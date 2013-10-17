Rp.*: Перед запуском – подогреть

* сокращенно от recipe (англ.) – рецепт

Нет ничего ужаснее «умершего» в морозы мотора, но даже при исправности всех систем и нормальном запуске «на холодную», двигатель в этом случае испытывает высокие нагрузки и подвержен повышенному износу. По некоторым данным, каждый холодный запуск равен 100–150 км пробега, а в условиях затяжных зим на режимы запуска и прогрева может приходиться более 2/3 «истощения» ресурса. И даже самое лучшее масло не гарантирует надежную защиту – в полную силу смазочные свойства начинают работать только при рабочих температурах.

В общем, как и в случае употребления «горячего блюда», перед запуском холодного двигателя его рекомендуется подогреть. В этом случае «самоподогрев» за счет собственной работы на холостых оборотах не выход – этот способ влечет много негативных последствий. Так что лучше всего это делать при помощи специальных устройств – предпусковых подогревателей, которые действуют непосредственно через систему охлаждения. Они бывают электрические и топливные – это в корне различает их по конструкции, способу применения и по доступности, хотя в каждом случае есть свои нюансы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Простые по конструкции и доступные, то есть наиболее демократичные. Но работают от напряжения 220 вольт и в этом их главный недостаток – привязка к бытовой электросети. По принципу действия делятся на две категории: с естественной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ) и принудительной. Большее распространение пока получили ЭПП первой категории, которые, в свою очередь, бывают разных видов.

Самые неприхотливые подогреватели – так называемого блочного типа, встраиваемые (через технологические отверстия) в блок цилиндров. В базе только нагревательный элемент и соединительный кабель: никаких шлангов, креплений и дополнительных элементов в виде клапанов и терморегуляторов – протекать и ломаться нечему. Нагревательные элементы в таких устройствах не очень мощные – как правило, 400–600 Ватт, но КПД достаточно высокое, поскольку греют непосредственно рубашку охлаждения БЦ. При этом нагреватели такой мощности не способны «вскипятить» ОЖ, поэтому не требуют дополнительного контроля.

Из импортных маломощных ЭПП для встройки в блок цилиндров в Иркутске распространение получило оборудование норвежской фирмы Defa , в расчете на зарубежные автомобили (существуют разные модельные версии). Опционально можно приобрести таймер запуска с дистанционным управлением, устройство для подзарядки аккумулятора, а также салонные обогреватели-вентиляторы. Цена базового комплекта (нагреватель и кабель) – от 4000 рублей. Установка от 2000 рублей.

Российские маломощные ЭПП для встройки в блок цилиндров тоже есть, их неприхотливость отражена в названии – «Беспризорник», но предназначены они на двигатели ВАЗ. Цена около 1600 рублей. Существуют отечественные ЭПП такого же типа – «Старт-мини», ориентированные на конкретные модели некоторых популярных иномарок (Toyota, Hyundai, Chevrolet и других), по ценам даже ниже – около 1400 рублей. Но в Иркутске ни те, ни другие изделия широкого распространения не получили.

К не самым мощным и простым по конструкции также относятся подогреватели так называемого патрубочного типа – для врезки в толстые патрубки (как нижние, так и верхние) системы охлаждения. От блочных они отличаются наличием корпуса-переходника и чуть более высокой мощностью (700–800 Ватт), что вызвано необходимостью компенсировать не самое оптимальное расположение для эффективного нагрева двигателя. Кстати, в ассортименте подогревателей Defa также есть варианты для врезки в патрубки.

Для установки в патрубки выпускаются разные российские подогреватели: Лестар, Альянс, Старт–М1/М2, по ценам от 1000 до 1800 рублей, но по размерам все предназначены для установки в отечественные автомобили (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ). Существуют универсальные варианты, но и они не позволяют широко адаптировать эти устройства для иномарок из-за разных размеров патрубков. В Иркутске эти устройства почти не используются.

Еще один вид подогревателей, так называемого выносного типа (или «котлы» ), – получили наибольшее распространение благодаря конструктивной гибкости для установки. Выпускаются нескольких видов, и в первую очередь ориентированы на автомобили традиционных российских марок. Однако в последнее время, благодаря универсализации ассортимента, стали массово адаптироваться и на зарубежные авто.

