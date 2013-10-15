ДРЕЙФ 2013-ГО

Еще в начале года стало понятно, что повторить динамику 2012 года официальному авторынку не удастся, а уже с марта наметилось не обвальное, но все же стабильное падение объемов продаж, с рекордными 12% в мае-июне. Было очевидно, что не только превзойти, но даже повторить прошлогодние результаты никак не получится.

И хотя в целом ситуация остается «под контролем», такое положение дел все же внесло дисбаланс в развитие рынка. Например, задержан запланированный выход некоторых новых моделей, а цены «дрогнули» и в ряде случаев заметно выросли. Вместе с тем наблюдались и положительные явления: чтобы хоть как-то стимулировать спрос, на машины 2012 года выпуска дилеры делали очень хорошие скидки (до 200 тысяч рублей на отдельные модели стоимостью свыше миллиона), причем складские запасы позволяли на этом играть вплоть до осени.

И все же основные вехи развития официального рынка шли по расписанию, и не без успеха. Так, в марте по плану «выкатился» новый Toyota RAV4, который на фоне неоднозначной реакции публики спокойно взял власть в руки и лихо оторвался от конкурентов. Притом, что за восемь месяцев года Toyota в целом сбавила продажи на рынке России на 4%, ее хит-кроссовер сам по себе прибавил на 45%. В Иркутске автомобиль тоже был встречен на ура – за первые полгода рейтинг модели вырос на 20%, да и то с учетом ограничений в квотировании.

Как о случившемся факте можно

говорить и о новых малобюджет-

ных проектах: еще с весны друг за

другом на рынок ступили Nissan

Almera, Citroen C-Elysee, Chevrolet

Cobalt. Насколько были оправдан-

ны эти шаги, косвенно указывает

факт снижения продаж лидера

класса Renault Logan. Хотя здесь,

скорее всего, свою «диверсионную»

лепту вносит прошлогодний

дебютант – универсал Lada

Largus, который явно «увел»

часть покупателей от своего

соплатформенного седана.

Кроме того, сильно пошатну-

лась динамика продаж «модных»

Hyundai Solaris и Kia Rio,

то есть, провала нет,

но и былого роста тоже. А летом, как и обещалось, вышла в свет Lada Kalina 2 , всех удивив новой мордашкой с нескромно растянутой «улыбкой». С автоматом, с раскрученным на всю страну лозунгом «Все включено». Но на положении дел это особо не сказалось: ВАЗ в этом году показывает спад – на 12-13%, а сама Kalina так и вовсе потеряла половину покупателей. Возможно, новая модель к концу года немного поправит рейтинг, но конкретно иркутский дилер особых надежд не питает. А летом, как и обещалось, вышла в свет, всех удивив новой мордашкой с нескромно растянутой «улыбкой». С автоматом, с раскрученным на всю страну лозунгом «Все включено». Но на положении дел это особо не сказалось: ВАЗ в этом году показывает спад – на 12-13%, а сама Kalina так и вовсе потеряла половину покупателей. Возможно, новая модель к концу года немного поправит рейтинг, но конкретно иркутский дилер особых надежд не питает.

На исходе лета, с небольшим опозданием от плана, все же состоялась еще одна видная отечественная презентация – обновленного UAZ Patriot. Тоже, кстати, на фоне падения продаж марки в целом. Поклонники в глубине души надеялись, что новая версия будет переосмыслена в сторо- ну «российского Land Cruiser»: с постоянным полным приводом через межосевой дифференциал, с новыми, более подходящими двигателями. Но увидели, по сути, только новое «пафосное» управление все той же раздаткой – при помощи клавиши и электропривода. Новый двигатель в перспективе будет, но, как уже заметил народ – лучше бы его не было. И то верно: на единственный в своем роде настоящий джип хотят поставить 2,0-литровый бензиновый турбомотор! Как говорится, комментарии излишни, особенно на фоне реакции наших дилеров, которые и сами не рады такому «Патриоту». В подъеме продаж они теперь не уверены.

Прямо скажем, у зарубежных компаний многие новинки года объявились куда как логичнее с точки зрения набора потребительских качеств (о цене в данном случае не будем рассуждать – их уместность покажет время). Так, весной вышел новый VW Golf – уже седьмого поколения. Причем в своей нише он явился этаким «паровозом»: следом покатился целый состав новинок в С-сегменте, хотя некоторые из них уже претендуют на старший, D-сегмент. Это новая Skoda Octavia, новая Toyota Corolla, рестайлинговый Honda Civic, а также Citroen C4 Седан. Немало для «упадочного» года. Летом к тому же появился новейший кроссовер Great Wall Hover H6, который по всем статьям метит в конкуренты к лидерам класса.

