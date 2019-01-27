Сегодня сборкой и установкой ПВХ-профилей занимается множество компаний или же предприятий. Поэтому рынок перенасыщен предложениями по монтажу подобных систем. Обусловлено это растущим спросом на поливинилхлоридные оконные конструкции. Их устанавливают в жилых корпусах, офисных помещениях, на предприятиях, в лабораторных, складских конструкциях или же производственных цехах. Однако доверять каждой компании, предлагающей подобные конструкции не стоит. Где заказать высококачественные ПВХ-окна, чтобы не понести потери и не думать об их преждевременной замене?



Индустрия Окон+ сегодня является крупнейшим белорусским производителем ПВХ-конструкций, чье имя хорошо известно даже за пределами республики. Благодаря многолетней успешной работе и усилиям команды предприятия удалось выполнить тысячи проектов различной сложности. Доступные расценки, широчайший ассортимент и непревзойденное качество в сочетании с кратчайшими сроками сборки пластиковых конструкций, привлекают внимание огромного количества заказчиков. ПВХ-системы, собранные в цехах компании, отличаются своей надежностью. А наличие собственных производственных мощностей позволяет ей существенно снижать расценки, предоставляя клиентуре солидные скидки. Об этом свидетельствует постоянная распродажа готовых оконных изделий через специализированный веб-сайт.



Благодаря производительности и высокой эффективности труда профессиональной команды предприятия, удается снабжать заказчиков высококачественными оконными профилями по наиболее доступной стоимости. Это выгодно отличает компанию от конкурентов. Закупка всех составных элементов будущих ПВХ-конструкций осуществляется прямо у производителей. Поэтому предприятие не пользуется услугами всяких посредников, постоянно требующих дополнительные проценты или же комиссию. Комплектующие оконных конструкций отличаются своим качеством. Поэтому заказчик получает надежные, прочные и долговечные ПВХ-окна, которые оснащены великолепной фурнитурой.



Изделия, заказанные домовладельцами в Индустрии Окон+ собраны с использованием высококачественного уплотнения и фурнитуры. Мастера компании используют только оригинальные комплектующими, а не дешевые аналоги. Заказчикам балконных групп Индустрия Окон+ плюс предлагает ПВХ-конструкции, оснащенные магнитными защелками. Кроме этого предприятие предоставляет богатый выбор энергосберегающих и тонированных стеклопакетов, ручек с замочными механизмами, усиленных петель, антивзломной фурнитуры или же премиальных подоконников. Выбрать подходящую конфигурацию ПВХ-изделий желающие смогут дистанционно, в онлайн-режиме, воспользовавшись официальным веб-ресурсом компании.

