ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Поводов для замены водительского удостоверения может быть немало: окончание срока действия имеющегося в/у, потеря и даже лишение. Что необходимо сделать, чтобы обменять права максимально быстро?

1 – Собрать/приготовить необходимые документы (см. таблицу) и прибыть в регистрационное отделение ГИБДД.

2 – Оплатить госпошлину за водительское удостоверение (можно сделать заранее в любом банке). Стоимость за выдачу водительского удостоверения – 800 руб., за выдачу временного разрешения – 500 руб., за международное водительское удостоверение – 1000 руб.

3 – Написать заявление по установленному образцу (сделать это лучше до того, как подойдет ваша очередь к окошку сдачи документов).

4 – Сдать документы на оформление. Время оформления – в пределах 1 часа (не считая очереди).

При любом действии с водительским удостоверением необходимо написать соответствующее заявление (заполняется только при наличии всех необходимых документов). При отсутствии паспорта допускается временное удостоверение личности. Медсправка должна быть действующей (как ее получить – смотрите в соответствующем материале).

Документы, необходимые для обмена водительского удостоверения окончание срока

действия при заключении

брака после окончания

срока действия при утере после обучения международное

водительское

удостоверение паспорт паспорт паспорт паспорт паспорт паспорт заявление заявление заявление заявление заявление заявление водительское

удостоверение водительское

удостоверение





водительское

удостоверение +

копия мед. справка + копия мед. справка + копия мед. справка + копия мед. справка + копия мед. справка + копия мед. справка + копия водительская

карточка водительская

карточка водительская

карточка водительская

карточка водительская

карточка водительская

карточка оплата за в/у оплата за в/у

оплата за временное

разрешение оплата за в/у и экзамены оплата за в/у

оригинал + копия св. о браке копия постановления

документ об

окончании обучения

(либо заявление о

допуске для

подготовившихся

самостоятельно) фото 3,5 x 4,5 на матовой бумаге

(голубой фон без уголка)

В Иркутске сегодня все действия, связанные с выдачей или заменой водительского удостоверения, проводятся только в МЭО ГИБДД по адресу ул. Николаева, 5 (тел. 21-36-62, 21-36-66). Приходить с утра не обязательно, поскольку в это время всегда есть очереди. Зато можно не беспокоиться заранее об оплате: в отделении есть платежная касса, а также сервисно-консультационный пункт, где за дополнительную плату заполнят все необходимые документы.

ВРЕМЯ РАБОТЫ МЭР ГИБДД

Вторник 9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00) Среда 9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00) Четверг 9.00 – 13.00 Пятница 9.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00) Суббота 9.00 – 16.00 (обед 12.00 – 13.00) Воскресенье, понедельник Выходной



Общие банковские реквизиты для оплаты госпошлины: получатель платежа: ГУ МВД России по Иркутской области

ИНН: 3808171041, КПП: 380801001,

расчетный счет: 40101810900000010001,

банк получателя: РКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск,

БИК: 042520001, КБК: 18810807140011000110

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013