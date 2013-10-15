НЕСТАРЕЮЩИЕ ЦЕННОСТИ
Рынок second-hand, в отличие от ситуации, например, 5‑летней давности, уже не играет доминирующей роли в структуре продаж автомобилей в Восточной Сибири. Да, предложение под давлением разросшихся дилерских центров изменилось – на торговых площадках все больше «постдилерских» автомобилей. Но, тем не менее, японский second-hand, давно прошедший через третьи (порой – четвертые, пятые…) руки, все еще «правит» бал и списывать его со счетов рано.
Праворульные авто все еще пользуются спросом. Как ни странно, их продолжают ввозить до сих пор, пусть не в таких, как раньше, количествах. Причина банальна – покупка на вторичном рынке позволяет иметь больше автомобиля за те же деньги. Ведь там, где в автоцентрах (да и то – далеко не во всех) прайс-лист только начинается (350–600 тыс. руб.), на вторичном рынке царит разнообразие.
В популярности в нашем регионе праворульных японцев есть и ментальные причины. Многим новичкам европейского и корейского производства еще нужно доказывать свою надежность и долговечность, в то время как изделия японского автопрома показывают свою состоятельность самим фактом длительного существования и продолжающейся активной эксплуатацией. Рассматривая же некоторые бюджетные европейские и корейские марки со значительным местным пробегом, можно заметить, что стоимость их ниже, техническое состояние может вызывать сомнения, а на кузовах многих еще сравнительно свежих (по годам) машин бывает заметна коррозия.
Что можно купить за разные суммы на вторичном рынке Восточной Сибири?
ОТ «НЕДОРОГО» ...
|Nissan Presage. Одна из самых
интересных моделей в классе
минивэнов. Из плюсов: надежные
ниссановские двигатели,
просторный салон, доступная
цена
100–200 тыс. руб. – практически те же авто, что и в «стартовой» группе, но в лучшем состоянии или более свежих поколений, преимущественно с «правым рулем». Выбор более обширен – здесь появляются такие хиты завозов 5–10‑летней давности, как Honda Partner, Orthia; Mazda Demio; Nissan AD, Avenir; Toyota Corolla Spacio, Probox. Можно присмотреть внедорожник – например, УАЗ‑3151 или «Ниву», а также видавших виды «японцев». Встречаются потрепанные микроавтобусы – Toyota Town Ace/Lite Ace в старых кузовах. Впрочем, можно рассчитывать и на покупку авто без российского пробега – микролитражек Mitsubishi Minica, Nissan Pino, Suzuki Alto с моторами 0,7 л.
В ценовой категории 200–350 тыс. руб. можно рассчитывать уже на левый руль – от 5‑летнего Renault Logan до хорошо подержанных BMW 5‑й или 7‑й серии выпуска конца 90‑х. Из праворульных и без пробега очень популярны на рынке бодренькие Honda Fit, Nissan March, Toyota Vitz и Passo. Можно выбрать и минивэны Nissan Serena, Toyota Ipsum, Town/Lite Ace Noah первых поколений. Редко, но мелькают SUV – Honda CR-V, HR-V, Toyota RAV4, Suzuki Escudo/Vitara, а также «взрослые» вседорожники Toyota Hilux Surf, Mitsubishi Pajero конца 80‑х – начала 90‑х годов. Более «свежими» будут мини-джипы Mitsubishi Pajero Mini, Suzuki Jimny или Daihatsu Terios. Из российских авто в этой группе можно найти относительно свежие Chevrolet Niva, УАЗ Хантер/Патриот.
Оптимальная ценовая ниша на вторичном рынке – 350–500 тыс. руб. Здесь правый руль уже не доминирует, и желающие пересесть «налево» могут выбирать из россыпи постдилерских авто. В первую очередь – Daewoo Lacetti, Ford Focus, Fusion; Hyundai Accent, Toyota Corolla. Можно отыскать внедорожники с «правильным» рулем. В категории минивэнов привычных праворульных авто значительно больше, но встречаются и машины с левым рулем, а также «правильные» минивэны – Fiat Doblo, Ford C–MAX, S‑MAX, Opel Meriva, Zafira. Один из хитов – Hyundai Starex в разных исполнениях. Вообще, корейцы в этом сегменте представлены весьма широко, включая грузовички и вседорожники, в том числе и с внутреннего рынка, который, как и в Японии, имеет свои особенности: большой модельный ряд, богатые комплектации.
... ДО «СЕРДИТО»
Автомобили от 500 тыс. руб. В этой категории можно встретить как практически новые авто, так и дорогих «старичков» (как правило, это машины представительского класса и джипы). Собственно, значительная часть этой многочисленной группы – дилерские автомобили, только уже в категории «бывшие». К ним примыкают праворульные экземпляры, среди которых очень много машин без пробега, в особенности популярных марок. Традиционно ценятся автомобили, выпускаемые только для внутреннего рынка, особенно в богатых комплектациях, но, впрочем, высок спрос и на те модели, что составляют конкуренцию своим леворульным аналогам: Honda Accord, Subaru Legacy, Forester; Toyota Harrier, Land Cruiser Prado и т.д.
|В Иркутске стабильно растет спрос на корейские мини-грузовички, о чем свидетельствует все большее их число на наших дорогах
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ГДЕ ПРОДАВАТЬ/ПОКУПАТЬ?
Рынок Восточной Сибири с недавних пор сосредоточен вокруг двух иркутских локаций — в центре города на авторынке «Фортуна» (ул. Октябрьской Революции, 1) и в предместье Рабочее, в конце улицы Баррикад, где в районе «старого» авторынка продолжают работать многочисленные торговые площадки. В последнем месте по выходным образуется что-то типа стихийного рынка-толкучки со всеми его нюансами. Обе площадки четко сегментированы по предложению. На «Фортуне» больше дорогих авто с преобладанием «без местного пробега». Рабочее, так исторически сложилось, место более демократичное.
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К. ЮРЧЕНКО
Весь автомобильный Иркутск № 28/2013
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