«УдмуртАвтоПробег» представляет огромный спектр автомобилей с пробегом. В каталоге на сайте u-autoprobeg.ru можно ознакомиться с различными брендами, моделями разной комплектации. «УдмуртАвтоПробег» предлагает покупку автомобиля за наличные или в кредит.

Кредит в «УдмуртАвтоПробег» можно оформить на выгодных условиях. На сайте можно ознакомиться с условиями кредитования на выгодных условиях и без первоначального взноса. Для оформления кредита необходимо всего два документа: паспорт и водительское удостоверение.



Для побора авто можно оставить заявку на сайте. Консультанты автосалона не заставят себя долго ждать, оперативно свяжутся и подробно проконсультируют о банках-партнерах и их кредитных программах.

Процентные ставки будут зависеть от банка-партнера. Ставки различных банков варьируются от 6 – 16,5%. Автосалоном не берутся комиссии. Заявку на кредит также можно оформить на сайте. Для этого необходимо определиться с выбором автомобиля. Для оформления кредита не нужно приходит в банк, кредит оформляется в автомобильном салоне.







Trade In в «УдмуртАвтоПробег»



Помимо кредитования «УдмуртАвтоПробег» предоставляет программу Trade In. Продажу старого автомобиля можно оформить через автосалон. Тем самым, вы экономите собственное время, не ищите самостоятельно покупателя. Сотрудники автосалона самостоятельно осмотрят и оценят техническое состояние автомобиля. При согласии стоимости, за которую транспортное средство может быть приобретено салоном, заключается договор кули-продажи.Trade In в «УдмуртАвтоПробег» - это не только выгода от продажи и гарантия сделки с юридической стороны, но и быстрота при оформлении. Для ускорения процесса продажи автомобиля по программе Trade In есть возможность оформления онлайн-заявки. Менеджеры автосалона оперативно связываются и консультируют по условиям программы.



По программе Trade In в «УдмуртАвтоПробег» действует скидка на покупку нового автомобиля, предоставляется бесплатная диагностика и оценка старого автомобиля. Менеджеры быстро подготовят все необходимые документы, вам останется только решить каким способом будет приобретен новый автомобиль: за наличные средства или в кредит.







Выкуп авто в «УдмуртАвтоПробег»



«УдмуртАвтоПробег» предоставляет услуги по выкупу автомобиля. Автосалон принимает любые транспортные средства в любом состоянии. Заявку на сдачу автомобиля можно оставить на сайте. Деньги за продажу авто можно получить в день обращения.