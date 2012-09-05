«УдмуртАвтоПробег» представляет огромный спектр автомобилей с пробегом. В каталоге на сайте u-autoprobeg.ru можно ознакомиться с различными брендами, моделями разной комплектации. «УдмуртАвтоПробег» предлагает покупку автомобиля за наличные или в кредит.
Кредит в «УдмуртАвтоПробег» можно оформить на выгодных условиях. На
сайте можно ознакомиться с условиями кредитования на
выгодных условиях и без первоначального взноса. Для оформления кредита
необходимо всего два документа: паспорт и водительское удостоверение.
Для побора авто можно оставить заявку на сайте.
Консультанты автосалона не заставят себя долго ждать, оперативно
свяжутся и подробно проконсультируют о банках-партнерах и их кредитных
программах.
Процентные ставки будут зависеть от банка-партнера. Ставки различных банков варьируются от 6 – 16,5%. Автосалоном не берутся комиссии. Заявку на кредит также можно оформить на сайте. Для этого необходимо определиться с выбором автомобиля. Для оформления кредита не нужно приходит в банк, кредит оформляется в автомобильном салоне.
Trade In в «УдмуртАвтоПробег»
Помимо кредитования «УдмуртАвтоПробег» предоставляет программу Trade In.
Продажу старого автомобиля можно оформить через автосалон. Тем самым,
вы экономите собственное время, не ищите самостоятельно покупателя.
Сотрудники автосалона самостоятельно осмотрят и оценят техническое
состояние автомобиля. При согласии стоимости, за которую транспортное
средство может быть приобретено салоном, заключается договор
кули-продажи.Trade In в «УдмуртАвтоПробег» - это не только выгода от продажи и
гарантия сделки с юридической стороны, но и быстрота при оформлении. Для ускорения процесса продажи автомобиля по программе Trade In есть
возможность оформления онлайн-заявки.
Менеджеры автосалона оперативно связываются и консультируют по условиям
программы.
По программе Trade In в «УдмуртАвтоПробег» действует скидка на покупку
нового автомобиля, предоставляется бесплатная диагностика и оценка
старого автомобиля. Менеджеры быстро подготовят все необходимые
документы, вам останется только решить каким способом будет приобретен
новый автомобиль: за наличные средства или в кредит.
Выкуп авто в «УдмуртАвтоПробег»
«УдмуртАвтоПробег» предоставляет услуги по выкупу автомобиля. Автосалон
принимает любые транспортные средства в любом состоянии. Заявку на сдачу
автомобиля можно оставить на сайте. Деньги за продажу
авто можно получить в день обращения.