

Ориентировочные сроки замены –

7000-10000 км пробега SAE 15W-40 – традиционный и

широкодоступный класс вязкости

для минерального моторного

масла, подходящий для нашего

летнего периода.

Ориентировочные сроки

замены – 5000-7000 км пробега – «синтетика» более стабильна по свойствам, стойкая к окислению и в целом лучше защищает от износа в тяжелых режимах . А благодаря лучшей «прокачиваемости» в широком температурном диапазоне, такие масла снижают износ при запуске и способствуют лучшему охлаждению агрегатов во время работы. Понятно, что наш автопарк разношерстный: много и новых автомобилей, и возрастных, мощных и не очень. Также неоднозначны финансовые возможности, да и режимы эксплуатации у всех разные: кто-то любит «позажигать», а кто-то ездит спокойно и в основном на дачу. То есть, вполне реальная и нередкая ситуация, когда использование дорогих синтетических масел просто не рационально по соотношению цена/эффективность. В этом случае продуктам на чисто синтетической основе есть достойная альтернатива – масла полусинтетические . Они доступней по цене, а по эксплуатационным качествам представляют золотую середину, которая хорошо себя покажет в большинстве случаев. Из минусов: ограниченный выбор таких масел по классу вязкости. . А благодаря лучшей «прокачиваемости» в широком температурном диапазоне, такие масла снижают износ при запуске и способствуют лучшему охлаждению агрегатов во время работы. Понятно, что наш автопарк разношерстный: много и новых автомобилей, и возрастных, мощных и не очень. Также неоднозначны финансовые возможности, да и режимы эксплуатации у всех разные: кто-то любит «позажигать», а кто-то ездит спокойно и в основном на дачу. То есть, вполне реальная и нередкая ситуация, когда использование дорогих синтетических масел просто не рационально по соотношению цена/эффективность. В этом случае продуктам на чисто синтетической основе есть достойная альтернатива –. Они доступней по цене, а по эксплуатационным качествам представляют золотую середину, которая хорошо себя покажет в большинстве случаев. Из минусов: ограниченный выбор таких масел по классу вязкости.

2. Минералка в качестве компромисса не всегда оправдана.

Также летом появляется соблазн использовать масла наиболее доступной категории – минеральные. Это по-прежнему самая массовая на сегодня группа масел, особенно моторных: как по выбору класса вязкости SAE, так и по стандарту качества (API и АСЕА). Действительно, в иных случаях минералка выгодно смотрится: например, для старых двигателей с высоким расходом масла, работающих с большими нагрузками, когда требуются высоковязкие сорта. Для таких случаев есть недорогое предложение – альтернатива синтетике с высокотемпературной вязкостью класса 50 и 60.







Однако используя минеральные масла, особенно высоковязкие (загущенные), надо помнить, что их ресурс меньше, чем у синтетических – менять надо чаще . К тому же важно не забыть на зиму сменить такое масло хотя бы на полусинтетику, у которой низкотемпературные показатели все же лучше. В таблицу ниже для примера мы включили моторные масла наиболее «ходовых» классов вязкости для легкового автопарка. При этом с учетом теплого сезона ограничились наиболее «густыми» сортами, исключив самый низкотемпературный класс 0W, а также маловязкие при рабочих температурах масла класса 30 и 20, популярные в основном в зимний период. Как видно, в одной группе по основе и по вязкости разброс цен очень большой. Связано это с двумя главными факторами. Первый – разный эксплуатационный уровень качества, коих на сегодня в производстве поддерживается еще много, особенно по минеральным маслам. Второй фактор связан с позиционированием бренда: производителей масел сегодня на рынке очень много, от малобюджетных отечественных до элитных зарубежных – как и в производстве самих автомобилей. Притом мы не включили некоторые эксклюзивные марочные продукты, цены на которые сильно выбиваются из общего ряда.

3. Важна не только марка, но и рыночное позиционирование.





