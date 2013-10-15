НЕСТАРЕЮЩИЕ ЦЕННОСТИ

Рынок second-hand, в отличие от ситуации, например, 5‑летней давности, уже не играет доминирующей роли в структуре продаж автомобилей в Восточной Сибири. Да, предложение под давлением разросшихся дилерских центров изменилось – на торговых площадках все больше «постдилерских» автомобилей. Но, тем не менее, японский second-hand, давно прошедший через третьи (порой – четвертые, пятые…) руки, все еще «правит» бал и списывать его со счетов рано.

Праворульные авто все еще пользуются спросом. Как ни странно, их продолжают ввозить до сих пор, пусть не в таких, как раньше, количествах. Причина банальна – покупка на вторичном рынке позволяет иметь больше автомобиля за те же деньги. Ведь там, где в автоцентрах (да и то – далеко не во всех) прайс-лист только начинается (350–600 тыс. руб.), на вторичном рынке царит разнообразие.

В популярности в нашем регионе праворульных японцев есть и ментальные причины. Многим новичкам европейского и корейского производства еще нужно доказывать свою надежность и долговечность, в то время как изделия японского автопрома показывают свою состоятельность самим фактом длительного существования и продолжающейся активной эксплуатацией. Рассматривая же некоторые бюджетные европейские и корейские марки со значительным местным пробегом, можно заметить, что стоимость их ниже, техническое состояние может вызывать сомнения, а на кузовах многих еще сравнительно свежих (по годам) машин бывает заметна коррозия.

Что можно купить за разные суммы на вторичном рынке Восточной Сибири?

ОТ «НЕДОРОГО» ...

Nissan Presage. Одна из самых

интересных моделей в классе

минивэнов. Из плюсов: надежные

ниссановские двигатели,

просторный салон, доступная

цена Автомобили до 100 тыс. руб. – зона выживания. Отечественные и зарубежные авто, изрядно потрепанные жизнью. Года выпуска – от 70‑х до 90‑х прошлого века. В основном это «народные» модели Toyota 80–90‑гг. выпуска времен массового завоза: Corolla/Sprinter (включая Sprinter Carib в «неубиваемом» 95‑м кузове), Carina/Corona, Camry/Vista . Реже, но все еще можно встретить «живые» Nissan Sunny, Honda Civic, Mazda Familia . Иномарки в этой категории, как правило, с уже давно замененными или «откапиталенными» силовыми агрегатами (а то и не по разу). Контрактные запчасти к иномаркам этого возраста найти сложно, да и чтобы отыскать автомобиль, не требующий значительных вложений, придется потратить время и обладать навыками автоэксперта. Отечественные и зарубежные авто, изрядно потрепанные жизнью. Года выпуска – от 70‑х до 90‑х прошлого века. В основном это «народные» модели Toyota 80–90‑гг. выпуска времен массового завоза:(включая Sprinter Carib в «неубиваемом» 95‑м кузове),. Реже, но все еще можно встретить «живые». Иномарки в этой категории, как правило, с уже давно замененными или «откапиталенными» силовыми агрегатами (а то и не по разу). Контрактные запчасти к иномаркам этого возраста найти сложно, да и чтобы отыскать автомобиль, не требующий значительных вложений, придется потратить время и обладать навыками автоэксперта.

100–200 тыс. руб. – практически те же авто, что и в «стартовой» группе, но в лучшем состоянии или более свежих поколений, преимущественно с «правым рулем». Выбор более обширен – здесь появляются такие хиты завозов 5–10‑летней давности, как Honda Partner, Orthia; Mazda Demio; Nissan AD, Avenir; Toyota Corolla Spacio, Probox. Можно присмотреть внедорожник – например, УАЗ‑3151 или «Ниву», а также видавших виды «японцев». Встречаются потрепанные микроавтобусы – Toyota Town Ace/Lite Ace в старых кузовах. Впрочем, можно рассчитывать и на покупку авто без российского пробега – микролитражек Mitsubishi Minica, Nissan Pino, Suzuki Alto с моторами 0,7 л.

