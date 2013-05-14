В теории медицинская справка нужна, чтобы за руль не сели люди откровенно больные, которые могут стать опасностью на дороге: с ограниченными физическими возможностями, опасными хроническими заболеваниями, психически нездоровые, а также алкоголики и наркоманы. Именно поэтому наличие медсправки обязательно при любых действиях с водительским удостоверением (получение, восстановление, обмен или возврат после лишения). Но и только – к примеру, при техосмотре она уже не нужна.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 сентября 2010 года №381Н, утвержден единый образец Медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами. Для прохождения медосмотра обязательно заключение врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, отоларинголога, терапевта, невролога и хирурга. При этом освидетельствование психиатром и психиатром-наркологом проводится при наличии паспорта и военного билета (или приписного свидетельства) только по месту прописки. Срок действия медсправки для водителей-частников – 3 года.

Как получить водительскую медсправку?

1 – Приготовить необходимые документы: общегражданский паспорт, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин), 1 фотографию 3х4.

2 – Обратиться в медицинское учреждение (получить бланк водительской медсправки и оплатить услуги): либо в поликлинику по месту жительства (стоимость медосмотра от 534 до 950 руб., время – 1-3 дня), либо воспользоваться услугами специальной комиссии (стоимость от 700 до 1200 руб., время – не более 1 дня).

3 – Обратиться в психоневрологический диспансер для освидетельствования у психиатра и психиатра-нарколога (стоимость по 250 руб. за 1 врача).

4 – Вернуться в медучреждение (п.2) и получить подпись председателя комиссии.

Как видно, алгоритм действий несложен. Но потребуются и время, и деньги. Дешевле проходить медосмотр в районных поликлиниках, чем в специализированных комиссиях (в каждой поликлинике установлена своя стоимость медкомиссии). При этом на прохождение всех врачей в поликлинике в разное время приема, и к которым обычно всегда есть очередь (водителей не везде и не всегда пускают вне очереди), потребуется в среднем 2-3 дня.

В специализированных комиссиях медосмотр проходится быстрее: обычно хватает и полдня. Однако поездки в психоневрологический диспансер все-равно избежать не получится, а на это также требуется время – по меньшей мере час (не считая времени на дорогу в диспансер). После надо будет вернуться в первое медучреждение – для получения подписи председателя комиссии и печати на справке. Также может возникнуть необходимость поездки и в районную поликлинику для сдачи анализов крови, прохождения флюорографии и ЭКГ (последнее – для граждан старше 40 лет): не при всех комиссиях это можно сделать. В итоге медицинская справка водителя обойдется не менее чем в 1200-1800 руб. (стоимость осмотра в медучреждении с выдачей справки, стоимость осмотра в психоневрологическом диспансере и стоимость фотографии для медсправки), а по времени придется потратить от 1 до 3 дней.

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Весь автомобильный Иркутск № 27/2013