Современные тахографы, устанавливаемые на различных транспортных средствах, комплектуются блоками СКЗИ. Данные модули отвечают за цифровую обработку информации, ее кодирование, обмен данными с диспетчерским центром. От технического состояния СКЗИ зависит работоспособность устройства.



В соответствии с требованиями действующего законодательства, любой модуль СКЗИ подлежит замене после трех лет эксплуатации. Самостоятельный демонтаж и установка, настройка модуля невозможны. При таком подходе тахограф будет заблокирован. Замена СКЗИ осуществляется в сертифицированных центрах, на современном оборудовании и с привлечением квалифицированных мастеров.



Особенности замены модуля СКЗИ в тахографах



Транспортные средства, оснащенные модулями криптозащиты, должны эксплуатироваться на территории РФ, выезд за пределы границы страны запрещен. По истечении срока действия криптографических ключей, блок СКЗИ обязательно меняется. Технология предполагает выполнение следующих операций:



• установленный в транспортном средстве цифровой тахограф демонтируется, предварительно производится его отключение от источника питания;



• снятое устройство передается в специально оборудованное помещение, где производится деактивация Блока СКЗИ;



• в тахограф устанавливается новый модуль, сертифицированный в соответствии с действующим законодательством, производится его активация;



• тахограф устанавливается на прежнее место, производится подключение коммуникаций и сети электроснабжения;



• на завершающем этапе проводится опломбирование устройства, после чего инженер калибрует прибор и проверяет его работоспособность.



При замене блока СКЗИ обязательно выгружается находящаяся на нем информация, для этого используется цифровой носитель. Процедура замены блоков типа НКМ-1, НКМ-2 и НКМ-К практически не отличается. Снятый модуль необходимо хранит в течение года, после чего допускается его утилизация. Замена модуля защиты в нашем сервисном центре – это возможность быстро, качественно и недорого выполнять обязательные по регламенту эксплуатации прибора работы.

