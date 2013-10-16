Дилерские и независимые СТО: плюсы и минусы
Необходимость обслуживания нового автомобиля в сервисе официального дилера не вызывает возражения обычно только в гарантийный период. Все верно, современные автомобили сложны, дороги, и одновременно не отличаются высокой надежностью: случись что с двигателем или коробкой (наиболее ценными агрегатами), в этом случае есть вероятность устранить проблему по гарантии, то есть бесплатно. Причем некоторые производители сейчас практикуют удлиненные сроки гарантии, до трех и даже пяти лет, а в рамках специальных сервисных программ и более.
Но гарантия проходит, и в мыслях об экономии невольно возникает вопрос – а нужно ли для проведения планового ТО и дальше привязываться к дилерскому сервису? С его весьма «конкретными» расценками, обусловленными техническим регламентом, оригинальными расходниками и нормо-часами? И даже в период гарантии, особенно в случае как раз удлиненной, по части проведения стандартных операций (та же замена колодок) официальные услуги могут показаться неоправданно дорогими. Как поступать? Сегодня однозначно не ответить. С одной стороны, современные независимые СТО продвинулись гораздо дальше, чем специализация на праворульном second-hand, а с другой – официалы, хотя и не все, для послегарантийных клиентов тоже предусматривают определенную лояльность. Номенклатура расходных материалов и запчастей сегодня тоже достаточна развита. Попробуем определить плюсы и минусы и сделать какие-то выводы.
ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА
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Официальное ТО для автомобилей разных марок, но одного класса и схожей ценовой группы, отличается периодичностью. Скажем, одни практикуют межсервисный пробег 10000, другие 15000 км. Почему? Ведь каждое ТО – это такие ключевые работы, как замена моторного масла и фильтров, что существенно сказывается на итоговой стоимости обслуживания. Притом вряд ли сейчас работает фактор, мол, наши машины настолько надежны и неприхотливы, что способны запросто выдерживать удлиненные интервалы обслуживания. По большому счету, конструктивный уровень современных автомобилей одного класса и качество компонентов примерно одинаковы, да и наши пресловутые «тяжелые условия» уравнивают всех.
Очевидно, все дело в маркетинговой целесообразности: чем реже клиент заезжает на ТО, тем привлекательней для него условия покупки автомобиля. На руку всем и появление таких «долгоиграющих» технологий, как платиновые или иридиевые свечи зажигания, цепной привод ГРМ, «многолетний» антифриз, «необслуживаемые» коробки, упрощенная схема подвески и прочая специфика. Получается, на гарантийный период, даже удлиненный, автокомпании подстраховались как надо.
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ОСОБЕННОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СЕРВИСА
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|Тем не менее, Original нам наверняка гарантирует соответствие нормам и требованиям автокомпаний, но по «твердым» тарифам, а вот с категорией Aftermarket, как говорится, возможны варианты. Скажем, одна группа расходников (фильтры, тормозные колодки, элементы подвески и т. д.) выпускается ведущими европейскими брендами, а также группой азиатских производителей, включая самые недорогие компоненты из Китая или, например, Индонезии. Также в этом сегменте теперь участвуют и российские фирмы, которые активизировались с развитием автосборочных заводов внутри страны. Самые доступные альтернативные аналоги могут в два, три и более раз стоить дешевле оригинальных, разумеется, качество тоже «на выбор».
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При обращении в независимые СТО можно сэкономить на работе. В дилерских сервисах регламент стандартного ТО предполагает комплексный осмотр, рассчитывается в нормо-часах и выходит примерно от 2000 рублей. В универсальных СТО базовые операции по замене масла и фильтров по сумме выйдут в 2–3 раза меньше, да и «внеплановые» работы по замене подшипников, пыльников, амортизаторов, ремней и так далее выйдут дешевле. В целом же отказ от «оригинального» ТО в пользу альтернативного позволит потратиться в 1,5–3 раза меньше – все будет зависеть от предпочтений к производителям автокомпонентов. Однако должный ассортимент расходников в независимых СТО явление совсем не обязательное. Во всяком случае, для европейских автомобилей. И если на такие широко распространенные модели, как Ford Focus или Renault Logan, уже кое-что в наличии есть, то на других «европейцев» держать большой склад запчастей пока просто невыгодно. А где-то и вовсе сначала предложат заключить индивидуальный договор на долгосрочное обслуживание, чтобы уже на его основании персонально формировать ассортимент необходимых компонентов.
Если расходников в наличии нет, но таковые имеются на складах региональных поставщиков, то срок их доставки составит от 1 до 4 дней. Если нет, то придется подождать 2–3 недели. Столько же, кстати, требуется ждать доставку оригинальных расходников – альтернативные СТО по желанию клиентов с ними работают, но в основном именно на заказ. Причем поставки на заказ требуют предоплаты, обычно 70% от стоимости.
