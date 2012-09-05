Несмотря на то, что документооборот активно переходит на электронную документацию, от стеллажей и шкафов для документов пока не отказываются. Они нужны в бухгалтериях и архивах, в библиотеках и банках. И это только несколько мест их применения.





Архитектоника

Существует два принципиально разных стеллажей для документов:

Цельные. Монолитная мебель. Отличается повышенной прочностью, но не позволяет изменять конфигурацию мебели. Мебель надёжна при хранении больших грузов (например, крупногабаритных и тяжёлых ящиков с документами). Сборные. Собираются из нескольких частей – отдельных шкафов, небольших стеллажей или модулей. Есть сложности в установке. Она отнимает немало времени. Требуется использование крепежа. Зато нет никаких проблем в случае, если требуется изменить конфигурацию системы хранения, «нарастить» её дополнительными боковыми стеллажами или выполнить надстройку вверх. Если компания, использующая такой стеллаж, переезжает на новое место, никаких особых хлопот нет. Система разбирается на отдельные компоненты, а затем заново собирается – только уже с учётом особенностей нового помещения – высоты потолка, расположения дверей и т.д.





Материал

Металлические. Больше всего хвалят металлические стеллажи. Они способны выдерживать колоссальные нагрузки и не вызывают нареканий с точки зрения пожарной безопасности. Такой офисной, архивной мебели нипочём и перепады температур. Она отлично сохраняет свой презентабельный вид (это особенно важно, если стеллажная система находится в поле видимости клиентов). Долговечность у металлических конструкций также одна из самых высоких. Но есть и два минуса. Один из них – не самая низкая стоимость. А второй – большой вес. При перевозке монтаже и даже просто передвижении в рамках одного помещения требуется физически крепкая команда.

Деревянные. В наши дни встречаются гораздо реже, нежели металлические. При этом смотрятся очень эффектно. Если компания нуждается в стеллажах для зоны видимости клиентов и при этом хочет подчеркнуть экологичность либо ориентированность на ретро (маркетинговые ходы могут быть самыми разными), то такая мебель отлично выполнит свою имиджевую функцию. Впрочем, с главной функцией – размещения документов она также справится на «ура». Но есть весьма существенный недостаток: дерево легко воспламеняется. И вопреки тому, что «рукописи не горят», документы в таких шкафах могут возгореться очень быстро. Поэтому деревянные системы всегда важно обрабатывать огнезащитными составами.

Пластиковые. Ещё один вариант стеллажей для документов. Популярный и достаточно дешёвый. Однако, к сожалению, к прочности возникают большие претензии. Нагрузить «под завязку» можно далеко не любую пластиковую мебель.

Таким образом, на выбор влияет, преимущественно, грузоподъёмность, забота о пожаробезопасности, степень долговечности, простота монтажа и перевозки систем хранения.



