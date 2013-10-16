РЕВО И ЭВО

Зимний сезон 2013-2014 будет протекать в условиях почти революционной реформы в законодательстве Евросоюза по отношению к шипованным шинам. С 2013 года в странах Европы, где разрешены такие шины, к ним предъявляются следующие требования: на один метр качения колеса должно быть не более 50 шипов, или любое количество, но производитель обязан доказать, что его шина не будет вредить асфальту более, чем шина с показателями «50 шипов на метр».

С одной стороны, новый закон подстегивает ведущих производителей шин к технологическому рывку – дабы не потерять скандинавский рынок в условиях конкуренции. А с другой, емким и растущим рынком сбыта шипованных шин является Россия, где специфичных требований в этом смысле еще не предъявляют. То есть мы, как страна «скандинавского» типа, получим все передовые разработки, что уже отразилось в таких революционных новинках сезона, как Nokian Hakkapeliitta 8. Но как страна либеральная, будем довольствоваться и традиционной продукцией, которая развивается эволюционным путем. Ведь не все шинные компании борются за рынок северной Европы, а в России можно продавать и «чего попроще».

Впрочем, что-что, а именно рынок зимних шин в России по ассортименту и выбору выступает одним из самых насыщенных и отнюдь не малобюджетных. Свои новые разработки (см. раздел новинок сезона) и дальнейшее развитие модельных линеек представляют многие бренды, в том числе не известные в северных странах Европы. То есть, даже без учета последних европейских требований наш рынок пытаются завалить «лучшими» зимними шинами все подряд.

И что ни новинка, то кладезь изощренных технологий с названиями, одно эффектней другого: Cross-Edge Pin, Smart Stud System, Cryo Crystal и прочее. Хотя так оно и есть: разрабатываются новационные резиновые смеси, появляются новые решения по форме и составу протектора, совершенствуется конструкция и посадка шипов. Последние нынче –это не просто «гвоздики», позволявшие когда-то проводить ошиповку в гаражных условиях, а сложные «инженерные» устройства, предполагающие только заводскую ошиповку.

При этом параллельно развиваются шипованные и нешипуемые, то есть фрикционные зимние шины (так называемые «липучки»). Вытеснения первых вторыми, как предсказывали некоторые народные эксперты, не происходит. Какие из них предпочесть, вопрос по-прежнему актуальный и отнюдь не философский: поведение автомобиля на тех и других шинах различное, и дело не только в привычках, комфорте и удовольствии, но и главным образом в безопасности. Этой дилемме мы посвятили отдельную главу.

ВОЙНА МИРОВ – «ЛИПУЧКИ» ИЛИ «ШИПОВКИ»?

Какими бы выдающимися свойствами ни были наделены современные «липучки», на обледенелых покрытиях им все равно не сравниться с хорошими шипованными шинами. Даже с учетом влияния температуры: мягкий протектор «липучек» дольше сохраняет эластичность при понижении температуры, нежели более жесткая резина «шиповок». И все же на льду шипы более цепкие, чем резина, пусть даже мягкая и мелконарезанная с острыми гранями ламелей. Плюс ко всему фактор износа: мягкие «липучки» быстрее стираются об асфальт, нежели более жесткие «шиповки». То есть последние еще и потенциально выносливее, но их очевидный минус – это повышенный шум и снижение характеристик из-за потери шипов. В этой связи ведущие производители постоянно «колдуют» над их более прочной посадкой, включая использование специального клея. Какими бы выдающимися свойствами ни были наделены современные «липучки», на обледенелых покрытиях им все равно не сравниться с хорошимишинами. Даже с учетом влияния температуры: мягкий протектор «липучек» дольше сохраняет эластичность при понижении температуры, нежели более жесткая резина «шиповок». И все же на льду шипы более цепкие, чем резина, пусть даже мягкая и мелконарезанная с острыми гранями ламелей. Плюс ко всему фактор износа: мягкие «липучки» быстрее стираются об асфальт, нежели более жесткие «шиповки». То есть последние еще и потенциально выносливее, но их очевидный минус – это повышенный шум и снижение характеристик из-за потери шипов. В этой связи ведущие производители постоянно «колдуют» над их более прочной посадкой, включая использование специального клея.

