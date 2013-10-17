В ХОЛОДА, В ХОЛОДА…

Если вы не уверены в состоянии аккумулятора своего автомобиля, самое время заменить его, не дожидаясь наступления серьезных холодов. Надеемся, наши советы помогут вам не прогадать с покупкой новой батареи.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ…

При выборе аккумулятора нужно исходить из условий хранения автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Самые экстремальные условия для пуска двигателя – открытая автостоянка. Аналогично, если автомобиль эксплуатируется нерегулярно и содержится в неотапливаемом гараже. Тогда лучше обращать внимание не столько на емкость аккумулятора, сколько на значение пускового тока. У батарей, сделанных по современным технологиям (кальциевые, гибридные, с применением серебра), он может достигать значительных величин. При хранении в отапливаемом гараже или при наличии электрического подогревателя даже на зиму будет вполне достаточно батареи бюджетного класса. Автономный же подогрев требует батареи с высокимипускозарядными характеристиками.

КАКОЙ И ПОЧЕМ?

В иркутских фирмах представлен широкий ассортимент аккумуляторов. Если говорить о марках, то среди тех, что уже испытаны временем и хорошо зарекомендовали себя в сибирских условиях, можно назвать (выборочно) следующие модели. Европейские: Centra, Bosch, Mutlu, Tab, Topla, Varta. Азиатские (Япония, Корея): Atlas, FB, Panasonic, President, Solite. Отечественные (сюда можно причислить и продукцию из бывших союзных республик): АкТех, Аком, Зверь, Импульс, Исток, Курский аккумулятор, Электроисточник, Fire ball, Force, Vortex. Интересно, что иркутские фирмы почти перестали завозить бюджетные импортные аккумуляторы, и этот сегмент полностью заполнили отечественные производители, выпускающие в последние годы весьма добротную продукцию по демократичным ценам.

Если говорить о ценах подробнее, то нужно отметить, что за последние годы они сильно не изменились. Так, отечественные батареи емкостью 55–60 Ач стоят в пределах 1700–2000 руб. при стандартных характеристиках. Более мощные, с высоким пусковым током – до 3000 руб. С этой же планки начинается импорт. В средней ценовой категории (4500-6000 руб.) сегодня можно выбрать аккумуляторы, сделанные по технологии AGM, не требующей обслуживания.

Почти не изменились цены и на аккумуляторы премиум-класса (6000-9000 руб.). Это лучший выбор при наличии дополнительного оборудования. Из популярных моделей можно выделить: Bosch серии S6, батареи Varta с новой линейкой Start-Stop Plus, японские FB7000 и FB9000 с усиленными характеристиками. Эти батареи способны отлично работать в экстремальных сибирских условиях. Они быстро отдают и принимают заряд, устойчивы к многочисленным циклам. Самыми дорогими, по-прежнему, остаются американские Optima (10000–15000 руб.), которые отличаются от конкурентов уникальной патентованной технологией использования рулонных пластин, что дает максимально высокую удельную мощность при относительно небольшой емкости.

КАК ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ?

Несмотря на то что все современные аккумуляторы называются необслуживаемыми, они нуждаются в должном уходе и соблюдении некоторых правил. Необходимо, чтобы аккумулятор был надежно закреплен. Даже небольшая тряска и вибрация приведут к преждевременному осыпанию пластин. Второе – всегда чистые клеммы и надежный контакт. Для препятствования окислению можно защитить клеммы специальной смазкой. Чистым должен быть и корпус аккумулятора: грязь может попасть в вентиляционные отверстия.

Длительность попытки запуска двигателя не должна превышать 15–20 секунд. Этого времени достаточно, чтобы исправный мотор завелся, даже когда за бортом отрицательные температуры. Если не получилось с первой попытки, можно попытаться еще раз, выждав минутную паузу. За это время аккумулятор успеет частично восстановить заряд. Но только частично – это следует помнить и не доводить батарею до глубокого разряда. При низком уровне заряда электролит имеет малую плотность, поэтому зимой нельзя оставлять разряженный аккумулятор в автомобиле на ночь.

ГДЕ ПОКУПАТЬ?

Конечно, при покупке аккумулятора следует останавливать свой выбор на тех фирмах, которые занимаются не только продажей, но и диагностикой, обслуживанием аккумуляторов, дают длительную гарантию и ряд бесплатных услуг для клиентов. Там же можно проверить и вашу старую батарею и электрооборудование (стартер, генератор). Не затягивайте до наступления холодов и обратитесь к специалисту, чтобы вовремя решить вопрос – протянет ли ваш аккумулятор еще один сезон и не потребуется ли его замена.

Нужно знать: Емкость, выражаемая в ампер-часах – один из главных параметров. Чем она больше, тем большее количество электричества батарея может потратить на пуск двигателя. Пусковой ток: чем он значительнее, тем быстрее можно завести двигатель, что очень важно зимой. Имеют значение полярность клемм (расположение «плюса» и «минуса») и габаритные размеры аккумулятора. Некоторые производители выпускают аккумуляторы увеличенной емкости (на 5–10%), но в тех же габаритах.

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К. ЮРЧЕНКО

Весь автомобильный Иркутск № 28/2013