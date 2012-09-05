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Встречаем Ford Focus 4 генерации
11 Августа 2019
Теги: авто

В начале нынешнего лета в Украине начались продажи автомобиля Ford Focus 4 генерации. Нашим соотечественникам стали доступными модели во всех кузовах – хэтчбека, седана и универсала в трех комплектациях (Business, Trend Edition и Trend). Также, по предварительному заказу у официальных дилеров можно приобрести версию Active. В чем же отличие нового поколения популярного «американца»?

Focus четвертого поколения стал первой моделью американской компании, для конструкции которой применили новейшую платформу С2. Новая «тележка» положительно сказалась на аэродинамических характеристиках авто, поскольку позволила уменьшить общий вес на 88 кг – по сравнению с предыдущей моделью, и повысила уровень защиты при возможных столкновениях (как результат этого – краш-тест улучшился на 40%). Но самое важное преимущество, которое появилось благодаря новой платформе, это увеличение внутреннего пространство в салоне при сохранении прежних размеров автомобиля, что, безусловно, сказалось на повышении комфорта для пассажиров. Колесная база увеличилась на 5 см, а ширина авто – на 6 см.

Среди нововведений, которые стали важными аргументами в пользу нового поколения Ford Focus, стоит отметить повышенную жесткость кузова, наличие базовой системы выбора ездового режима и независимая подвеска, изолированный подрамник и пружины которой изготовлены по собственной запатентованной технологии компании Ford. Также, именно в четвертом поколении Focus производитель применил инновационную технологию по регулированию жесткости независимых передних и задних подвесок – CCD (Continuously Controlled Damping) что положительно сказалось на управляемости автомобиля.

Что же прячется под капотом нового Focus? Моторная линейка состоит из бензиновых двигателей EcoBoost и дизельных EcoBlue. Среди них - модернизированный 1-л EcoBoost с отдачей в 125 «лошадок», который сочетается с новой 8-ст. коробкой «автомат», 1,5-л бензиновый двигатель, выдающий 120 л. с., сочетающийся с 6-ст. автоматической/механической коробкой передач, и новый дизельный агрегат EcoBlue.

Что касается дизайна, то многие эксперты считают, что новый Focus очень близок к рестайлинговой модели предыдущего поколения.

Ford Focus – аренда в Киеве

Компания РентДрайв предлагает в аренду Ford Focus Sedan – рестайлинговую модель третьего поколения (2016 г., 2 л/160 л. с., бензин/ автомат). Если вам нужен автомобиль, который обладает наивысшими оценками за такие качества, как управляемость, безопасность и комфорт, вам стоит присмотреться именно к нашему Ford Focus. Технические характеристики и условия аренды https://rentdrive.ua/avtopark/srednij-class/arenda-ford-focus-new


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