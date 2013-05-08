СТРАХОВАНИЕ: БЫСТРЕЕ И БОЛЬШЕ?

Вопрос выбора страховой компании намного сложнее, чем кажется на первый взгляд: даже у известных страховщиков случаются и плохое обслуживание клиентов, и непонятные отказы в выплатах… И все же, есть несколько действий, помогут снизить вероятность встречи с проблемной компанией.

КАК ВЫБИРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Проверьте лицензию страховой компании. Любая СК, работающая на территории РФ, обязана иметь действующую лицензию на свою деятельность. При этом в лицензии должны быть указаны виды страхования, по которым та или иная СК имеет право работать. Если лицензии нет, если действие лицензии приостановлено или она вовсе отозвана, или если имеющаяся лицензия не предусматривает нужного вам вида страхования – идите к другому страховщику.

Не будет лишним поинтересоваться размером уставного капитала страховой компании. Сегодня для СК, работающих с области автострахования, минимальный размер уставного капитала должен быть не менее 120 млн. руб. И чем эта цифра будет выше – тем лучше: это гарантия получения вами страховой выплаты.

Оцените размер сборов: у крупных СК и клиентский сервис наиболее развитый (как минимум в доступности для клиента). Также оцените доступность информации по финансовым показателям той или иной СК: компания, имеющая хорошие показатели работы, гордится ими и использует эти данные в целях привлечения новых клиентов, тогда как сокрытие информации косвенно говорит от возможных проблемах.

Стоит оценить размер произведенных компанией страховых выплат: слишком низкие показатели говорят о скупости СК в отношении клиентов, тогда как высокий процент выплат может быть признаком не только щедрости, но и непродуманной тарифной политики.

Поинтересуйтесь мнением на форумах о той или иной СК, но только если это мнение основывается на личном опыте общения со страховщиками! Как СК принимает заявления о страховом случае? Долго ли рассматривает? Насколько адекватно оценивает ущерб? Как быстро производит выплаты? Любой из этих аспектов «народного рейтинга» стоит рассматривать с максимальной внимательностью.

Не забудьте поинтересоваться и официальными рейтингами, которые составляют специализированные рейтинговые агентства (например, Эксперт РА): чем выше рейтинг СК, тем ниже вероятность неисполнения страховщиком своих обязательств в силу тех или иных макроэкономических обстоятельств. В идеале, рейтинг СК должен быть не ниже 2-3 самых высоких оценок (А++, А+ и А).

Поинтересуйтесь мнением страховых брокеров о выбранных вами страховщиках: брокер, являясь посредником между клиентом и СК, больше других имеет представление о том, насколько охотно и в каком объеме та или иная СК производит выплаты. Соответственно, рекомендуя ту или иную СК, страховой брокер берет на себя и ответственность перед клиентом на получение им страховой компенсации.

Обязательно прочитайте Правила страхования в каждой из интересующих вас СК: в них может обнаружиться немало условий, по которым СК сможет отказать в страховой выплате. Имейте в виду, что в самом полисе большая часть этих условий не прописывается! Кроме того, не мешает проверить, насколько те или иные условия в правилах страхования соответствуют Гражданскому кодексу РФ: если ГК допускает интересующие вас условия, то требовать выплату можно даже при несоблюдении условий, прописанных в Правилах страхования. Но для этого, скорее всего, потребуется обращение в суд, что затягивает итоговые сроки выплаты.

Сравните схожие программы страхования в разных компаниях: на каких условиях страхуется автомобиль? Насколько большой разбег по тарифам? Возможно ли приобретение полиса в рассрочку? Можно ли обращаться за компенсацией без справок из компетентных органов, и если можно, то в каких пределах и сколько раз? Учтите, что все эти нюансы также влияют на итоговую стоимость полиса автострахования, и далеко не всегда недорогой полис действительно выгоден для клиента…

КАК УСКОРИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВКИ?

Залог быстрого получения страхового возмещения – правильные действия после наступления страхового случая, а также своевременный и полный сбор необходимых документов.

Что необходимо делать на месте ДТП?

Дождаться ГИБДД и оформить необходимые документы:

• протокол по делу об административном правонарушении (или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении – если ответственность по административному кодексу не предусмотрена).

• справку о ДТП.

Внимание: протокол (или определение об отказе) выдается виновнику, потерпевшему выдается копия. Справка должна содержать все сведения об участниках ДТП, степени их вины и полученные повреждения ТС (необходимо проследить, чтобы в справку были внесены все обнаруженные на месте повреждения автомобилей).

При оформлении ДТП без участия ГИБДД (только в отношении компенсации по ОСАГО!) необходимо, чтобы:

• оба участника имели одинаковую оценку обстоятельств ДТП

• имели действующий полис ОСАГО

• были вписаны в него или имели полис без ограничений по допуску к управлению (кроме водителей, управляющих ТС по путевому листу предприятий)

• в ДТП участвовало не более 2 автомобилей

• ущерб причинен только имуществу

• ущерб потерпевшего не превышает 25 тыс. руб.

• совместно заполнить извещение о ДТП.

Внимание: виновник ДТП должен предоставить свое ТС в страховую компанию – иначе СК откажет в выплате.

При обращении в страховую компанию необходимо предоставить:

• документы из ГИБДД (копию протокола либо определения об отказе, справку о ДТП)

• документы, подтверждающие личность заявителя

• документы на ТС

• нотариальную доверенность (если заявителем-получателем будет не собственник ТС)

• банковские реквизиты для перечисления выплаты.

Внимание: обращаться в свою СК возможно только если в ДТП 2 участника, оба застрахованы по ОСАГО, а ущерб причинен только имуществу.

После принятия документов СК назначает экспертизу (выдает направление на независимую экспертизу, либо проводит оценку собственными силами). Выплата должна быть произведена в срок 30 календарных дней после подготовки отчета эксперта.

В отношении компенсации по КАСКО в ряде случаев возможно обращаться без предоставления документов из компетентных органов: условия таких обращений прописаны в полисе КАСКО либо в Правилах страхования.

Есть и еще один способ ускорить выплаты: заключать договор страхования в региональной СК. В этом случае из процесса рассмотрения исключается фактор оценки страхового случая в центральном офисе компании (чаще всего, в Москве), что требует дополнительного времени. Кроме того, региональная СК имеет более реальное представление о стоимости восстановительного ремонта в своем регионе – соответственно, меньше вероятность занижения выплаты по причине низкой оценки стоимости ремонтных работ.