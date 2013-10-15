Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Подшивка Номера за 2013 год Весь автомобильный Иркутск №28 Авто с пробегом в Иркутске: рынок весной-осенью 2013 года




Авто с пробегом в Иркутске: рынок весной-осенью 2013 года
Просмотров: 9644
15 Октября 2013
Теги: авторынок

НЕСТАРЕЮЩИЕ ЦЕННОСТИ

Рынок second-hand, в отличие от ситуации, например, 5‑летней давности, уже не играет доминирующей роли в структуре продаж автомобилей в Восточной Сибири. Да, предложение под давлением разросшихся дилерских центров изменилось – на торговых площадках все больше «постдилерских» автомобилей. Но, тем не менее, японский second-hand, давно прошедший через третьи (порой – четвертые, пятые…) руки, все еще «правит» бал и списывать его со счетов рано.

Праворульные авто все еще пользуются спросом. Как ни странно, их продолжают ввозить до сих пор, пусть не в таких, как раньше, количествах. Причина банальна – покупка на вторичном рынке позволяет иметь больше автомобиля за те же деньги. Ведь там, где в автоцентрах (да и то – далеко не во всех) прайс-лист только начинается (350–600 тыс. руб.), на вторичном рынке царит разнообразие.

В популярности в нашем регионе праворульных японцев есть и ментальные причины. Многим новичкам европейского и корейского производства еще нужно доказывать свою надежность и долговечность, в то время как изделия японского автопрома показывают свою состоятельность самим фактом длительного существования и продолжающейся активной эксплуатацией. Рассматривая же некоторые бюджетные европейские и корейские марки со значительным местным пробегом, можно заметить, что стоимость их ниже, техническое состояние может вызывать сомнения, а на кузовах многих еще сравнительно свежих (по годам) машин бывает заметна коррозия.

Что можно купить за разные суммы на вторичном рынке Восточной Сибири?

ОТ «НЕДОРОГО» ...


Nissan Presage. Одна из самых интересных моделей в классе минивэнов. Из плюсов: надежные ниссановские двигатели, просторный салон, доступная цена
Nissan Presage. Одна из самых
интересных моделей в классе
минивэнов. Из плюсов: надежные
ниссановские двигатели,
просторный салон, доступная
цена
Автомобили до 100 тыс. руб. – зона выживания. Отечественные и зарубежные авто, изрядно потрепанные жизнью. Года выпуска – от 70‑х до 90‑х прошлого века. В основном это «народные» модели Toyota 80–90‑гг. выпуска времен массового завоза: Corolla/Sprinter (включая Sprinter Carib в «неубиваемом» 95‑м кузове), Carina/Corona, Camry/Vista. Реже, но все еще можно встретить «живые» Nissan Sunny, Honda Civic, Mazda Familia. Иномарки в этой категории, как правило, с уже давно замененными или «откапиталенными» силовыми агрегатами (а то и не по разу). Контрактные запчасти к иномаркам этого возраста найти сложно, да и чтобы отыскать автомобиль, не требующий значительных вложений, придется потратить время и обладать навыками автоэксперта.

100–200 тыс. руб. – практически те же авто, что и в «стартовой» группе, но в лучшем состоянии или более свежих поколений, преимущественно с «правым рулем». Выбор более обширен – здесь появляются такие хиты завозов 5–10‑летней давности, как Honda Partner, Orthia; Mazda Demio; Nissan AD, Avenir; Toyota Corolla Spacio, Probox. Можно присмотреть внедорожник – например, УАЗ‑3151 или «Ниву», а также видавших виды «японцев». Встречаются потрепанные микроавтобусы – Toyota Town Ace/Lite Ace в старых кузовах. Впрочем, можно рассчитывать и на покупку авто без российского пробега – микролитражек Mitsubishi Minica, Nissan Pino, Suzuki Alto с моторами 0,7 л.

