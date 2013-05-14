|В теории медицинская справка нужна, чтобы за руль не сели люди откровенно больные, которые могут стать опасностью на дороге: с ограниченными физическими возможностями, опасными хроническими заболеваниями, психически нездоровые, а также алкоголики и наркоманы. Именно поэтому наличие медсправки обязательно при любых действиях с водительским удостоверением (получение, восстановление, обмен или возврат после лишения). Но и только – к примеру, при техосмотре она уже не нужна.
|Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 сентября 2010 года №381Н, утвержден единый образец Медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами. Для прохождения медосмотра обязательно заключение врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, отоларинголога, терапевта, невролога и хирурга. При этом освидетельствование психиатром и психиатром-наркологом проводится при наличии паспорта и военного билета (или приписного свидетельства) только по месту прописки. Срок действия медсправки для водителей-частников – 3 года.
1 – Приготовить необходимые документы: общегражданский паспорт, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин), 1 фотографию 3х4.
2 – Обратиться в медицинское учреждение (получить бланк водительской медсправки и оплатить услуги): либо в поликлинику по месту жительства (стоимость медосмотра от 534 до 950 руб., время – 1-3 дня), либо воспользоваться услугами специальной комиссии (стоимость от 700 до 1200 руб., время – не более 1 дня).
3 – Обратиться в психоневрологический диспансер для освидетельствования у психиатра и психиатра-нарколога (стоимость по 250 руб. за 1 врача).
4 – Вернуться в медучреждение (п.2) и получить подпись председателя комиссии.
Как видно, алгоритм действий несложен. Но потребуются и время, и деньги. Дешевле проходить медосмотр в районных поликлиниках, чем в специализированных комиссиях (в каждой поликлинике установлена своя стоимость медкомиссии). При этом на прохождение всех врачей в поликлинике в разное время приема, и к которым обычно всегда есть очередь (водителей не везде и не всегда пускают вне очереди), потребуется в среднем 2-3 дня.
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В специализированных комиссиях медосмотр проходится быстрее: обычно хватает и полдня. Однако поездки в психоневрологический диспансер все-равно избежать не получится, а на это также требуется время – по меньшей мере час (не считая времени на дорогу в диспансер). После надо будет вернуться в первое медучреждение – для получения подписи председателя комиссии и печати на справке. Также может возникнуть необходимость поездки и в районную поликлинику для сдачи анализов крови, прохождения флюорографии и ЭКГ (последнее – для граждан старше 40 лет): не при всех комиссиях это можно сделать.
В итоге медицинская справка водителя обойдется не менее чем в 1200-1800 руб. (стоимость осмотра в медучреждении с выдачей справки, стоимость осмотра в психоневрологическом диспансере и стоимость фотографии для медсправки), а по времени придется потратить от 1 до 3 дней.
|ГДЕ В ИРКУТСКЕ ПРОЙТИ ВОДИТЕЛЬСКУЮ МЕДКОМИССИЮ
|название
|адрес
|телефон
|часы работы (перерыв)
|Медкомиссия при
медсанчасти ГУВД
|ул. Литвинова, 10/1
|21-63-53
|пн.-птн. 8.00-18.00 (12.00-12.30)
|Медкомиссия
ООО «МедАвтоЭксперт»
|ул. Степана Разина, 5
|24-08-63
|пн.-птн. 8.00-16.00 (13.00-14.00)
|Медсанчасть №2
|ул. Байкальская, 201
|22-44-27
|пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 9.00-15.00
|Медсанчасть ИАПО
|ул. Новаторов, 5
|32-36-06
|пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
|Поликлиника №1
|ул. Волжская, 1
|22-93-41
|пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
|Поликлиника №2
|ул. Ленина, 38
|34-23-42
|пн.-птн. 8.00-20.00
|Поликлиника №3
|ул. Тимирязева, 33
|20-86-21
|пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-15.00
|Поликлиника №4
|мкр. Первомайский, 23а
|36-38-07
|пн.-птн. 8.00-20.00 сб. 9.00-15.00
|Поликлиника №5
|ул. Челнокова, 20
|38-78-84
|пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-14.00
|Поликлиника №6
|мкр. Юбилейный, 36
|46-12-72
|пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-14.00
|Поликлиника №8
|ул. Баумана, 214а
|55-15-83
|пн.-птн. 7.30-20.00
|Поликлиника №9
|ул. Радищева, 5
|77-87-58
|пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-14.00
|Поликлиника №10
|б-р Рябикова, 31
|30-33-52
|пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-14.00
|Поликлиника №11
|ул. Лермонтова, 89
|41-19-66
|пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 9.00-15.00
|Поликлиника №15
|ул. Напольная, 70
|34-95-82
|пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 8.00-13.00
|Поликлиника №17
|мкр. Университетский, 79
|36-06-33
|пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
|Поликлиника ИНЦ
|ул. Лермонтова, 283б
|42-97-10
|пн.-птн. 7.30-19.00
|Психоневрологический
диспансер
|пер. Сударева, 6
|24-28-98
|пн.-птн. 8.00-18.00
Весь автомобильный Иркутск № 27/2013
Увольте своего корреспондента и редакторов, что это за странный приказ такой «от 28 сентября 2010 года №381Н» вы в курсе что он вообще не существует?
