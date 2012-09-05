При эксплуатации автомобиля расходы на восстановление шин составляют весьма значительную сумму. Экономия шин позволяет сберечь для государства большие средства, а также уменьшить расход каучука и других ценных материалов, идущих на изготовление шин. Поэтому борьба за экономию шин должна систематически вестись каждым шофером. Опыт передовиков показывает, что пробег шин может быть увеличен до 100 тыс. км, т, е: более чем в два раза против действующих норм. Для увеличения пробега автомобильных шин каждый шофер должен хорошо знать причины, вызывающие их преждевременный износ, и строго соблюдать правила эксплуатации шин, предупреждающие возникновение этих причин.

Причины, вызывающие преждевременный износ шин, и мероприятия по их устранению

Под неправильным укомплектованием автомобиля шинами понимается установка на его колеса шин, не соответствующих размеру обода или грузоподъемности автомобиля, а также установка на сдвоенные колеса шин с неодинаковым процентом годности или с различным рисунком протектора. Следствием неправильного укомплектования является обычно перегрузка или нарушение нормальной работы сразу всех или только нег которых - шин, чем существенно сокращается срок их службы.

Отсутствие на автомобиле исправного и комплектного шиномонтажного инструмента влечет за собой повреждение шин во время их монтажа всякого рода случайным инструментом. Кроме того, при этом увеличиваются простои автомобиля на линии из-за неизбежных потерь времени на монтаж шин в пути с помощью не приспособленного для этой цели инструмента.

Неукомплектованность автомобиля материалами для путевого ремонта шин приводит к простоям автомобиля линии из-за повреждении шин в пути, а также вызывает ускоренное разрушение шин, отремонтированных некачественными и случайными материалами.