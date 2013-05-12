АНАТОМИЯ ПРОКАТА

Услуга автопроката становится все более востребованной. Рынок отвечает тем же – сегодня в Иркутске работает с десяток компаний, предлагающих автомобили на любой вкус и кошелек. Что нужно знать при этом потенциальному клиенту?

АВТОПАРК

В Иркутске в аренду можно взять самые разные авто: от легковушки эконом-класса до престижного внедорожника, от семейного минивэна до нетривиального для наших краев кабриолета, с «механикой» и «автоматом», с правым и левым рулем... В некоторых компаниях (Непешком, Rentour и АвтоТур38) до сих пор можно арендовать автомобили с правым рулем. АвтоТур38 предлагает в аренду даже пару небольших грузовичков (на 1 и 2 тонны), а в Непешком и Центре Европроката возможно заказать отечественные авто (Lada Granta и Volga Siber). В других компаниях (Центр Европроката и АвтоВик) выбор машин скромнее, а кое-где в аренду предлагается всего по паре-другой машин…

ТАРИФЫ

Самые доступные тарифы – от 1200-1400 до 1800-2000 руб. в сутки – предлагаются при аренде машин эконом-класса: Renault Logan, Skoda Fabia, Ford Fusion, Kia Rio и т.п. В этот же список входят многие праворульные модели малого и среднего классов. Машины среднего класса (седаны и хэтчбеки Ford Focus, Renault Megane, Mitsubishi Lancer и т. п.), а также более крупные и комфортабельные праворульные модели (в том числе и минивэны: Toyota Ipsum, Honda Inspire, Toyota Mark II и т.п.) оцениваются дороже – в среднем от 2000 до 3000 руб. А то, что еще дороже – это в основном бизнес-класс и внедорожники (Toyota Camry, Mercedes E320, Toyota Land Cruiser Prado и т.п.). Наиболее дорогие из предлагаемых в прокат авто можно арендовать за 5000-7000 руб.

СКИДКИ

Стоимость аренды автомобиля всегда указывается за одни полные сутки. Иногда указанная («рекламная») стоимость применима только при долгосрочной аренде (минимум от двух недель или от месяца). Но чаще начальная цена указана именно за краткосрочную суточную аренду, а при более длительных сроках клиент вправе рассчитывать на скидки, которые составляют примерно от 3% до 30%. В индивидуальном порядке клиент может получить дополнительные скидки (например, по какой-нибудь акции, или как постоянный клиент). А вот стаж вождения клиента или его возраст на стоимость аренды и возможные скидки не влияют.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

Некоторое время назад в прокатных компаниях Иркутска были распространены специальные тарифы, позволявшие клиенту сэкономить при аренде автомобиля: «Дневной», «Выходные дни» и «Рабочая неделя». По первому из них можно было взять автомобиль на прокат на один день (получение машины утром, сдача – вечером) с оплатой меньшей суммы, чем стоимость аренды автомобиля за полные сутки. Но сегодня этот тариф можно получить разве что в индивидуальном порядке. Да и два других тарифа официально предлагает только компания АвтоТур38.

Залог – одно из условий сдачи автомобиля в аренду. Компании стараются подстраховаться от всяких разбирательств в случае мелких проблем-повреждений. Залог и является этой «страховкой». Если машина получает какие-то мелкие повреждения или сдается с нарушениями условий аренды (грязная, не заправленная топливом, вне оговоренного места сдачи, с лишним пробегом и т.п.), из залога удерживается необходимая для покрытия ущерба или оплаты дополнительных услуг сумма, не превышающая размера залога (за исключением случаев намеренного нанесения клиентом ущерба автомобилю).

В среднем размер залога при аренде автомобиля в Иркутске от 5000-8000 и до 30000 руб. в зависимости от класса автомобиля и вне зависимости от срока аренды. Но в двух компаниях (АвтоВик и ТехноЛайф) размер залога составляет всего 3000 руб. Причем в АвтоВик такая сумма – только для жителей Иркутской области (для приезжих из других регионов сумма залога составит 10000 руб.).

В некоторых компаниях (Rentour и АвтоТур38) возможна аренда автомобиля без залога: в этом случае тариф (стоимость аренды) возрастает на 50%.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА

Во всех фирмах автопроката клиент несет полную ответственность за ущерб, а также за убытки, связанные с простоем (утратой) автомобиля, так или иначе произошедшие по вине клиента. Причем ответственность не зависит от наличия/отсутствия страховки у арендуемого автомобиля. Если злого умысла клиента в повреждении или утрате автомобиля не было, ответственность клиента не превышает сумму франшизы. И только при полном соблюдении всех правил аренды и аккуратном вождении клиент может быть полностью освобожден от ответственности. Однако здесь возможны нюансы – необходимо перед заключением договора аренды внимательно почитать его условия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ

Стандартные условия подразумевают использование машины в Иркутской области. Есть ряд нюансов по хранению машины ночью, лимита суточного пробега, количества допущенных к управлению лиц и т.п. В частности, в большинстве фирм суточный пробег лимитирован от 200 до 500 км и при его превышении клиент обязан доплатить от 3 до 5 руб. за каждый лишний километр. Однако в некоторых компаниях (Hertz, АвтоВик и ТехноЛайф) лимит пробега не установлен, либо не оговаривается. Кроме того, в большинстве фирм в индивидуальном порядке возможно увеличение максимального суточного лимита пробега по договоренности с клиентом.