У меня данные на 24.03.2014.Дешевле 1700 нету.По крайней мере в районной поликлинике Иркутска №1,2 озвучена цена для женщин более 1600 рублей + 500 р психушка.
Pe-va, А можно гденить купить эту справку?
Николай, в окее или в метро
Мои действия по скоростному прохождению медкомиссии:
Поликлиника №1 на Волжской. 02.04.14 года.
В 9-45 регистратура 5 окно с паспортом, фотографией и деньгами (1724 рубля)
В 10-00 через дорогу анализы. Тетки нерасторопные, прием начали в 10-15.
В 10-30 на Сударева взяла талончик на 14-36 ( тумба для регистрации на входе). В живой очереди люди по два часа сидят!
В 10-45 битва в кабинеты врачей. Прошла всех кроме ЛОРа за 15 минут. У Лора кварцевание.
В 11-05 — ЭКГ.
В 14-36 пойду на Сударева.
Завтра в10 заберу анализы, пройду ЛОРа и терапевта.
ВСЕ!!!
помогу сделать мед.справки 3000 руб. di-m-1988@mail.ru
Елена Анатольевна, а как с вами связаться
1печать осталось поставить помоги психолога
Елена Анатольевна, как быстро Вы делаете справку?
Всем привет! не обольщайтесь на призыв «помогу сделать мед.справки 3000 руб. di-m-1988@mail.ru», чел тупо ждет лохов, ничего не делает, просто кидает на 3000 руб., если у вас деньги лишние можете сразу перечислять ему на счет Яндекс-деньги, и никакой Елены Анатольевны в поликлинике № 10 нет. Мои знакомые день сидели ее на вахте ждали и этому di-m-1988@mail.ru пытались дозвониться. Удачи.
мне дак за 4 дня водительсую сделал. и без всякого гемора
леха, Привет! где и как?
евгений оставь номер или почту я тебе скажу
леха, Напишите на почту подробнее, проблемы с психиатром. Koshka888890@live.com
В поликлинике 17 стоимость 900 руб
в Медсанчасти ИАПО ул. Новаторов, 5 за 502 рубля купила бланк, утром прошла 2х врачей на сударева и вечером за час всех врачей в поликлиннике. вот вам справка за день и без всякого гемора
Дарья, подскажите, пожалуйста, а бланк справки в каб. № 102 покупали? С собой только паспорт и фото?
Дарья, там на Сударева все равно ехать придется. Плюс медленный КАССИР, который 40 минут талончики выписывает. Плюс неадекватный наркозом, который военник требует. Хотя и не в его это компетенции. Плюс пенсионеры, которые 'через одного' не хотят пропускать. Это худшая поликлиника
А на наркотики тестировали кого нибудь? Говорят что теперь надо… или все по старому вены посмотрели и тетрадь полистали?
опять прохдить
di-m-1988@mail.ru шалабол
Сделала сегодня справку, как писали выше, в МСЧ ИАПО на Новаторов, 5. Утром приехала купила бланк справки в каб.102А за 502р, при себе паспорт, фото 3Х4, спрашивали еще полис, но обошлись без него. С бланком поехала на Сударева (прием с 8-15ч, обед 12-13ч) — там в каб.N1 НАРКОЛОГИЧЕСКОГО отделения (здание, которое левее из двух, если стоять к ним лицом)прием нарколога и психиатра по 250р каждый, платить там же во время приема, заняло около 30мин. После обеда поехала на Новаторов, и очень быстро прошла всех спец-ов, очередь была только к неврологу (рекомендую к ней занять сначала и пойти по остальным), флюорография у меня была, делать не пришлось, анализы там не требуют, как на Литвинова. Итого 1002р (насколько я понимаю, дешевле всего) и один день. Правда, во второй Иркутск сейчас добраться непросто :-)
Татьяна, простите за нескромный вопрос, гинеколога проходили?
