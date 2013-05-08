АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
1. К летним маслам требования не менее жесткие, чем к зимним.
Ошибкой будет считать, что в летний сезон требования к смазочным материалам – к моторному маслу и трансмиссионному – менее строгие, чем зимой. По низкотемпературным значениям – да, но по совокупным защитным свойствам и стойкости к старению требования ничуть не лояльнее, а скорее даже строже.
Высокие температуры воздуха, напряженное движение в городе с низкими скоростями и бесконечным режимом старт-стоп – все это весьма неблагоприятные, почти критические условия эксплуатации для двигателя и агрегатов трансмиссии. Поэтому, если вы зимой используете синтетические масла, то не стоит от них отказываться и в теплый сезон.
2. Минералка в качестве компромисса не всегда оправдана.
Также летом появляется соблазн использовать масла наиболее доступной категории – минеральные. Это по-прежнему самая массовая на сегодня группа масел, особенно моторных: как по выбору класса вязкости SAE, так и по стандарту качества (API и АСЕА). Действительно, в иных случаях минералка выгодно смотрится: например, для старых двигателей с высоким расходом масла, работающих с большими нагрузками, когда требуются высоковязкие сорта. Для таких случаев есть недорогое предложение – альтернатива синтетике с высокотемпературной вязкостью класса 50 и 60.
3. Важна не только марка, но и рыночное позиционирование.
|Популярная полусинтетика класса вязкости SAE 10W-40 современного уровня и официально поставляемая на российский рынок, как правило, несет такой вот «набор» классификаций по стандарту качества API и AC
4. Масла для трансмиссий: есть нюансы по составу и вязкости.
Трансмиссионные масла меняются реже, чем моторные, поэтому к ним понятие «всесезонность» еще более актуально. С продуктами для АКП вопросов нет – это маловязкие жидкости, для которых даже не существует регламентации по классам вязкости. Различают их только по типу и основе. А вот масла для механических агрегатов трансмиссий имеют варианты. Кроме того, что они делятся по назначению – для КП, редукторов мостов или комбинированных агрегатов (есть универсальные продукты), еще различаются по своему классу вязкости SAE, а также по основе. Для нашего климата предпочтительны масла для МКП и мостов на синтетической основе (самые распространенные – класса вязкости 75W-90), хотя минеральные также широко востребованы. Есть только предупреждение в отношении минеральных масел класса вязкости 85W-90 – они хороши для лета, но низкотемпературные свойства ограничены.
Выбор трансмиссионных масел по брендам сегодня также большой, в том числе имеются «дексроны» отечественных торговых марок, а также масла для МКП и мостов на синтетической основе. Причем специальные масла для редукторов мостов с блокировкой (LSD) особенно дорогие. Отсюда и такой разброс цен. Работа АКП требует особых масел со специфичным составом присадок, что нередко является причиной «привязки» таких агрегатов только к определенным «фирменным» продуктам. Если таковым нет универсальной замены, то выбирать надо строго по рекомендации производителя.
|КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ SAE
|Класс по
SAE
|Низкотемпературная вязкость
|Высокотемпературная вязкость
|Проворачивание
|Прокачиваемость
|Вязкость, мм2/с
при 100ºC
|Вязкость,
мПа.с при
150ºC и
скорости
сдвига
106 c-1, min
|Максимальная вязкость, мПа.с,
при соответствующей температуре
|min
|max
|0W
|6200 при -35ºC
|60000 при -40ºC
|3,8
|5W
|6600 при -30ºC
|60000 при -35ºC
|3,8
|10W
|7000 при -25ºC
|60000 при -30ºC
|4,1
|15W
|7000 при -20ºC
|60000 при -25ºC
|5,6
|20W
|9500 при -15ºC
|60000 при -20ºC
|5,6
|25W
|13000 при -10ºC
|60000 при -15ºC
|9,3
|20
|5,6
|9,3
|2,6
|30
|9,3
|12,5
|2,9
|40
|12,5
|16,3
|2,9*
|40
|12,5
|16,3
|3,7**
|50
|16,3
|21,9
|3,7
|60
|21,9
|26,1
|3,7
|* – для классов 0W-40, 5W-40, 10W-40
|* – для классов 15W-40, 20W-40
|Некоторые группы типичных смазочных материалов
и ориентировочные цены (в рублях) в торговле Иркутска
|Основа
|Класс вязкости SAE
|Стоимость
|1 литр
|4 литра
|Моторные масла
|Синтетическая
|5W-40
|350-500
|1300-1900
|5W-50
|340-690
|1200-2550
|10W-60
|500-650
|1750-2500
|Полусинтетическая
|10W-40
|180-400
|570-1500
|10W-50
|125-165
|450-520
|Минеральная
|10W-40
|100-290
|380-1100
|15W-40
|90-290
|320-1080
|15W-50
|240-280
|800-1040
|20W-50
|100-240
|300-750
|Масла для механических трансмиссий
|Синтетическая
|75W-85
|280-400
|900-1250
|75W-90
|270-980
|–
|75W-140
|550-750
|–
|Минеральная
|80W-85
|95-130
|–
|80W-90
|100-330
|–
|85W-90
|120-165
|–
|Жидкости для автоматических трансмиссий
|Основа
|Тип
|Стоимость 1 литра
|Синтетическая
|Dexron III
|400-520
|Минеральная
|Dexron III
|180-380
|Dexron II
|160-350
Василий ЛАРИН
Весь автомобильный Иркутск № 27/2013
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