К дополнительным услугам также относятся получение или сдача автомобиля вне офиса компании и/или в нерабочее время (стоимость таких услуг составляет от 200 до 900 руб.), а также оформление второго водителя и бронирование машины (чаще всего бесплатно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для удобства клиентов многие компании предлагают дополнительное оборудование: навигаторы, детские автокресла, радиостанции, сумки-холодильники, багажники-крепления для лыж и сноубордов и т.п. Стоимость аренды дополнительного оборудования в среднем от 200-250 руб./сутки, но не более 1500-2000 руб. Иногда дополнительные аксессуары предоставляются бесплатно (к примеру, в компании Непешком без дополнительной оплаты вам дадут детское автокресло).

ЗАМЕНА АВТОМОБИЛЯ

При долгосрочной аренде автомобиля клиент обязан регулярно (обычно от одного раза в 2 недели до одного раза в месяц) предоставлять машину на техническое обслуживание и осмотр – условие, как правило, оговаривается в договоре аренды. Если нужен ремонт автомобиля не по вине клиента, компания может предоставить подменный автомобиль аналогичного или более высокого класса без дополнительной платы. Подобные же условия могут действовать и при получении автомобиля по предварительному заказу в случае, если заказанная машина по каким-либо причинам не может быть выдана клиенту. Однако если какоето повреждение возникает по вине клиента, бесплатно заменить машину не получится.

ЗАКАЗ ONLINE

Большинство иркутских фирм автопроката предлагают возможный заказ автомобиля через Интернет. Но реализованы эти возможности по-разному. Например, в Hertz через единое поисковое меню сети можно посмотреть, какие автомобили доступны на желаемые даты аренды, и сколько будет стоить их аренда (к сожалению, при этом не показывается информация о необходимом залоге). Более информативна форма онлайн-заказа компании Непешком: это единственная компания, предлагающая посмотреть календарь занятости того или иного автомобиля. Центр Европроката при онлайн-заказе предлагает сразу выбрать необходимый автомобиль, причем без уточнения, свободен он будет или нет. В остальных компаниях при заказе предлагается только заполнить заявку: информация о наличии на желаемую дату требуемого автомобиля, или ориентировочная стоимость аренды при заказе машины на несколько дней, в этих компаниях не предоставляется.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АВТОПРОКАТА В ИРКУТСКЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДАТОРУ: • возраст не менее 22 лет

• стаж вождения не менее 2 лет

• наличие российского гражданства или регистрации в РФ

• наличие действующего водительского удостоверения (для иностранных граждан – международного в/у) УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕМ: • соблюдение правил эксплуатации

• соблюдение ПДД

• ограничение суточного пробега (200-500 км)*

• внесение залогового депозита*

* не во всех фирмах

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА (B ИЛИ C СЕГМЕНТОВ)

В ИРКУТСКЕ И АНГАРСКЕ Компания предлагаемые автомобили (выборочно) стоимость,

руб./сутки залог,

руб. НЕПЕШКОМ

тел. (3952) 620-770

www.38.nepeshcom.ru Renault Sandero (хэтчбек, лев. руль, МКП)

Toyota Corolla (седан, пр. руль, АКП)

Ford Focus II (седан, лев. руль, АКП) 1275

1530

2040 8000

8000

10000 HERTZ

тел. (3952) 40-67-89

www.hertz.com Renault Logan (седан, лев. руль, МКП)

Skoda Fabia (хэтчбек, лев. руль, АКП)

Nissan Almera (седан, лев. руль, МКП) 1400

1800

2000 от 7500 ЦЕНТР ЕВРОПРОКАТА

тел. (3952) 20-80-80

www.europrokat.net Renault Logan (седан, лев. руль, МКП)

Mitsubishi Lancer (седан, лев. руль, АКП)

Honda Civic (седан, лев. руль, МКП) 1500

2000

2800 7000

9000

9000 RENTOUR

тел. (3952) 77-77-14

www.rentour.ru Ford Fusion (хэтчбек, лев. руль, МКП)

Toyota Corolla (седан, лев, руль, АКП)

Ford Focus II (хэтчбек, лев. руль, АКП) 1800

2200

2700 7000

9000

9000 АВТОТУР38

тел. (3952) 72-20-90

www.autotur38.ru Toyota Carina (седан, пр. руль, АКП)

Toyota Caldina (универсал, пр. руль, АКП)

Renault Megane II (седан, лев. руль, МКП) 1700

1800

2200 6000

6000

8000 АВТО ВАМ

тел. (3952) 54-77-77

www.auto-you.ru Skoda Fabia (хэтчбек, лев. руль, МКП)

Nissan Tiida (седан, лев. руль, АКП) 1920

2000 15000

15000 АВТОВИК

тел. (3955) 63-12-12

www.autovik38.ru Toyota Caldina (универсал, пр. руль, АКП)

Ford Focus II (хэтчбек, лев. руль, АКП)

Toyota Corolla (седан, лев. руль, АКП) 2000

2500

2800 от 3000 ТЕХНОЛАЙФ

тел. (3955) 631-500

www.carnaprokat.ru Nissan Expert (универсал, пр. руль, АКП)

Nissan Avenir (универсал, пр. руль, АКП) 1500

1800 от 3000

ГАРАНТ

тел. (3952) 72-36-11 Toyota Camry (седан, пр. руль, АКП)

Nissan R'nessa (универсал, пр. руль, АКП)

Mercedes-Benz E-class (седан, лев. руль, АКП) 1500

1700

2500 от 5000

Алексей СТЕПАНОВ

Весь автомобильный Иркутск № 27/2013