А гинеколог то ЗАЧЕМ. Я никогда не проходил
Татьяна, а как же анализы? Во втором спрашивала, сказали дня 3 потребуется вместе с анализами.
любые мед.справки med.spravki38@mail.ru
мед.справки, как с вами связаться? Мой т.89500808445
пишите на почту
она в отпуске
мед.справки, Нужна справка по замене прав мой телефон 89149162632
мед.справки, с нарколог и психиатор помогите 89500882175 пройти
Подскажите, пожалуйста, как быстро и легально получить справку? Деньги не так важны, как время; готов потратить 1, максимум 2 дня. Машины не будет, могу добираться только на такси.
Дело в том, что я буду в Иркутске проездом несколько дней (не больше пяти дней), т.к. живу сейчас не в Иркутске, хотя и прописан в Студгородке.
В статье написано, что быстрее пройти в спец. комиссиях, а не в поликлиниках. Подскажите, какие из них в таблице специализированные?
Также, выше положительно указывают на Медсанчасть ИАПО ул. Новаторов, 5.
Если прописан в Студгородке — примут ли на Новаторов, 5?
И неужто там быстрее? Ведь всё равно придётся кататься на Сударева, 6, а это часа 2 только на дорогу. И почему до второго Иркутска сейчас добраться непросто?
Благодарю всех откликнувшихся.
тебе куда справка?
в поликлинике № 15 (в Рабочем) стоимость бланка 2 219 рублей
скажите на с-разина можно без военника получить бланк на замену прав? может кто то поможет? ramaha.777@yandex.ru
В 5 поликлинике пройти медкомиссию стоит 1940 рублей!
Цены в поликлиниках и больницах города разные. От 500 руб (Иркутск-2) до 3000 рублей (центры молекулярной диагностики). Медкомиссию можно пройти в любом медучреждении, имеющем соответствующую лицензию. Психиатора и нарколога (для Иркутска) только в психнаркодиспансере на Сударева.
Обращаю ваше внимание, что требование врачей о предоставлении военного билета НЕПРАВОМЕРНО, такие врачи руководствуются старым приказом, который утратил силу с 1 января 2012 года. Новый приказ 302Н от 12 апреля 2011 года четко определяет список документов при обращении в больницу (Приложение №3). Анализы все же нужны: моча (кое-где не берут), ЭКГ, кровь (на сахар, из вены), флюрография.
Делал справку в городском центре профпаталогии (Октябрьской Революции, 2). Достаточно адекватные врачи, пришел оформляться в понедельник днем (около 14.00), сразу сделал ЭКГ. После этого получил печати в Психнаркодиспансере. Везде требуют военный билет, однако, если спокойно разговаривать и объяснять, что вам известно, что это необоснованное требование, врачи идут на диалог (по крайней мере, в моем случае было так). Есть некое негласное указание относительно военника, но особо ругаться не хочет никто.
Во вторник утром с 8.45 сдал кровь, до 11.00 прошел всех врачей, кроме терапевта. В среду в 11.45 взял талон к терапевту и около 15 часов вышел со справкой (с учетом хороших анализов). Все удовольствие обошлось около 1300 рублей с учетом отдельной платной флюрографии.
Удачи Вам, и не давайте взяток, поверьте, сделать все официально не так уж и трудно, хотя перед этим у меня были серьезные опасения в обратном!
ах, да, в психнаркодиспансере оплата, действительно, отдельная: 500 рублей за двух специалистов. Обоснованность таких тарифов объяснить не могу, не нашел регламентирующего документа.
Sibscanec, Приывет! Уменя то же нет военика! Можеш по подробнее написать что им ты говарил!!!
Нужна справка, но только у меня нету приписного, а если пойду забирать его(я проходил мед. комиссию, но не забрал приписное), то меня могут забрать служить(я отчислен из колледжа), а желания служить пока не появилось. Помогите мне, можно ли как ни будь пройти психолога без приписного?
Люди добрые, подскажите пожалуйста фамилии действующих врачей, которые указаны на печятях, интересуют врачи на Сударева, 6 психиатор-нарколог, заранее спасибо
А если психиатра не прошел на сударева? можно ли где нибудь в другом месте пройти?
на степана разина 5 можно без военника получить бланк на права? ramaha.777@yandex.ru
Немного свежей информации. Сейчас прохожу медосмотр в поликлинике на Новаторов, 5. В общем стоит это уже 1226 руб. Плюс надо принести флюрку. Сначала нужно приехать туда и купить бланк. Позвонить и узнать расписание, стоимость и т.д. невозможно, т.к. телефона у них нет. Кассир все документы оформляет на одного человека больше получаса. Мне сказали в кассе что анализы сдавать не нужно, но когда я пришла к терапевту, то выяснилось что нужно сдать кровь на РМП. Когда я терапевта спросила что это, то в ответ получила очень вежливое и главное логичное «Если вы не знаете что такое анализ на РМП, идите учиться на медика!». Действительно, зачем же врачей лишний раз напрягать вопросами. В общем терапевт мягко говоря не очень адекватна. Зато с остальными врачами проблем не было. Если приехать заранее и занять очередь во все кабинеты сразу, то вполне реально пройти все за полчаса. Кровь можно просто заранее сдать в другом месте (например в диагностическом центре) чтобы не ездить лишний раз во 2-ой Иркутск. Прием врачей во вторник и четверг с 16.00 до 18.00. Таким образом, если заранее сдать кровь и сделать флюрку (в том же диагностическом это в один день можно организовать), то можно максимум за час пройти все в поликлинике.
скажите в гаи сильно смотрят мед справку?
Я купил ЛЕВУЮ справку в Ангарске, а прописан временно и учился в автошколе в иркутске, в гаи доебались до справки, а купил т.к нет военника.
Alex38, тепе проканала справка или нет? оставь номер раскажешь по подробней
Я два дня назад получила новые права. В гаи СИЛЬНО смотрят медсправку. Гаишник, который принимал документы даже один раз позвонил куда-то по поводу справки, когда у него возникли сомнения.
Вот тоже начинаю проходить, посмотрим во что это выльется
Алексей, раскажешькак прошол
могу помочь с мед.справкой
сергей, позвоните +79140034777
сергей, нужна справка 89500505900
сергей, помоги с мед. справкой empty3d@ya.ru
сергей, помогите с водительской мед.справкой пожалуйста.89149037011
сергей, помогите с мед справкой мой номер 89648088126
Иван, помог вам Сергей со справкой?
сергей, Можешь номер или mail свой написать, нужна справка на права, военика нет?
сергей, Позвоните пожалуйста по номеру 89996828973
сергей, 89086637940
сергей, добрый день нужно подобие водительской мед.справки 89832413079
сергей, помогите, konfederat1862@yandex.ru
сергей, актуальна еще возможность по справке? alhimik2510@yandex.ru
сергей, помогите 89500882175
иван, могу помоч звоните 89526137461
Вчера, совершенно случайно, поздно вечером, екнуло — а до какого же числа действительно мое водительское удостоверение!!! Оказалось до 02.03.2015, т.е. на «все про все» у меня пт -27.02, 0,5дня сб -28.02 и пн 02.03. А задачу перед собой поставила за 1 день пройти мед.осмотр и получить новые права в ГИБДД. Почитала форумы, ГЛАВНОЕ- подумала! вот что вышло:
27.02.2015 7.40 -Поликлиника № 1 на Волжской, с собой паспорт и фото 3*4
-Прейскурант 1) анализы ОАК-650р, Сахар-160р, Холестерин-130 +забор анализов 50р итого 990руб (но! сдать их можно только с 10 до 10.30, а результат только в понедельник (а на дворе пятница) -эту услугу не беру в Поликлинике)
2) ЭКГ-300руб (если кто может, сделайте заранее по полюсу, но, тому кому за 40 лет вроде как надо, я это взяла (так как я «девушка за 40+»=))
3) Бланк и врачи: лор, хирург, невропатолог, окулист и терапевт = 650руб (это берем)
Итого поликлиника= 950руб (Не забываем, что задача-все за 1 день)-Плачу, беру бланк, бегу в Диагностический центр (благо пешком 3 мин-за углом практически)
Там анализы крови 395+140+165=700р (но! РЕЗУЛЬТАТ ЗАВТРА!) плачу +40% за срочность-т.е.готовность ч/з 4 часа, итого диагностический = 980руб (анализы могу забрать в 12ч)
Тут же на остановке Баргузин сажусь на троллейбус и еду до остановки Дворец Спорта (да… я с утра была без машины), иду быстрым шагом на адрес Сударева 6 (там прием с 8 до 15ч, с собой бланк справки, паспорт, 500рублей-психиатр и нарколог). На входе в окно регистратуры стоять не надо, сразу идем направо в 1 кабинет, проходим психиатра, потом к наркологу(двери их напротив друг друга), оплата в кабинете нарколога.