Впрочем, одной из действенных реакций на спад авторынка стало возвращение с сентября госпрограммы по льготному кредитованию «народных» моделей, а это может заметно скорректировать графики продаж, а в конечном счете изменить итоги за год. Мы рассчитываем подробно их осветить в следующем номере журнала, а сейчас чуть подробней об интересных новинках официального авторынка Иркутска за весну и лето 2013-го.

Десять интересных новинок иркутского рынка

сезона весна-лето 2013 года

1. 1. VW Golf VII. Модель седьмого поколения вышла в апреле, и несмотря на слегка переработанный традиционный дизайн, внутри представлена «решительно» современно. Так, в линейке двигателей нет места атмосферникам, теперь только турбомоторы: всего их для рынка РФ четыре бензиновых – два объемом 1,2 литра (85 и 105 л. с.), и два 1,4 (122 и 140 л. с.). Из «автоматов» только 7‑ступенчатый робот DSG. Цены от 635 тысяч рублей и вплоть до миллиона.

Модель седьмого поколения вышла в апреле, и несмотря на слегка переработанный традиционный дизайн, внутри представлена «решительно» современно. Так, в линейке двигателей нет места атмосферникам, теперь только турбомоторы: всего их для рынка РФ четыре бензиновых – два объемом 1,2 литра (85 и 105 л. с.), и два 1,4 (122 и 140 л. с.). Из «автоматов» только 7‑ступенчатый робот DSG. Цены оттысяч рублей и вплоть до миллиона.

2. 2. Skoda Octavia. Новое поколение появилось в конце мая с иной, более «взрослой» идеологией: увеличенные до D‑сегмента размеры, солидный дизайн со строгими гранями, а также в духе VW современно с технической стороны. Бензиновые турбомоторы объемом 1,2 литра (105 л. с.), 1,4 (140 л. с.) и 1,8 (180 л. с.), а также дизель 2,0 в 143 силы. Из «автоматов» тоже роботы DSG, причем для дизеля 6‑ступенчатый. Цены от 590 тысяч рублей и до миллиона.

Новое поколение появилось в конце мая с иной, более «взрослой» идеологией: увеличенные до D‑сегмента размеры, солидный дизайн со строгими гранями, а также в духе VW современно с технической стороны. Бензиновые турбомоторы объемом 1,2 литра (105 л. с.), 1,4 (140 л. с.) и 1,8 (180 л. с.), а также дизель 2,0 в 143 силы. Из «автоматов» тоже роботы DSG, причем для дизеля 6‑ступенчатый. Цены оттысяч рублей и до миллиона.

3. Citroen C4 Седан. 3. Citroen C4 Седан. 579 тысяч рублей. Однако с топовым турбомотором 1,6 литра в 150 сил цена уже от 765 до 850 тысяч рублей без учета дополнительных опциональных пакетов.

С началом лета семейство C4 пополнилось версией с кузовом седан, что сразу возвело эту модель в старший D‑сегмент – если исходить из получившейся длины более 4,6 метра. Благодаря базовому двигателю 1,6 литра в 116 сил, C4 Sedan предложен по конкурентоспособным ценам оттысяч рублей. Однако с топовым турбомотором 1,6 литра в 150 сил цена уже отдотысяч рублей без учета дополнительных опциональных пакетов.

4. Honda Civic 4D. 4. Honda Civic 4D. 779 до 939 тысяч рублей.

После весеннего дебюта нового Accord в июне Honda представила рестайлинговый седан Civic. Облицовка и корма стали более «точеными», выразительными, появились новые диски и цвета, расширилось оборудование. Вместе с тем силовая часть осталась прежней: только один двигатель – 1,8 литра в 141 л. с., и с ним 6‑МКП или 5‑АКП. Цены поднялись на 30 тысяч рублей, и с учетом четырех версий составляют отдотысяч рублей.

5. Toyota Corolla. 5. Toyota Corolla. 659 и уже свыше миллиона. В качестве «автомата» только вариатор.

С июля продается модель 11‑го поколения, в новом корпоративном дизайне с острыми гранями и в ином формате – размеры уже D‑сегмента, да и набор двигателей вырос. И хотя в базе все тот же «смешной» 1,3 литра в 99 сил, а 1,6‑литровый дефорсирован до 122 сил (против 132 у предшественника), в топе предложен 1,8‑литровый в 140 сил. Благодаря чему и разброс цен велик: оти уже свыше миллиона. В качестве «автомата» только вариатор.

6. Mazda CX-5. 6. Mazda CX-5. 1275 и от 1390 тысяч рублей.

Далеко не дебютант, но этот кроссовер в текущем году сделал серьезный силовой апгрейд. Еще весной к базовому 2,0‑литровому двигателю прибавился новый 2,5‑литровый мощностью 192 л. с., а летом стали доступны версии и с 2,2‑литровым дизелем в 175 сил. И оба только в паре с АКП. Теперь по набору двигателей CX‑5 в точности повторяет RAV‑4, при этом моторы Mazda мощнее, а цены новых версий ниже: оти оттысяч рублей.