В ценовой категории 200–350 тыс. руб. можно рассчитывать уже на левый руль – от 5‑летнего Renault Logan до хорошо подержанных BMW 5‑й или 7‑й серии выпуска конца 90‑х. Из праворульных и без пробега очень популярны на рынке бодренькие Honda Fit, Nissan March, Toyota Vitz и Passo. Можно выбрать и минивэны Nissan Serena, Toyota Ipsum, Town/Lite Ace Noah первых поколений. Редко, но мелькают SUV – Honda CR-V, HR-V, Toyota RAV4, Suzuki Escudo/Vitara, а также «взрослые» вседорожники Toyota Hilux Surf, Mitsubishi Pajero конца 80‑х – начала 90‑х годов. Более «свежими» будут мини-джипы Mitsubishi Pajero Mini, Suzuki Jimny или Daihatsu Terios. Из российских авто в этой группе можно найти относительно свежие Chevrolet Niva, УАЗ Хантер/Патриот.

Оптимальная ценовая ниша на вторичном рынке – 350–500 тыс. руб. Здесь правый руль уже не доминирует, и желающие пересесть «налево» могут выбирать из россыпи постдилерских авто. В первую очередь – Daewoo Lacetti, Ford Focus, Fusion; Hyundai Accent, Toyota Corolla. Можно отыскать внедорожники с «правильным» рулем. В категории минивэнов привычных праворульных авто значительно больше, но встречаются и машины с левым рулем, а также «правильные» минивэны – Fiat Doblo, Ford C–MAX, S‑MAX, Opel Meriva, Zafira. Один из хитов – Hyundai Starex в разных исполнениях. Вообще, корейцы в этом сегменте представлены весьма широко, включая грузовички и вседорожники, в том числе и с внутреннего рынка, который, как и в Японии, имеет свои особенности: большой модельный ряд, богатые комплектации.

... ДО «СЕРДИТО»

Автомобили от 500 тыс. руб. В этой категории можно встретить как практически новые авто, так и дорогих «старичков» (как правило, это машины представительского класса и джипы). Собственно, значительная часть этой многочисленной группы – дилерские автомобили, только уже в категории «бывшие». К ним примыкают праворульные экземпляры, среди которых очень много машин без пробега, в особенности популярных марок. Традиционно ценятся автомобили, выпускаемые только для внутреннего рынка, особенно в богатых комплектациях, но, впрочем, высок спрос и на те модели, что составляют конкуренцию своим леворульным аналогам: Honda Accord, Subaru Legacy, Forester; Toyota Harrier, Land Cruiser Prado и т.д.

В Иркутске стабильно растет спрос на корейские мини-грузовички, о чем свидетельствует все большее их число на наших дорогах


ГДЕ ПРОДАВАТЬ/ПОКУПАТЬ?

Рынок Восточной Сибири с недавних пор сосредоточен вокруг двух иркутских локаций — в центре города на авторынке «Фортуна» (ул. Октябрьской Революции, 1) и в предместье Рабочее, в конце улицы Баррикад, где в районе «старого» авторынка продолжают работать многочисленные торговые площадки. В последнем месте по выходным образуется что-то типа стихийного рынка-толкучки со всеми его нюансами. Обе площадки четко сегментированы по предложению. На «Фортуне» больше дорогих авто с преобладанием «без местного пробега». Рабочее, так исторически сложилось, место более демократичное.