С Сударева 6 возвращаюсь в Поликлинику 1, ЭКГ талон с 11до 12ч(время платного приема)занимаю очередь и бегу по специалистам сначала хирург и невропатолог-там быстро говорите жалоб нет и все «ок»-если очередь, заходите с тем человеком, который сейчас заходит по очереди, в очереди стоять не надо! Затем ЭКГ (но если у вас с собой или вам не надо, то это не ваша тема), после ЛОР и окулист — кабинеты напротив друг друга, так что если очередь небольшая занимаем, если большая -либо заходим с очередником, либо как получающие платные услуги «ч/з одного»)
Потом возвращаемся в Диагностический центр, получаем результаты анализов и обратно в Поликлинику 1.
Теперь терапевт — с результатом ЭКГ, анализами и отметками специалистов. Печать в кабинете 45. А вообще номера кабинетов вам дадут при выдаче бланка справки.
Важно — когда вам поставят печать на справку, посмотрите чтобы в строке Особые отметки — стоял срок действия справки(обычно это 3 года), если ничего не напишут, то по умолчанию она будет действительна 2года(это мне в ГИБДД сказали)
Мужчины!- не забывайте военный билет! Тут многие пишут, что это не законно, но везде «написано», если есть время спорить — не берите=))) Мед осмотр пройде! Время 13.15 (я уже с машиной-еду на Николаева в ГИБДД, режим работы в будние дни -прием заявлений до 17час(обед13-14) Очередь во 2 окно займите сразу как зайдете(а лучше бы было кого то отправить заранее, чтобы вам заняли очередь, но мне было некого попросить)
Там в 1 окне оплачиваю по замене прав 2000р -пошлина + сбор 35р, беру во 2 окне бланк заявления(без очереди). В заявлении ничего сложного не пишется, на стенде образец есть. Но можно при входе на территорию ГИБДД обратиться в вагончик, там за 60р вам заполнят заявление(но очередь все равно заранее займите во 2-е! окно).
При себе: паспорт, мед.справка и ее копия, права, не забудьте «Экзаменационную карточку водителя!-где стоит отметка где вы учились и о ранее полученных правах, квитанция об оплате гос.пошлины.
Все., стоим в очереди, я „с божьей помощью успела подать заявление до 17 час!, потом поднялась на 2-ой этаж, меня вызвали на фото(не забудьте расческу=)) И!!! О чудо!!! в 17.30- я счастливая обладательница новых прав! до 2025 года.УРА! ВСЕ ЗА 1 ДЕНЬ! Спасибо за внимание!, будут вопросы пишите tav-an@mail.ru.
ВСЕГО мой БЮДЖЕТ 950+300+980+500+2000+35=4765( т.е в т.ч мед.осмотр 2730)
Можно сэкономить на ЭКГ и анализах (если заранее по полюсу сдать)- Но я все сроки упустила.
Анжелика, быстро вы ))) а могли бы не заметить еще год с просроченными правами кататься
Помогите с мед.справкой нет военника, а права менять надо 89500505900
Водительская справка.
Всем доброго времени суток. На дворе 10.03.2015. Я парень 19 лет и скоро у меня экзамен, а справки все не было. Почитал инфу на форумах и решил поехать в Иапо (новаторов 5), цена за справку 1110р.(считать 500р. За нарколога и психиатра не буду). Так же позвонил в Мед авто эксперт(тот что на бытовой) там ценник 2500, ценник меня напугал, после сделал звонок в 1ю поликлинику, там ценник 1940р.