В этой связи также отметим наличие на общем рынке (не в официальных дилерских центрах) «фирменных» моторных масел непосредственно из Японии. В отношении их применения существует два основных полярных мнения. Первое – для автомобилей с внутреннего рынка Японии нужно применять только такие масла. И второе – применять их нежелательно, поскольку они рассчитаны на «цивильные» японские условия эксплуатации с мягким климатом, качественным топливом и высоким техническим уровнем автопарка. Чтобы разрешить этот «конфликт интересов», посоветуем следующее: старайтесь использовать импортные моторные масла, официально предназначенные для рынка РФ. И желательно, если такие продукты кроме API сертифицированы по АСЕА – этот европейский стандарт качества считается наиболее жестким по требованиям.





Популярная полусинтетика класса вязкости SAE 10W-40 современного уровня и официально поставляемая на российский рынок, как правило, несет такой вот «набор» классификаций по стандарту качества API и AC

4. Масла для трансмиссий: есть нюансы по составу и вязкости.

Трансмиссионные масла меняются реже, чем моторные, поэтому к ним понятие «всесезонность» еще более актуально. С продуктами для АКП вопросов нет – это маловязкие жидкости, для которых даже не существует регламентации по классам вязкости. Различают их только по типу и основе. А вот масла для механических агрегатов трансмиссий имеют варианты. Кроме того, что они делятся по назначению – для КП, редукторов мостов или комбинированных агрегатов (есть универсальные продукты), еще различаются по своему классу вязкости SAE, а также по основе. Для нашего климата предпочтительны масла для МКП и мостов на синтетической основе (самые распространенные – класса вязкости 75W-90), хотя минеральные также широко востребованы. Есть только предупреждение в отношении минеральных масел класса вязкости 85W-90 – они хороши для лета, но низкотемпературные свойства ограничены.

Выбор трансмиссионных масел по брендам сегодня также большой, в том числе имеются «дексроны» отечественных торговых марок, а также масла для МКП и мостов на синтетической основе. Причем специальные масла для редукторов мостов с блокировкой (LSD) особенно дорогие. Отсюда и такой разброс цен. Работа АКП требует особых масел со специфичным составом присадок, что нередко является причиной «привязки» таких агрегатов только к определенным «фирменным» продуктам. Если таковым нет универсальной замены, то выбирать надо строго по рекомендации производителя.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ SAE

Класс по

SAE Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость Проворачивание Прокачиваемость Вязкость, мм2/с

при 100ºC Вязкость,

мПа.с при

150ºC и

скорости

сдвига

106 c-1, min Максимальная вязкость, мПа.с,

при соответствующей температуре min max 0W 6200 при -35ºC 60000 при -40ºC 3,8



5W 6600 при -30ºC 60000 при -35ºC 3,8

10W 7000 при -25ºC 60000 при -30ºC 4,1

15W 7000 при -20ºC 60000 при -25ºC 5,6

20W 9500 при -15ºC 60000 при -20ºC 5,6



25W 13000 при -10ºC 60000 при -15ºC 9,3



20 5,6 9,3 2,6 30 9,3 12,5 2,9 40 12,5 16,3 2,9* 40 12,5 16,3 3,7** 50 16,3 21,9 3,7 60 21,9 26,1 3,7 * – для классов 0W-40, 5W-40, 10W-40

* – для классов 15W-40, 20W-40

Некоторые группы типичных смазочных материалов

и ориентировочные цены (в рублях) в торговле Иркутска Основа Класс вязкости SAE Стоимость 1 литр 4 литра Моторные масла

Синтетическая 5W-40 350-500 1300-1900 5W-50 340-690 1200-2550 10W-60 500-650 1750-2500 Полусинтетическая 10W-40 180-400 570-1500 10W-50 125-165 450-520 Минеральная 10W-40 100-290 380-1100 15W-40 90-290 320-1080 15W-50 240-280 800-1040 20W-50 100-240 300-750 Масла для механических трансмиссий

Синтетическая 75W-85 280-400 900-1250 75W-90 270-980 – 75W-140 550-750 –

Минеральная 80W-85 95-130 –

80W-90 100-330 –

85W-90 120-165 –

Жидкости для автоматических трансмиссий

Основа Тип Стоимость 1 литра

Синтетическая Dexron III 400-520 Минеральная Dexron III 180-380

Dexron II 160-350

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013