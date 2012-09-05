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Выкуп авто в Мытищах
5 Февраля 2019
Теги: авто

автовыкуп в Мытищах

Когда появляется необходимость в срочных деньгах при наличии автомобиля, не нужно впадать в панику, а стоит довериться специалистам. Как объяснил Роман Бреусов, юристконсульт компании Автовыкуп, выкуп авто в Мытищах и других населенных пунктах Московской области осуществляется за 1-2 часа по стоимости цены данного транспортного средства на авторынке в момент продажи с выездом эксперта на место нахождения вашей машины. Он также рассказал, какие еще преимущества представляет эта фирма, производя автовыкуп, это и реализация любого исправного, неисправного, аварийного, кредитного, залогового, горелого, нерастаможенного или утилизированного авто, предоставление всего 3 документов и возможность не проводить предварительную подготовку машины к продаже.


Выкуп авто и ДКП

Главным документом при оформлении сделки купли-продажи собственности является договор купли-продажи или ДКП. Так, выкуп авто в Мытищах, производимый фирмой Автовыкуп, осуществляется по всем юридическим правилам, с подписанием такого документа. Его оформление имеет несколько основных моментов, которых следует придерживаться, иначе он будет недействителен и не сможет предоставлять интересы продавца в случае неприятностей. Договор должен оформляться в 3 экземплярах (продавцу, покупателю и в ГИБДД). Записи необходимо делать одним типом чернил без зачеркиваний и помарок. В документ выписывается информация об участниках сделки с данными паспорта, мета жительства, прописки и номера телефона. Данные о предмете сделки прописываются с указанием технических характеристик, года выпуска, марки и модели авто. В конце ставится сумма продажи прописью и цифрами, дата и подписи сторон.


Типичные проблемы с автомобилем VOLKSWAGEN POLO

VOLKSWAGEN POLO – это немецкий, а значит, надежный, компактный и доступный в минимальной комплектации для большинства населения автомобиль по средней цене на рынке от 625 тыс. руб. за новый и от 350 тыс. руб. за подержанный. Технически машина оснащается двигателем на 90 л.с. объемом 1,6 л, МКПП или АКПП и передним приводом. Если он популярен, это еще не значит, что машина идет с массой достоинств. После года вождения Поло владельцы отмечают следующие минусы.: это скрипящий салон, возникновение с переключением передач с 1 на 2, постоянный контроль за уровнем масла, влияние тормозной системы на работу датчиков системы АБС и т.д. Но большинства проблем можно избежать, если правильно эксплуатировать машину и вовремя осматривать ее на предмет возможных неисправностей. А что касается удобства и комфорта, тут каждый решает сам для себя, что ему важнее, исправная работа авто, или то и другое но за более высокую цену.

Смело звоните по тел. 8-495-664-45-62, если вам срочно понадобились деньги и есть машина, за которую можно получить желаемую сумму. Наша компания Автовыкуп производит выкуп авто в Мытищах по цене до 100% от ее рыночной стоимости за 1-2 часа, независимо от того, где вы находитесь, в городе или любой точке Московской области. За наш счет производится оценка машины, эвакуация и юридическое сопровождение. От вас требуется только сам автомобиль и документы. На нашем сайте avtovukup-24.ru вы также можете просмотреть нужную информацию, оставить заявку или проконсультироваться у юриста или мастера. Ждем ваших звонков ежедневно и круглосуточно.


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