В ценовой категории 200–350 тыс. руб. можно рассчитывать уже на левый руль – от 5‑летнего Renault Logan до хорошо подержанных BMW 5‑й или 7‑й серии выпуска конца 90‑х. Из праворульных и без пробега очень популярны на рынке бодренькие Honda Fit, Nissan March, Toyota Vitz и Passo. Можно выбрать и минивэны Nissan Serena, Toyota Ipsum, Town/Lite Ace Noah первых поколений. Редко, но мелькают SUV – Honda CR-V, HR-V, Toyota RAV4, Suzuki Escudo/Vitara, а также «взрослые» вседорожники Toyota Hilux Surf, Mitsubishi Pajero конца 80‑х – начала 90‑х годов. Более «свежими» будут мини-джипы Mitsubishi Pajero Mini, Suzuki Jimny или Daihatsu Terios. Из российских авто в этой группе можно найти относительно свежие Chevrolet Niva, УАЗ Хантер/Патриот.

Оптимальная ценовая ниша на вторичном рынке – 350–500 тыс. руб. Здесь правый руль уже не доминирует, и желающие пересесть «налево» могут выбирать из россыпи постдилерских авто. В первую очередь – Daewoo Lacetti, Ford Focus, Fusion; Hyundai Accent, Toyota Corolla. Можно отыскать внедорожники с «правильным» рулем. В категории минивэнов привычных праворульных авто значительно больше, но встречаются и машины с левым рулем, а также «правильные» минивэны – Fiat Doblo, Ford C–MAX, S‑MAX, Opel Meriva, Zafira. Один из хитов – Hyundai Starex в разных исполнениях. Вообще, корейцы в этом сегменте представлены весьма широко, включая грузовички и вседорожники, в том числе и с внутреннего рынка, который, как и в Японии, имеет свои особенности: большой модельный ряд, богатые комплектации.

... ДО «СЕРДИТО»

Автомобили от 500 тыс. руб. В этой категории можно встретить как практически новые авто, так и дорогих «старичков» (как правило, это машины представительского класса и джипы). Собственно, значительная часть этой многочисленной группы – дилерские автомобили, только уже в категории «бывшие». К ним примыкают праворульные экземпляры, среди которых очень много машин без пробега, в особенности популярных марок. Традиционно ценятся автомобили, выпускаемые только для внутреннего рынка, особенно в богатых комплектациях, но, впрочем, высок спрос и на те модели, что составляют конкуренцию своим леворульным аналогам: Honda Accord, Subaru Legacy, Forester; Toyota Harrier, Land Cruiser Prado и т.д.

В Иркутске стабильно растет спрос на корейские мини-грузовички, о чем свидетельствует все большее их число на наших дорогах

ГДЕ ПРОДАВАТЬ/ПОКУПАТЬ?



Рынок Восточной Сибири с недавних пор сосредоточен вокруг двух иркутских локаций — в центре города на авторынке «Фортуна» (ул. Октябрьской Революции, 1) и в предместье Рабочее, в конце улицы Баррикад, где в районе «старого» авторынка продолжают работать многочисленные торговые площадки. В последнем месте по выходным образуется что-то типа стихийного рынка-толкучки со всеми его нюансами. Обе площадки четко сегментированы по предложению. На «Фортуне» больше дорогих авто с преобладанием «без местного пробега». Рабочее, так исторически сложилось, место более демократичное.

ГОД ВЫПУСКА

(располож. руля) ЦЕНА

(тыс. руб.) Toyota Camry

1995 (п.р.) 150-200 1995 (п.р.) 180-230 2000 (п.р.) 270-300 2000 (л.р.) 300-350 2005 (п.р.) 360-500 2005 (л.р.) 500-600 Toyota Mark II (п.р.)

1995 220-300 2000 250-450 Toyota Mark X (п.р.)

2005 550-650 2010 800-1000 Toyota Corolla

1995 (п.р.) 130-200 1995 (л.р.) 130-200 2000 (п.р.) 180-300 2000 (л.р.) 250-300 2005 (п.р.) 330-450 2005 (л.р.) 350-500 2010 (п.р.) 470-550 2010 (л.р.) 550-700 Toyota Corolla Fielder (п.р.)