Выбор был очевиден. Приехал в иапо примерно часов в 11 утра, после разговора с милой девушкой на ресепшене возле входа, пошел в кабинет 102а(налево до упора) оплатил справку(не забудьте паспорт, полис(если там прикреплены(а так без него обойтись можно)военник, флюрку, и 1 фото 3*4), в этом же окошке мне завели «карточку»(на карточку нужно поставить код в соседнем корпусе, переход в него по прямой от ресепшена) и сказали, смотрим и запоминаем, приезжать во вторник или четверг, комиссия водительская(специально для нас;) без «бабулек») работает с 16:00-17:00. Повезло что был вторник. Я поехал на сударева 6 проходить нарколога и психиатора(она спрашивает приписное, оно у меня за 16 лет, и в нем написанно что я не годен, отмазался и сказал, что был недовес, и то что военная комиссия назначена на следующий месяц(что бы не было лишних вопросов))Там я провел минут 20-30( очередь к каждому врачу занимается отдельно) время было 13:00, решил съездить домой перекусить.
После направился снова в иапо. Зашел, открыл «карточку» там прописаны кабинеты врачей(прошу заметить, номера кабинетов, прописанные, отличаются, но это не критично, думаю вы сориентируетесь) всех врачей прошел минут за 10-15( невропатолог спрашивает военник, повторил ему все то же что и психиатору), и на терапевта потратил минут 10-15 из-за очереди(она спрашивает флюрку и об анализах речи не было) после пошел к заведующей в 223 кабинет, там она ничего не говоря поставила печать и что то написала, после в 5е окно регистратуры, поставил печать и… Все!
Дорога у меня занимала примерно 1 час на общественном транспорте, делал 2 пересадки(маршрут лучше составьте заранее).
в Первомайском в поликлинике №4 пройти комиссию на вод.удостоверение стоит 1500 руб+ психушка 500 итого: 2000р
Сегодня заехал в поликлинику на Лермонтова 183б и купил там бланк за 1036 рублей. Завтра пойду проходить после обеда. Но здесь заводят карточку и спрашивают при оформлении сразу анализы, экг и флюшку.
ЭКГ бесплатно сделал здесь же. К неврологу проблемно пройти, бабки достали сегодня обсуждать платных посетителей. Терапевт не ставит подпись, пока не пройдешь всех.
Справка на водительское 1500 руб. Без очереди ( не забудьте с собой фотографию!)
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 86
тел. 649-649
помогите с мед.справкой. 89501062453. или на почту mister.miroslav2014@yandex.ru
помогите с мед. справкой в гаи 89025109725
помогите купить мед справку нет военика mikhailvysotin@yandex.ru
Сейчас сомнительные мед справки в ГИББД проверяют. У них имеются копии оригинальных подписей врачей, а именно это псих и нарк. (самые важные подписи) Так что не тратьте время и деньги на покупные!
Помогите поставить поставить печати психа и нарка
89836989020 brelok38@mail.ru
МАКСИМ, ВАМ ПОМОГЛИ ПОСТАВИТЬ ПЕЧАТЬ?
Подскажите а можно справку купить в одном месте а пройти врачей в другом?!
да можно купить бланк в любой поликлинике и проходить врачей в любом месте
помогите получить справку на получение прав. не могу пройти окулиста. прописан в области. военник есть.цена вопроса не имеет большого значения splks@mail.ru
Нужна мед справка для водительское удостовирение, кто может помочь ее сделать, 89041502905
Илья, напишите почту электр. могу не только справку
ольга, konfederat1862@yandex.ru
Вчера проходил в Медавтоэксперт, все прошел меньше чем за 3 часа. Приехал на степана разина в 9 часов, оплатил 1800, взял бланк и поехал в психушку, там заплатил еще 500 рублей, уже в 10.30 справка была на руках. Если учишься в автошколе, делают еще скидку 300 р.
Я проходила На Фридриха Энгельса,86, раньше назывались «Добрый доктор», теперь называются «Димарк», там стоит 1500 рублей, Пришла, прошла сначала только окулиста за 5 минут, сказали зарубают многих именно на нем, потом выдали бланк и на сударева,6 поехала, там пробыла около часа, они работают до 3-ех, потом вернулась и допрошла остальных за 20 минут. Там с меня взяли еще 500 руб. В общей сложности вышло 2000руб. Конечно из-за этих законов очень неудобно ездить в другое место((хотя здесь есть и психиатр и нарколог, понять не могу какая разница где проходить этих врачей.
Нужна помощь в оформлении мед. справки на водительские права! ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ! E-mail: bango11@mail.ru, тел.8-964-102-41-77.
