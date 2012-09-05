Сначала такой мост применялся на очень маленьких легковых автомобилях, в более позднее время он устанавливался в некоторых тяжёлых автобусах. В заднем мосту этого типа центральный картер, содержащий дифференциал и главную передачу, устанавливался на раме шасси.

Полуоси были выполнены пустотелыми и имели опоры у концов трубы большого диаметра, которая выгибалась в горизонтальной плоскости вокруг картера. Так как картер подрессорен и, следовательно, имеет возможность совершать вертикальные перемещения по отношению к колёсам, необходимы два универсальных шарнира на каждую из полуосей с колёсами. Полуоси не были заключены в трубы, универсальные шарниры на концах валов устанавливались в картере и в кожухе колёсных ступиц.

В первоначальной конструкции универсальный шарнир со стороны колеса был расположен на его внутренней стороне. В более поздних образцах мостов этого типа оси колёс выполнены в виде труб большого диаметра и универсальный шарнир расположен на наружном конце оси колеса с целью увеличить длину полуоси и таким образом уменьшить угол шарниров. Каждая колёсная ступица монтировалась на двух подшипниках снаружи полого вала. Преимущество описанного заднего моста заключается в уменьшении веса неподрессоренных частей, что улучшает динамические качества автомобиля.