Кстати, «ведущие» в данном случае не для красного словца. Характеристики шипованных шин именно на льду зависят не только и даже не столько от сложности формы шипов, количества и расположения, сколько от выступа их над плоскостью протектора. Если шипы слишком «утоплены», то особого толка от них не будет. Отсюда и наблюдаются невзрачные выступления в тестах (и на практике) ряда шин отечественных и других производителей, у которых с технологией ошиповки не все как надо – и сами шипы простенькие, и установка их не оптимальная.

Фрикционные шины по мере износа тоже теряют свои свойства, но у них, конечно, есть свои преимущества. Ввиду не такой узкой специализации, а также меньшей шумности, «липучки» позволяют пораньше их установить и позже снять, что предотвратит неожиданности в нестабильное межсезонье. То есть, в какой-то мере «липучки» более универсальны, только не надо это путать со «всесезонностью» – летом на этих шинах ездить небезопасно и неэкономично.

И еще один нюанс касается таких немаловажных показателей, как проходимость в снегу, умение выбрасывать снежно-водяную кашу, а также управляемость на асфальте. Многие «липучки» имеют более плотное пятно контакта с узкими канавками и априори мягкий протектор, что не способствует «подвигам» в указанных дисциплинах. Тогда как многие «шиповки» обладают агрессивным направленным протектором с мощными канавками, плюс более жесткая резина, что как раз позволяет им отличиться и по этим показателям.

Отсюда, собственно, следующие рекомендации по выбору типа зимних шин. Если поездки не выходят за границы крупных городов с «химобработкой» магистральных улиц, если вы опытный водитель и хорошо представляете специфику зимней эксплуатации, к тому же предпочитаете комфорт, то можно обойтись и «липучками». Если же маршруты часто простираются дальше городской черты, предполагают езду в горах, в колеях и прочие экстремальные ситуации, если вы начинающий водитель – в этих случаях лучше предпочесть шипованную резину. Отсюда, собственно, следующиепо выбору типа зимних шин. Если поездки не выходят за границы крупных городов с «химобработкой» магистральных улиц, если вы опытный водитель и хорошо представляете специфику зимней эксплуатации, к тому же предпочитаете комфорт, то можно обойтись и «липучками». Если же маршруты часто простираются дальше городской черты, предполагают езду в горах, в колеях и прочие экстремальные ситуации, если вы начинающий водитель – в этих случаях лучшешипованную резину. Но в любом случае, если позволяют средства, обратите внимание на зимнюю резину Nokian, Continental, Michelin, Good Year, Gislaved – эти марки хорошо продвинулись в данных вопросах. Большой опыт в разработке фрикционных шин также имеют компании Bridgestone, Dunlop, Yokohama. Только при покупке импортных шин надо придерживаться именно их официального ассортимента для рынка России, куда поставляются шины «скандинавского» типа, то есть для самых суровых зимних условий. Ведь те же компании выпускают зимние шины и для мягких условий центральной Европы, такие шины в основном «заточены» на езду по мокрому асфальту. Нам такие зимние шины не подходят, притом по «серым» каналам их в Россию завозят и могут продавать как «нормальный» вариант.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗИМНИХ ШИН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ

