6. Утеплить моторный отсек, чтобы в морозы сберечь тепло. Есть варианты установки изоляции на сам капот (с его внутренней стороны), но чаще для таких целей просто закрывают двигатель сверху и перед радиатором, обычно самостоятельно и подручными средствами. Дело нужное, поскольку сокращает время прогрева, способствует стабильному температурному режиму во время движения и сохранению тепла во время остановки и стоянки. А это дополнительный комфорт, экономия топлива и ресурса двигателя. Но главное здесь – соблюсти пожарную безопасность, то есть не допустить касания огнеопасных материалов (картона, войлока, ПВХ-ковриков, ватных одеял и пр.) раскаленных частей двигателя, или лучше совсем отказаться от их использования. Модный нынче изолон (пенопропилен с фольгой) тоже коварен – фольга может замкнуть клеммы аккумулятора со всеми печальными последствиями. Притом «одеяло» не должно касаться вращающихся элементов двигателя. Также важно не переусердствовать с самим утеплением, особенно во фронтальной части двигателя, то есть со стороны радиатора. Ведь доступ воздуха к системе охлаждения нужен и зимой, а «наглухо укутанный» мотор можно легко перегреть и в морозный денек. Сейчас в продаже есть специальные утеплители, которые укладываются сверху на двигатель. По независимым тестам, они обладают хорошей термоизоляцией (выше, чем у войлока) и при этом сделаны из огнестойких материалов, которые не боятся прикасания к самым раскаленным элементам двигателя (выпускной коллектор, турбина, катализатор). Цены на такие изделия составляют от 1400 до 2700 рублей в зависимости от «выкройки» и производителя, а каждый размерный вариант ориентирован на десяток схожих моделей автомобилей.