Комментарий специалиста
МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Павел КОВАЛЕНКО, директор альтернативного мультибрендового сервиса:
К особенностям могу отнести отсутствие очередей – записаться на ТО можно на завтра или даже в день звонка. Да и время проведения стандартных операций короче. У нас вообще меньше бюрократических звеньев, исключены лишние процедуры, отсюда и цена обслуживания получается примерно на 15–30% ниже, чем у дилеров. Мы лояльнее в своих требованиях: если возникает необходимость, машину клиент может оставить в сервисе до завтра, также при соблюдении определенных условий может присутствовать в сервисной зоне при обслуживании автомобиля. Мы не ограничены какими-то корпоративными стандартами в дополнительных услугах, сами определяем уровень комфорта для своих клиентов, то есть можем организовать большой магазин по типу супермаркета, кафе-бар ресторанного типа, детскую зону, в общем, все, что угодно.
Нам, конечно, трудно равняться с дилерами по наличию расходных материалов и запчастей, потому что обслуживаем машины не одной, а нескольких марок. Но самая ходовая база поддерживается, если чего-то нет, оперативно можем доставить напрямую от региональных поставщиков, со всеми налажено прямое сотрудничество, часть из них сами быстро доставляют заказ.
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ВЫВОДЫ
У владельцев новых европейских автомобилей «альтернативных» возможностей в Иркутске меньше. Особенно это касается тех брендов, которые долгое время относились к экзотическим и официально представлены недавно – Peugeot, Citroen, Skoda и другие. Они больше зависимы от сервиса ОД. Очевидно, что владельцы автомобилей элитарных марок (тот же Porsche) ввиду конструктивной и сервисной специфики, а также менталитета самих владельцев, всегда отдадут предпочтение фирменному сервису.
Но в любом случае, придерживаться официального сервиса будут автовладельцы, кто не особо стеснен в средствах и принципиально отдает предпочтение стандартам дилеров. И потом, сегодня ничего не мешает совмещать два дела – проходить регламентные ТО у ОД и обращаться туда в «тяжелых случаях», а какие-то стандартные операции подешевле делать в независимых СТО.
Наконец, для наиболее «продвинутых» автовладельцев, кто хорошо ориентируется в современной номенклатуре услуг и запчастей, в том числе в интернет-пространстве, и кого не очень волнуют «штампики в сервисной книжке», сегодня самые широкие возможности по альтернативному обслуживанию. В этом случае можно относительно недорого содержать автомобиль, и при этом не рисковать с качеством. Правда, в этом случае при дальнейшей продаже автомобиля будет меньше аргументов в его пользу: официальному сервису все же принято доверять, в то время как в альтернативном сервисе, по мнению покупателей, бывает всякое...
ТО ПО ЗАМЕНЕ МОТОРНОГО МАСЛА И ФИЛЬТРОВ В СЕРВИСЕ ОД И В НЕЗАВИСИМОЙ МУЛЬТИБРЕНДОВОЙ СТО НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЯ FORD FOCUS II 2008 г. в. С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 2,0 ЛИТРА
Обслуживание в сервисе ОД
(с учетом постгарантийной скидки 25% на стоимость работ)
|Расходные материалы
|Стоимость материалов
|Стоимость замены
|Масло моторное
Ford 5W30, 4,5 л.
|1105 руб.
|450 руб. (с фильтром)
|Фильтр масляный Ford
|365 руб.
|–
|Фильтр воздушный Ford
|815 руб.
|225 руб.
|Фильтр салонный Ford
|920 руб.
|450 руб.
|ИТОГО
|3205 руб.
|1125 руб.
|Общая стоимость ТО – 4330 рублей
Обслуживание в независимой мультибрендовой СТО
(со скидкой и без)
|Расходные материалы
|Стоимость материалов
|Стоимость замены
|Масло моторное
Castrol Edge 5W30, 4,3 л.
|2365 руб.
|250 руб. (с фильтром)
|Фильтр масляный Mann
|430 руб.
|Фильтр воздушный Mann
|760 руб.
|30 руб.
|Фильтр салонный Mann
|860 руб.
|300 руб.
|ИТОГО
|4415 руб.
|580 руб.
|Общая стоимость ТО – 4995 рублей (без скидки)
|Общая стоимость ТО по клиентской карте со скидкой 15% –
4245 рублей
Как видите, в альтернативном сервисе с использованием качественных расходников стоимость стандартного текущего ТО может выйти даже подороже, чем у дилера. Но это с учетом скидки у дилера и разной стоимости масла – в данном случае оригинальное масло сравнительно недорогое, тогда как альтернативный сервис при наличии выбора предложил элитный продукт. В то же время очевидна разность в стоимости работ (особенно по замене воздушного фильтра!) даже с учетом 25‑процентной скидки у дилера.
Василий ЛАРИН
Весь автомобильный Иркутск № 28/2013
сейчас в Иркутске наметилась тенденция появления альтернативных сервисов и поставщиков запчастей по маркам — тот же GM, Форд, Рено. лично я на Рено предпочел ездить к дилеру, хотя машину брал с пробегом и уже не на гарантии
Heck of a job there, it abeusotlly helps me out.
A good many vauaeblls you've given me.