ПОСТАВИТЬ ВОВРЕМЯ Уже при наступлении среднесуточных температур ниже +7°С, необходимо ставить зимние шины. В таких условиях протектор летних шин уже не работает как надо, появляются проблемы с торможением и прохождением поворотов даже на чистом асфальте, поэтому переходить на зимние шины лучше до появления стабильного покрова снега и льда. ЕЗДИТЬ АККУРАТНО Это не только требование безопасности, но и самое верное средство для продления ресурса зимних шин. В силу своего мягкого протектора зимние шины быстрее изнашиваются, чем летние. Не нужно сильно разгоняться и резко тормозить. Если говорить о шипованных шинах, они обязательно требуют обкатки. Чтобы шипы окончательно «устроились» в своих гнездах, после установки таких шин необходимо первые 500 километров ездить плавно, избегать резких маневров и высоких скоростей. Нельзя ставить на одну ось шипованные, а на другую нешипованные шины – из-за разных сцепных свойств получится плохо управляемый, непредсказуемый автомобиль. СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ Колеса нужно периодически балансировать, регулировать развал-схождение, контролировать правильное давление в шинах, а также хотя бы раз в сезон делать перестановку колес согласно схемам, принятым для автомобилей с разным типом привода. Разумеется, хранить шины или колеса в сборе также нужно согласно определенным правилам – в сухом темном помещении, шины вертикально, колеса в сборе горизонтально. ПРОВЕРЯТЬ СРОК ГОДНОСТИ Даже при соблюдении всех правил хранения и эксплуатации, у любых шин есть свой срок годности. Компоненты, что используются в производстве резины, со временем меняют свойства с ухудшением характеристик шины. А если шины не хранятся с соблюдением определенных правил, то резиновая смесь тем более подвергается деструктивным изменениям. Вообще, рекомендовать покупку зимней шины можно только до пяти лет с даты ее производства. Дату изготовления можно разглядеть на боковине покрышки, как правило, это овал, в котором проставлены четыре цифры: две первые обозначают неделю, а две вторые – год выпуска.

Десять интересных предложений по зимним шинам

(ориентировочные цены Иркутска)





Michelin X-Ice 3

Третье поколение этой фрикционной шины дебютировало в прошлом году, но с нормальным выбором начала продаваться только в этом сезоне. Кроме всех качеств, модель отличается индексом скорости H (210 км/час) – рекорд среди «липучек», созданных именно для суровых зимних условий.

Conti Viking Contact 5

Модель не первый год в продаже, но среди фрикционных шин по-прежнему в числе лидеров по характеристикам. Торможение в разных условиях, управляемость, проходимость – все на достойном уровне в классе, притом цена доступнее, чем у новейших моделей от конкурентов.

Bridgestone Blizzak Revo-GZ

Несмотря на «революционное» название, это скорее эволюционное развитие предыдущих фрикционных моделей компании. Зато без обмана: шины сбалансированы и традиционно комфортны – они мягкие и тихие. Плюс рекордно большой выбор размеров – в целом более 50-ти!

Nokian Hakkapeliitta 5

В свое время (в 2008-м) эта шипованная модель «взорвала» рынок, долго оставалась в лидерах по характеристикам и сейчас еще многим утрет нос. Выбор для тех, кому нужна надежность поведения за адекватные по меркам бренда цены – благо, модель еще широко представлена в продаже. 14-19” ОТ 3800 РУБ. 14-18” ОТ 3500 РУБ. 13-19” ОТ 2650 РУБ. 13-18” ОТ 2900 РУБ.



Yokohama Ice Guard 30

Уже есть последователь с индексом 50, однако и «тридцатка» актуальна. Это добротная фрикционная шина для спокойной езды с комфортом в городе, притом, в отличие от новинки, еще продается в широком размерном ассортименте, включая «устаревшие» дефицитные размеры. 12-18” ОТ 2450 РУБ.

Good Year Ice Arctic

Шипованная топ-модель по новым технологиям появилась в прошлом году и успела подтвердить высокий статус в сравнительных тестах. Шина не из самых доступных по цене, но дешевле, например, чем флагманские модели Nokian. К тому же предлагается в широком размерном ассортименте. 13-17” ОТ 3050 РУБ.



Dunlop Graspic DS-3

Добавление в состав протектора стекловолокна придает этой «липучке» эффективности на льду, но в основном в межсезонье, при околонулевых температурах. В целом модель рекомендуется для спокойных условий эксплуатации, зато и требует сравнительно небольших денег.

Gislaved NordFrost 5

Несмотря на появление модели следующего поколения, «пятерка» еще в продаже в популярных размерах и не заслуживает игнорирования. Наоборот, если вы в поисках оптимального соотношения характеристик шипованной шины и стоимости, то это весьма достойный выбор.

Nordman 4

Шипованная модель не первый год выпускается в России «на базе» некогда популярной Nokian HKPL 4, и свою миссию оправдывает. Звезд с неба не хватает, но обладает сбалансированными характеристиками, при этом и по цене выступает как альтернатива «настоящим» шинам Nokian.