«Котлы» врезаются в систему охлаждения при помощи дополнительных (тонких) шлангов и отличаются мощными нагревателями – 1500 и 2000 Ватт для легковых двигателей, 3000 Ватт для грузовых. Однако это и наиболее сложные изделия: с терморегуляторами, дополнительными шлангами, переходниками, креплением и необходимостью учитывать особенности системы охлаждения каждого двигателя – в общем, наиболее требовательны к качеству изготовления и монтажу. Существуют традиционной конструкции – с вертикальным исполнением «котла» и упрощенной электросхемой, и новые варианты – с горизонтальным исполнением и усовершенствованной начинкой. Эти факторы, а также размеры «котлов», диктуют специфику применяемости, особенно в отношении иномарок.

Подогреватели нового поколения Северс-М (или его аналоги Старт-М ) имеют горизонтальное исполнение нагревательной камеры, шариковый клапан для улучшения циркуляции ОЖ, терморегулятор и дополнительно аварийный выключатель. Однако более сложная конструкция не гарантирует высокую надежность устройства, плюс увеличенные размеры, что ограничивает применение в отношении иномарок. Цены от 2100 рублей, установка от 1500 рублей.

Подогреватель Альянс традиционной конструкции с вертикальным исполнением камеры и упрощенной электросхемой (только нагреватель и терморегулятор). Долгое время был одним из основных «котлов» на рынке, но сейчас появились конкуренты. Размеры «Альянса» не самые компактные, да и по комплектации монтажа ориентация на ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, поэтому не особо используется для иномарок. Цены одни из самых доступных – от 1250 рублей. Установкой (от 1500 руб.) занимаются многие специализированные СТО Иркутска.

Подогреватель Старт-Классик конструктивно аналогичен Альянсу (вертикальное исполнение, упрощенная электросхема), но обладает более компактными габаритами по ширине, что имеет свои преимущества при установке в тесном моторном отсеке. Кроме того, выпускаются версии «Старт-Эконом» без монтажного комплекта – с расчетом на индивидуальный подбор для установки на иномарки. Благодаря чему активно для этого используется. Цены от 1500 рублей.

Подогреватель Сибирь традиционного исполнения на нашем рынке представлен сравнительно недавно. Также отличается более «узким», чем у Альянса корпусом, к тому же поставляется с универсальным монтажным комплектом. Плюс не самая высокая цена – от 1250 рублей. Все это располагает к использованию Сибири и на иномарках, в том числе на моделях с тесным моторным отсеком.

Одним из неудобств отечественных электроподогревателей всегда была необходимость открывать капот для доступа к вилке. Сейчас стали предлагаться версии с так называемым бамперным разъемом, то есть с дополнительным кабелем для вывода разъема на бампер. Стоимость такой версии на 250–350 рублей дороже (без учета работы). А вот электроподогреватели с принудительной циркуляцией ОЖ (с встроенной электропомпой) в Иркутске пока не нашли распространения, хотя существуют довольно доступные варианты. Однако самые технологически продвинутые из них достаточно дороги – до 23000 рублей. Зато в продаже имеются отечественные электроподогреватели бандажного типа , работающие от бортовой сети (12 или 24 Вольт) и предназначенные, в основном, для подогрева топливных систем дизельных автомобилей – топливных заборников, магистралей, фильтров.

ТОПЛИВНЫЕ (ЖИДКОСТНЫЕ) ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Их еще называют автономными, поскольку греют двигатель путем сжигания топлива из штатного бака (лишь бы оно там было) – в этом их основное преимущество. Вся работа автоматизирована. Кроме того, это мощные и эффективные устройства, но более сложные по конструкции (камера сгорания со свечой накаливания, насос, помпа, блок управления) и значительно более дорогие, чем электрические.

Причем цены высоки просто за базовое оборудование в комплекте хотя бы с обычным таймером (производит запуск в заданное время и устанавливает продолжительность работы), а ведь еще и монтаж стоит немалых денег, и чем сложнее найти место под капотом (моноблок устройства довольно громоздкий), тем установка дороже. Плюс к тому опционально можно приобрести дистанционное управление с возможностью программирования работы. Для бензиновых и дизельных двигателей существуют разные версии. Много лет топливные подогреватели представлены в основном немецкими изделиями – Hydronic и Webasto, причем в последнее время фирмы-установщики отдают предпочтение Webasto как оказавшемуся более приспособленным для наших условий. Но в любом случае условием для успешной работы таких подогревателей является жизнеспособная бортовая сеть, то есть аккумулятор, энергию которого они используют для ряда функций.

