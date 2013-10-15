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Автокредитование в Иркутске: новые льготы
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15 Октября 2013

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Положение на рынке автокредитования в России по-прежнему тесно связано с уровнем продаж автомобилей. В течение всего прошлого года и начала нынешнего автомобильный рынок продолжал динамично расти, однако начиная с марта продажи новых автомобилей ежемесячно падают вниз. Как отреагировали на это банкиры?


Не исключено, что процентные ставки до конца года уменьшатся
Для стимулирования восстановления рынка с 1 сентября заработала очередная государственная программа льготного автокредитования, на которую из казны планируется выделить 13 млрд. рублей. Приобрести по программе можно любой новый автомобиль полной массой не более 3,5 тонны – как произведенный в России, так и ввезенный из-за рубежа – по цене до 750 тысяч рублей. Минимальный первоначальный взнос льготного кредита – 15% стоимости автомобиля, а максимальный срок – 36 месяцев. Ключевая выгода такого кредита заключается в ставке: государство обещает компенсировать сумму в размере 2/3 ставки рефинансирования Центробанка, которая сейчас составляет 8,25%. Иными словами, речь может идти о снижении средней банковской ставки (14–15% годовых в рублях) примерно на 5,5%. Уже сегодня некоторые банки в Иркутске готовы выдать субсидированный государством автокредит под 5,4–5,5% годовых. Это выгоднее, чем кредит на новый автомобиль в валюте (ставки по которому в среднем составляют 10–12%) и заметно предпочтительнее кредита на машину с пробегом (средняя ставка в рублях – 18%).

По данным Минпромторга, на сегодняшний день в госпрограмме участвуют 129 банков, из которых в Иркутске реально представлены около полутора десятков. Еженедельно кредитные организации по всей стране принимают от желающих порядка 35 тысяч заявок, а число выданных ссуд составляет примерно 10 тысяч в неделю. Исходя из этих цифр, можно ожидать, что до конца этого года в рамках программы будет продано 200–250 тысяч автомобилей, а в целом за полтора года ее действия (до конца 2014‑го) продажи должны достигнуть 433 тысяч машин. И хотя эксперты считают, что госпрограмма не сможет увеличить продажи автомобилей, она позволит сдержать сокращение рынка и обеспечит рост автокредитования.

Но для нас важно другое: запуск госпрограммы увеличит конкуренцию среди банков и главное – сделает автокредит более доступным. Не исключено в связи с этим, что процентные ставки до конца этого года подвергнутся корректировке в сторону уменьшения, появятся новые совместные программы автопроизводителей и банков.

И еще несколько фактов. Согласно данным агентства «Автостат», средняя цена легкового автомобиля в России достигла 28 160 долларов США (896 тысяч рублей по курсу на конец сентября). Средний же размер автокредита, по информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), составляет 494 721 рубль. Обращаясь в банк, стоит учесть, что программ с «нулевым» первоначальным взносом, которым банки активно привлекали клиентов еще два года назад, сегодня уже не так много – в покупку машины придется вложить минимум 10% собственных средств.

Подробнее о текущих ставках по автокредитам в банках Иркутска смотрите в таблице 38a.ru.


Андрей ЯЩЕРИЦЫН
По материалам электронных СМИ

Весь автомобильный Иркутск № 28/2013

Комментарии
Написал: Vadimus, 23:01, 30 ноября 2013 0

Жаль, что госпрограмму сократили по срокам :( Рассчитывал взять кредит весной, поднакопить на первый взнос.

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