Kama Euro 519

Из всех шипованных моделей НШЗ является наиболее современной, однако по тестам лавров не снискала, причем именно на льду, хотя ошиповка заводская. Хорошая проходимость, самая «ходовая» размерная линейка и цены «дешевле импорта» – вот, пожалуй, главные плюсы шины. 13-18” ОТ 2500 РУБ. 13-18” ОТ 2700 РУБ. 13-17” ОТ 2500 РУБ. 13-16” ОТ 2000 РУБ.

Десять новинок зимнего сезона 2013-2014

(ориентировочные цены Иркутска)





Bridgestone Blizzak VRX

Новая и по рангу старшая модель в богатой линейке фрикционных шин этой марки, с ассиметричным рисунком протектора. Воплощает дальнейшее развитие Multicell Compound и других технологий. Размерная линейка ориентирована на широкий круг автовладельцев.

Bridgestone Blizzak Spike 01

Новая шипованная модель специально разработана для рынка России и приходит на смену модели Ice Cruiser. Использованы новые крестообразные шипы по технологии Cross-Edge Pin, протектор создавался с целью лучшего самоочищения и более высокой проходимости в снегу.

Pirelli Ice Zero

Шипованная модель премиум-класса, с посадочным диаметром от 16 дюймов. Разработана с применением технологии Dual Stud, что подразумевает удлиненный сердечник шипа из карбида вольфрама, а также его форму в виде «двойного когтя». Также в шине увеличено количество ламелей.

Gislaved NordFrost 100

Долгожданный наследник уважаемой у нас шипованной модели NordFrost 5. Разработана с учетом новых правил Евросоюза, по технологии Tikka Spikes – применение «трехлучевых шипов» с более оптимальным их расположением, а также более мощный направленный протектор. 14-18” ОТ 3400 РУБ. 13-18” ОТ 2800 РУБ. 16-21” ОТ 5850 РУБ. 14-18” ОТ 3250 РУБ.



Michelin X-Ice North 3

Третье поколение шипованной модели, новая «интеллектуальная» зимняя шина: использована термоактивная резиновая смесь и «умные» шипы с улучшенной на 25% фиксацией. Протектор обладает более высоким эффектом самоочистки и лучшей стойкостью к ударам и порезам.

Hankook W419 i-Pike RS

Дальнейшее развитие шипованной модели Winter 409, с новым составом резины, направленным протектором с улучшенным отводом снежно-водяной каши, увеличенным количеством шипов с иным расположением. И традиционно для марки – демократичная размерность и цены.

Dunlop Winter Maxx WM01

Очередная разработка от известного производителя фрикционных шин. Ассиметричный протектор с новым составом резиновой смеси на основе «нанотехнологий», а также увеличенное количество ламелей с заостренными краями – основные отличия от предыдущих моделей.

Nokian Hakkapeliitta 8

«Революционное» развитие и без того авторитетной «семерки», продиктованное в том числе новыми правилами Евросоюза. Новинку отличает увеличенное на 50% количество шипов без прироста веса шины, при этом сопротивление качению, а также влияние на износ асфальта, снижены. 14-20” ОТ 3800 РУБ. 13-18” ОТ 2300 РУБ. 14-20” ОТ 2950 РУБ. 13-20” ОТ 3800 РУБ.



Nokian Hakkapeliitta R2

Второе поколение «эрки» явилось не только с новой конфигурацией и структурой направленного протектора, но и с совершенно новым составом резиновой смеси. Она создана по технологии Cryo Crystal – с примесью твердых многогранных частичек, которые увеличивают сцепление на льду. 13-20” ОТ 3200 РУБ.

Toyo Observe G3-Ice

В этой модели использованы две главные новации: более совершенная ошиповка и технология Microbit, которая применяется фирмой в производстве фрикционных шин. Суть последней заключается в примеси частичек скорлупы грецкого ореха, что призвано повысить сцепление на льду. 13-19” ОТ 2600 РУБ.

Весь автомобильный Иркутск № 28/2013