Нужна помощь в прохождении врачей в психушке без военника. На учете не состою. Почта a.black1975@rambler.ru
Для организаций: предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей тел. 23-23-03
Всего 50 рублей! Службам такси скидки!
1 – Собрать документы и прибыть в регистрационное отделение ГИБДД:
• Водительское удостоверение
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
• Медицинская справка+копия: сделать фото 3*4!!!
• воен билет или приписн свид-во
• Документ об уплате пошлины
2 – Написать заявление по установленному образцу (сделать это лучше до того, как подойдет ваша очередь к окошку сдачи документов).
3 – Сдать документы на оформление.
ВРЕМЯ РАБОТЫ МЭР ГИБДД
Понедельник неприемный день
Вторник 09:00-19:00 (перерыв 13:00-14:00)
Среда 09:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
Четверг 09:00-13:00 (перерыв 13:00-14:00)
Пятница 09:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
Суббота 08:00-14:00 (перерыв 12:00-13:00)
Воскресенье неприемный день
Мед справка: с терапевтом, отоларингологом, хирургом, окулистом, невропатологом, наркологом и психиатром.
ГДЕ В ИРКУТСКЕ ПРОЙТИ ВОДИТЕЛЬСКУЮ МЕДКОМИССИЮ
название адрес телефон часы работы (перерыв)
Медкомиссия при
медсанчасти ГУВД ул. Литвинова, 10/1 21-63-53 пн.-птн. 8.00-18.00 (12.00-12.30)
Медкомиссия
ООО «МедАвтоЭксперт»
Добрый доктор ул. Степана Разина, 5
ул. Фрид.Энгельса,86 24-08-63
649-649 пн.-птн. 8.00-16.00 (13.00-14.00)
Медсанчасть №2 ул. Байкальская, 201 22-44-27 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 9.00-15.00
Медсанчасть ИАПО ул. Новаторов, 5 32-36-06 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
Поликлиника №1 ул. Волжская, 1 22-93-41 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
Поликлиника №2 ул. Ленина, 38 34-23-42 пн.-птн. 8.00-20.00
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Маршрут по мед справке:
Сначала в клинику за бланком, потом на Сударева, потом вернуться в медучреждение и получить подпись председателя комиссии.
Сударева 6 (там прием с 8 до 15ч, с собой бланк справки, паспорт, 500рублей-психиатр и нарколог). На входе в окно регистратуры стоять не надо, сразу идем направо в 1 кабинет, проходим психиатра, потом к наркологу(двери их напротив друг друга), оплата в кабинете нарколога.
Маршрут по ГАИ: Ул.Николаева,5 в ГИБДД, режим работы в будние дни -прием заявлений до 17час (обед13-14) Очередь во 2 окно займите сразу как зайдете(а лучше бы было кого то отправить заранее). Возьмите во 2 окне бланк заявления(без очереди). Успеть подать заявление до 17 час!, потом подняться на 2-ой этаж для фото.
нужна помощь в получении мед.справки на замену вод.прав по схеме: подписи(оригинальные всех врачей)мне справку(полностью с печатями всех врачей)от меня хорошее вознаграждение. Почта:alek-8080@bk.ru
алекс, такую справку тебе никто не сделает.обманут и все.всем нужна предоплата и затем ты этого человека не увидишь.Либо справка поддельная будет.Проще самому быстрей пройти+ты можешь в любом городе сделать справку только терапевт подтребует справку от психиатра и нарколога где ты живешь
Возможно ли пройти мед.комиссию с приписным за 2007 год, или нужно ехать в военком?
Яша, возможно и без него. только ругаться придется. не имеют права отказывать в проведении медосмотра. но так как на двери написано что без военника и расшифровок не принимают и все стадо покорно идет в военкомат, отправит тебя врачиха в лучшем случае к главврачу, а тот в свою очередь в суд. подумаешь ты. нах мне это надо и пойдешь в военкомат за военником. там выдадут тебе военник со статьей, с которым один путь, в дурку, снимать эту самую статью…
Военник поросили при справке с дурки при ЗАМЕНЕ прав. В военнике 18б. В дурке не числюсь и карты нет. Военком говорит что статью не снимают. Дурка говорит мыб позволили вам управлять но медведев в 14 году строго настрого запретил. (хотя сперва попросили по платнвм спецам пройти. Психолог, психиатр, невролог, ээг. А после сказали что без шансов.
Андией, Значит что то нашли у тебя…