7. Chevrolet Trailblazer. 7. Chevrolet Trailblazer. 1445 тысяч рублей.

Новая модель появилась летом и представляет редкий (вымирающий) на сегодняшнем официальном рынке тип автомобиля категории SUV – классический внедорожник, созданный на одной платформе с пикапом. Рама, цельный задний мост, жестко подключаемый полный привод, тяговитый дизель объемом 2,8 литра мощностью 180 сил, МКП или АКП. И немалые размеры – длина почти 4,9 метра и 7 мест в салоне. Цены оттысяч рублей.

8. Great Wall Hover H6. 8. Great Wall Hover H6. 750 (4WD от 820) до 1150 тысяч рублей! Причем пока только МКП, «автомат» появится позже.

Новый, с «нуля» разработанный кроссовер китайской компании появился летом. Размеры среднего класса, дизайн в духе времени, комплектации тем более: передний или полный привод (через муфту), а уж двигатели и вовсе удивляют – бензиновый турбомотор объемом 1,5 (!) литра в 143 силы и дизель 2,0 в те же 143 силы. И новая ценовая политика: от(4WD от 820) дотысяч рублей! Причем пока только МКП, «автомат» появится позже.

9. Lada Kalina 2. 9. Lada Kalina 2. 324 тысяч рублей, с АКП и в «люксе» от 445 тысяч.

В июле начались продажи модели второго поколения, которая сильно изменилась и внешне, и по комплектациям. Пока будет предложен только хэтчбек, с двигателями 1,6 литра трех версий по мощности – 87, 98 и 106 л. с., средний из которых идет в паре с АКП. В базовом оснащении одна подушка, крепление Isofix, усилитель руля, бортовой компьютер, начальный электропакет, иммобилайзер. Цены оттысяч рублей, с АКП и в «люксе» оттысяч.

10. UAZ Patriot. 10. UAZ Patriot. 499 до 755 тысяч рублей, причем ряд модификаций пока даже подешевле старых образцов, но надолго ли?

В августе флагман УАЗ появился в обновленном виде, хотя внешне – все то же самое. Как и по интерьеру: передняя панель на демо-экземплярах была еще старого образца, двигатели пока тоже. Изюминка в новой раздатке, точнее, в ее управлении – теперь круглой рукояткой посредством электропривода (кроме базовой версии). Цены еще «старые»: отдотысяч рублей, причем ряд модификаций пока даже подешевле старых образцов, но надолго ли?

Что ждать осенью 2013-го?

VW Tiguan Sochi Edition SsangYong Stavic

Что касается осени и конца 2013 года, новостей у дилеров тоже хватает. Так, еще в сентябре состоялась презентация моделей VW Polo, Jetta и Tiguan в специальной серии Sochi Edition – в автомобилях использована оригинальная отделка и расширено оснащение, хотя с технической точки зрения все сохранилось.

В октябре у SsangYong будет целая россыпь новинок. Это рестайлинговый кроссовер Actyon с иными облицовкой и салоном, а также впервые в данном классе появится вентиляция кресла водителя. Обновляется пикап Actyon Sports, который помимо всего теперь предложен и с бензиновым двигателем 2,3 литра (как у Kyron). Появится заднеприводный Rexton (без подключения переда), но принципиальная новинка рынка – это универсальный Stavic, большой (длиной более 5 метров) 7‑местный минивэн с «задатками» кроссовера – с клиренсом 185 мм и наличием полноприводных версий. С дизелем или бензиновым V6, МКП или АКП, полностью независимой подвеской, богатым оснащением и в целом с широкой гаммой версий – до тринадцати.

К интересным событиям осени можно отнести и появление обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Рестайлинг в основном коснулся облицовки, кормы и отделки салона, но ко всему прочему сборка этой модели теперь налажена в России, в Калуге, а производство несущего элемента – рамы, организована на предприятии группы ГАЗ. Уровень локализации сборки уже принес новость о снижении цен на 30000 рублей. Немного, конечно, но хоть какие-то плоды «глобализации», тем более – в нынешних экономических условиях.

Также осенью ожидается новый Peugeot 308 и полноприводная версия компактного хэтчбека Suzuki Swift (впервые в классе), и целая вереница новинок по теме кроссоверов разного класса. Так, обещается рестайлинговый Hyundai ix35, удлиненная 7‑местная модификация Hyundai Grand Santa Fe, дизельная версия компактного кроссовера Opel Mokka, а также появление новых компактных кроссоверов Great Wall Hover M4 и Chevrolet Tracker. Ближе к концу года может «стрельнуть» и тяжелая артиллерия: на наш рынок обещает вернуться пикап Mazda BT‑50, причем уже в новом поколении.

Mitsubishi Pajero Sport Mazda BT-50

Peugeot 308

Весь автомобильный Иркутск № 28/2013