Сегодня сигвеи выпускают разные бренды. Также отличаются модификации данных устройств. Следовательно, к выбору такого электротранспорта следует отнестись с максимальной ответственностью. В отличии от гироскутеров сигвеи имеют рулевое управление. Благодаря этому водитель обретает дополнительную уверенность при передвижении. Появились сигвеи около пятнадцати лет тому назад. Несмотря на это популярность этого электротранспорта постоянно растет. Параллельно растет и модельный ряд подобных устройств. Сейчас магазины предлагают огромнейший ассортимент сигвеев, которые поставляются лучшими производителями. Такое разнообразие может вызвать растерянность потребителя. Однако выбор подходящей модели нельзя назвать неразрешимой задачей.



Прежде всего требуется грамотный подход. Следует заранее определить задачу, которую преследует покупатель при покупке сигвея. Для дальних поездок подходят определенные двухколесные модели, а для небольших расстояний подойдут мини-сигвеи. Последние отличаются своими компактными размерами, благодаря чему их можно легко переносить самостоятельно, на руках. Следующим критерием выбора является возраст будущего обладателя. В этом контексте учитывается диаметр колес, максимальная грузоподъемность, а также предел развиваемой скорости. Если вес водителя соответствует параметрам модели, тогда он будет быстро разгоняться. Однако если масса превышена, данный вид электротранспорта может быстро выйти из строя.



Важным моментом считается назначение покупаемого транспортного средства. Если вы собираетесь разъезжать на сигвее по городским улицам или же торговым центрам, необходимо уделить внимание колесам. От ширины и диаметра данных изделий зависит очень многое. Также нужно выбрать между надувным и бескамерным вариантом. От этого зависит проходимость колесного транспорта. А диаметр колес выбирается с учетом массы человеческого тела. В таком случае бескамерный или же надувной вариант не очень значимы. Однако, необходимо учесть, что вес бескамерных шин больше. Хотя они отличаются большей практичностью и твердостью.



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