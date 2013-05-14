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Как заменить водительское удостоверение в Иркутске
Просмотров: 37779
14 Мая 2013
Теги: ГИБДД
ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Поводов для замены водительского удостоверения может быть немало: окончание срока действия имеющегося в/у, потеря и даже лишение. Что необходимо сделать, чтобы обменять права максимально быстро?

1 – Собрать/приготовить необходимые документы (см. таблицу) и прибыть в регистрационное отделение ГИБДД.

2 – Оплатить госпошлину за водительское удостоверение (можно сделать заранее в любом банке). Стоимость за выдачу водительского удостоверения – 800 руб., за выдачу временного разрешения – 500 руб., за международное водительское удостоверение – 1000 руб.

3 – Написать заявление по установленному образцу (сделать это лучше до того, как подойдет ваша очередь к окошку сдачи документов).

4 – Сдать документы на оформление. Время оформления – в пределах 1 часа (не считая очереди).

При любом действии с водительским удостоверением необходимо написать соответствующее заявление (заполняется только при наличии всех необходимых документов). При отсутствии паспорта допускается временное удостоверение личности. Медсправка должна быть действующей (как ее получить – смотрите в соответствующем материале).


Документы, необходимые для обмена водительского удостоверения
окончание срока
действия		при заключении
брака		после окончания
срока действия		при утерепосле обучениямеждународное
водительское
удостоверение
паспортпаспортпаспортпаспортпаспортпаспорт
заявлениезаявлениезаявлениезаявлениезаявлениезаявление
водительское
удостоверение		водительское
удостоверение


водительское
удостоверение +
копия
мед. справка + копиямед. справка + копиямед. справка + копиямед. справка + копиямед. справка + копиямед. справка + копия
водительская
карточка		водительская
карточка		водительская
карточка		водительская
карточка		водительская
карточка		водительская
карточка
оплата за в/уоплата за в/у
оплата за временное
разрешение		оплата за в/у и экзаменыоплата за в/у

оригинал + копия св. о бракекопия постановления
документ об
окончании обучения
(либо заявление о
допуске для
подготовившихся
самостоятельно)		фото 3,5 x 4,5 на матовой бумаге
(голубой фон без уголка)

В Иркутске сегодня все действия, связанные с выдачей или заменой водительского удостоверения, проводятся только в МЭО ГИБДД по адресу ул. Николаева, 5 (тел. 21-36-62, 21-36-66). Приходить с утра не обязательно, поскольку в это время всегда есть очереди. Зато можно не беспокоиться заранее об оплате: в отделении есть платежная касса, а также сервисно-консультационный пункт, где за дополнительную плату заполнят все необходимые документы.

ВРЕМЯ РАБОТЫ МЭР ГИБДД
Вторник9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00)
Среда9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00)
Четверг9.00 – 13.00
Пятница9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00)
Суббота9.00 – 16.00 (обед 12.00 – 13.00)
Воскресенье, понедельникВыходной

Общие банковские реквизиты для оплаты госпошлины:

получатель платежа: ГУ МВД России по Иркутской области
ИНН: 3808171041, КПП: 380801001,
расчетный счет: 40101810900000010001,
банк получателя: РКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск,
БИК: 042520001, КБК: 18810807140011000110

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013

Комментарии
Написал: Антон, 07:05, 27 декабря 2013 0

В статье ошибка в реквизитах госпошлины, а именно в кбк здесь указан кбк18810807140011000110, а на сайте областного гибдд18810807141011000110

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Написал: дмитрий, 23:27, 10 апреля 2014 0

помогу получить права di-m-1988@mail.ru

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Написал: дмитрий, 13:32, 23 октября 2015 0

дмитрий, нужно заменить без спраки 89086637940

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Написал: игорь, 21:58, 1 января 2016 0

дмитрий, как сделать настоящие права по данным донора донор есть

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Написал: Алексей, 13:54, 2 ноября 2015 0

Здравствуйте, потерял водительское, для восстановления есть мед справка 2010 г. сроком на три года, подойдет ли эта справка?

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Написал: chirkovandre@gmai.com, 17:14, 22 декабря 2015 0

помогу в получении водительского удостоверения.
79149442967 Андрей

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Написал: Kailee, 11:43, 24 октября 2016 0

Me and this article, sitting in a tree, L--N-AR---I-NEG!

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Написал: Максим, 6 дней назад 0

Есть долги по аллиментам. Поменяют ли мне права по истечении срока или лишат?

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