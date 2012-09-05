Любая крупная корпорация или же небольшая компания заинтересована в развитии процветании собственного бизнеса. С этой целью они стараются максимально оптимизировать бизнес-процессы, сократить расходы на персонал и повысить трудоспособность. Преследуя такую цель, они внедряют передовые информационные технологии, производят автоматизацию процессов, обновляют информационные системы и программное обеспечение. Кроме этого используются системы электронного документооборота или же иные наукоемкие технологии, благодаря которым облегчается работа персонала, а высвобожденные ресурсы перебрасываются на более значимые задачи.



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