2000 260-320 2005 350-420 2010 460-560 Toyota Caldina (п.р.)

1995 170-260 2000 230-350 2005 450-520 Toyota Town Ace/Lite Ace/Noah/Voxy (п.р.)

1995 (TA/LA) 180-250 2000 (TA/LA Noah) 300-440 2005 (Noah/Voxy) 530-600 2005 (Noah/Voxy) 650-850 Honda Accord

1995 (п.р.) 140-180 2000 (п.р.) 240-300 2000 (л.р.) 280-320 2005 (п.р.) 350-520 2005 (л.р.) 520-650 2010 (п.р.) 800-850 2010 (л.р.) 880-950 Honda CR-V

1995 (п.р.) 250-350 2000 (п.р.) 340-420 2000 (л.р.) 320-450 2005 (п.р.) 550-670 2005 (л.р.) 450-650 2010 (п.р.) 800-850 2010 (л.р.) 900-1100 Honda Fit (п.р.)

2005 230-320 2010 380-490 Honda Odyssey (п.р.)

1995 220-250 2000 320-360 2005 450-650 2010 750-800 Honda Stepwgn (п.р.)

2000 280-340 2005 520-620 2010 780-900 Nissan X-Trail

2000 (п.р.) 370-450 2005 (п.р.) 530-650 2005 (л.р.) 600-650 2010 (п.р.) 750-960 2010 (л.р.) 880-950 Nissan Wingroad (п.р.)

2000 170-200 2005 300-380 2010 370-450 Nissan Teana

2005 (п.р.) 420-520 2010 (л.р.) 800-970 Nissan Note

2005 (л.р.) 260-300 ГОД ВЫПУСКА

(располож. руля) ЦЕНА

(тыс. руб.) 2005 (л.р.) 260-340 2010 (п.р.) 340-370 2010 (л.р.) 380-430 Nissan Presage (п.р.)

2000 250-320 2005 450-520 Nissan Serena (п.р.)

1995 150-180 2000 260-340 2005 450-500 2010 630-680 Subaru Forester

2000 (п.р.) 320-360 2000 (л.р.) 380-440 2005 (п.р.) 550-650 2005 (л.р.) 580-640 2010 (п.р.) 770-850 2010 (л.р.) 900-1000 Subaru Legacy

1995 (п.р.) 150-180 1995 (л.р.) 160-190 2000 (п.р.) 220-330 2000 (л.р.) 280-320 2005 (п.р.) 420-500 2005 (л.р.) 480-600 2010 (п.р.) 600-750 2010 (л.р.) 850-950 Mazda Axela (п.р.)

2005 300-380 2010 480-530 Mazda Demio (п.р.)

2000 160-200 2005 200-270 2010 340-380 Mazda MPV (п.р.)

2000 320-380 2005 380-460 2010 750-800 Mazda3 (л.р.)

2005 360-420 2010 560-620 Mazda Premacy (п.р.)

2000 180-250 2005 340-400 Mitsubishi Pajero Mini (п.р.)

2000 180-220 2005 300-340 2010 360-400 Mitsubishi Outlander

2005 (п.р.) 600-650 2005 (л.р.) 580-650 2010 (п.р.) 750-800 2010 (л.р.) 780-850 Mitsubishi Galant (п.р.)

1995 120-180 2000 220-260 Mitsubishi Delica (п.р.)

1995 350-500 2000 600-700 Mitsubishi Lancer (п.р.)

2005 300-360 2010 500-540 ВАЗ «классика»

1995 40-90 2000 60-125 2005 70-130 ВАЗ-2109/2114

1995 60-100 2000 70-120 2005 130-160 2010 180-250 ВАЗ «Нива»

1995 80-120 2000 120-180 2005 160-250 2010 250-330

Полный список автосалонов смотрите в рубрике «Автомобили легковые подержанные» Каталога автофирм 38a.ru.

К. ЮРЧЕНКО

Весь автомобильный Иркутск № 28/2013