Webasto Thermo Top E Webasto Thermo Top E C (мощностью 4 и 5 кВт) – подогреватели предыдущего поколения, однако еще находятся в продаже. В свое время отличались такими прогрессивными решениями, как керамический штифт накаливания вместо традиционной свечи, что повышает надежность и снижает нагрузку. Цены за базовое оборудование 29700 и 39500 рублей соответственно, плюс, как минимум, трехпрограммный таймер за 3200 рублей – итого 32900 и 42700 рублей. Установка в Иркутске от 8500 рублей. Если вместо минитаймера опционально приобрести ДУ (с действием до километра) с обратной связью, то это обойдется в 10000 рублей.

С прошлого сезона на рынке представлена новая серия Webasto Thermo Top Evo , которая пришла на смену предыдущей. Отличается более компактными размерами (с расчетом на ограниченное подкапотное пространство современных автомобилей), при этом более высокой производительностью без повышения расхода топлива, а также меньшим энергопотреблением от аккумулятора. Цены за базовое оборудование и таймер такие же, как на предыдущие модели. Однако с новым подогревателем появилось и новое опциональное ДУ, с управлением с мобильного телефона через GSM-модуль, стоимостью 13800 рублей.

Автономный подогреватель Hydronic B4WSC и B5WSC (мощностью 4 и 5 кВт) по цене даже немного доступнее, например, наиболее мощная версия 5 кВт в базовой комплектации (без таймера) стоит 36950 рублей. Тем не менее, в Иркутске сейчас эти устройства не очень распространены.

Альтернативой «немцам» (по ценам почти вполовину меньшим) в разное время выступали отечественные устройства – сначала Теплостар, затем Бинар с удобным модульным исполнением. Но из-за проблем с качеством их дебют в Иркутске не получил развития, тот же Бинар в этом сезоне, судя по всему, уже никто не предлагает. Кроме того, на рынке РФ появился Belief – китайский аналог Hydronic, на 5 кВт, по цене 26850 рублей в комплекте с таймером. Плюс опциональное ДУ с действием до километра – за 6400 рублей. Но в иркутских предложениях подогревателей это оборудование пока не замечено.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ:

При установке любых предпусковых подогревателей важно добиться герметичности соединений, поскольку утечка антифриза не только снизит или сведет на нет эффективность нагрева, но может вывести из строя подогреватель и даже сам двигатель. С момента установки подогревателя следить за утечками и уровнем антифриза надо регулярно, независимо от условий эксплуатации и периодичности включения устройства. Надежность отечественных электрических подогревателей, и в первую очередь на предмет утечек, не очень высокая. Точнее так – от экземпляра к экземпляру качество изготовления может отличаться, одни долго «ходят», другие не выдерживают и один сезон. Также многое зависит от качества монтажного комплекта и квалификации установщиков. Выносные электроподогреватели (котлы) по сравнению с другими более универсальны, но в их установке есть свои нюансы. В зависимости от условий, выходной шланг подогревателя (с нагретым антифризом) можно врезать как в нижний (впускной в двигатель) патрубок системы охлаждения, так и верхний (выпускной). При соблюдении всех правил, врезка в нижний патрубок будет эффективней с точки зрения циркуляции жидкости и нагрева двигателя, но в этом случае установка более сложная и затратная – работа из ямы, возможен дополнительный демонтаж-монтаж элементов автомобиля, требуется особый подход в подборе и креплении подогревателя. К тому же в этом случае предполагается слив антифриза в большом объеме, что требует повышенной аккуратности, нередко приходится перезаполнять систему новым антифризом, что еще увеличивает расходы. Однако во многих случаях можно обходиться более простой установкой с врезкой выходного шланга подогревателя в верхний патрубок системы, в этом случае и антифриза сливается немного – обычно литр-полтора.

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Весь автомобильный Иркутск № 28/2013