ГОД ВЫПУСКА
(располож. руля)		ЦЕНА
(тыс. руб.)
Toyota Camry
1995 (п.р.)150-200
1995 (п.р.)180-230
2000 (п.р.)270-300
2000 (л.р.)300-350
2005 (п.р.)360-500
2005 (л.р.)500-600
Toyota Mark II (п.р.)
1995220-300
2000250-450
Toyota Mark X (п.р.)
2005550-650
2010800-1000
Toyota Corolla
1995 (п.р.)130-200
1995 (л.р.)130-200
2000 (п.р.)180-300
2000 (л.р.)250-300
2005 (п.р.)330-450
2005 (л.р.)350-500
2010 (п.р.)470-550
2010 (л.р.)550-700
Toyota Corolla Fielder (п.р.)
2000260-320
2005350-420
2010460-560
Toyota Caldina (п.р.)
1995170-260
2000230-350
2005450-520
Toyota Town Ace/Lite Ace/Noah/Voxy (п.р.)
1995 (TA/LA)180-250
2000 (TA/LA Noah)300-440
2005 (Noah/Voxy)530-600
2005 (Noah/Voxy)650-850
Honda Accord
1995 (п.р.)140-180
2000 (п.р.)240-300
2000 (л.р.)280-320
2005 (п.р.)350-520
2005 (л.р.)520-650
2010 (п.р.)800-850
2010 (л.р.)880-950
Honda CR-V
1995 (п.р.)250-350
2000 (п.р.)340-420
2000 (л.р.)320-450
2005 (п.р.)550-670
2005 (л.р.)450-650
2010 (п.р.)800-850
2010 (л.р.)900-1100
Honda Fit (п.р.)
2005230-320
2010380-490
Honda Odyssey (п.р.)
1995220-250
2000320-360
2005450-650
2010750-800
Honda Stepwgn (п.р.)
2000280-340
2005520-620
2010780-900
Nissan X-Trail
2000 (п.р.)370-450
2005 (п.р.)530-650
2005 (л.р.)600-650
2010 (п.р.)750-960
2010 (л.р.)880-950
Nissan Wingroad (п.р.)
2000170-200
2005300-380
2010370-450
Nissan Teana
2005 (п.р.)420-520
2010 (л.р.)800-970
Nissan Note
2005 (л.р.)260-300
ГОД ВЫПУСКА
       (располож. руля)       		ЦЕНА
    (тыс. руб.)   
2005 (л.р.)260-340
2010 (п.р.)340-370
2010 (л.р.)380-430
Nissan Presage (п.р.)
2000250-320
2005450-520
Nissan Serena (п.р.)
1995150-180
2000260-340
2005450-500
2010630-680
Subaru Forester
2000 (п.р.)320-360
2000 (л.р.)380-440
2005 (п.р.)550-650
2005 (л.р.)580-640
2010 (п.р.)770-850
2010 (л.р.)900-1000
Subaru Legacy
1995 (п.р.)150-180
1995 (л.р.)160-190
2000 (п.р.)220-330
2000 (л.р.)280-320
2005 (п.р.)420-500
2005 (л.р.)480-600
2010 (п.р.)600-750
2010 (л.р.)850-950
Mazda Axela (п.р.)
2005300-380
2010480-530
Mazda Demio (п.р.)
2000160-200
2005200-270
2010340-380
Mazda MPV (п.р.)
2000320-380
2005380-460
2010750-800
Mazda3 (л.р.)
2005360-420
2010560-620
Mazda Premacy (п.р.)
2000180-250
2005340-400
Mitsubishi Pajero Mini (п.р.)
2000180-220
2005300-340
2010360-400
Mitsubishi Outlander
2005 (п.р.)600-650
2005 (л.р.)580-650
2010 (п.р.)750-800
2010 (л.р.)780-850
Mitsubishi Galant (п.р.)
1995120-180
2000220-260
Mitsubishi Delica (п.р.)
1995350-500
2000600-700
Mitsubishi Lancer (п.р.)
2005300-360
2010500-540
ВАЗ «классика»
199540-90
200060-125
200570-130
ВАЗ-2109/2114
199560-100
200070-120
2005130-160
2010180-250
ВАЗ «Нива»
199580-120
2000120-180
2005160-250
2010250-330
 

Полный список автосалонов смотрите в рубрике «Автомобили легковые подержанные» Каталога автофирм 38a.ru.


К. ЮРЧЕНКО

Весь автомобильный Иркутск № 28/2013

Комментарии
Написал: Ahmet, 00:22, 16 сентября 2015 0

I had no idea how to approach this be-feronow I'm locked and loaded.

Ответить

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы номера
Новые авто в Иркутске: рынок весной-осенью 2013 года...
Авто с пробегом в Иркутске: рынок весной-осенью 2013 го...
Автокредитование в Иркутске: новые льготы...
Дилерские и независимые СТО: плюсы и минусы...
Зимние шины в Иркутске: сезон 2013-2014 года...
Предпусковые подогреватели в Иркутске...
Автомобильные аккумуляторы в Иркутске...
Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации...
Важное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)
Самуи (Путеводитель)
Полные итоги БайкалМоторШоу-2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ
Иркутск (путеводитель)
Побег из коммунизма (Аланья – Паммукале – Каш – Анталья -- Аланья)
Спроси большого начальника ГАИ
Путеводитель по Улан-Батору и пригороду (дополнения приветствуются!)
Автошоу в Киеве 2012
25 октября – К. Маркса за 3 мин. (Народные тропы)
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке