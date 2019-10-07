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Все смешалось!
12 Февраля 2020
Теги: авто

Все старания революционеров французского дизайна нарвались на виртуальный ограничитель. И то, что именуется Renault Megane Coupe-Cabriolet, лишь отдаленно напоминает своих сородичей. Оставив общие линии передней части кузова, оптики и капота, дизайнеры решили предаться конформизму, в результате чего родился классический вариант топлесс-купе — авто «made in France», с присущим только ему шармом. Впервые в истории исчезающий за 22 секунды «топ» работы немецких мастеров из ателье «Каппапп» выполнен из стекла. Разумеется, поле зрения водителя значительно увеличилось, а использование 4-миллиметрового стекла с романтическим названием «Venus 35» даже повысило акустические свойства салона. Классическая пассажирская схема 2+2 полностью соответствует действительности, ведь длина Megane СС — 4,35 метра. Об идеальной управляемости старшая сестренка Megane. предоставившая умеренно жесткую и комфортную подвеску.

Одни выбирают имидж, другие — практичность, но есть третьи, которым до всего этого дела нет. Ведь покупает t же кто-то такие авто, как VW New Beetle или Mini. Не перевелись еще романтики, готовые выложить немалую сумму за собственное сумасшествие. Кстати, о съехавшей крыше...

Вместительному автомобилю совсем не обязательно походить на обувную коробку. Убедительное подтверждение тому — второе поколение минивэнов от «Sevel Nord» — совместного предприятия PSA и «Rat.

Завод «Sevel Nord», что на севере Франции, с 1994 года выпускал свой первый минивэн под марками «Peugeot», «Citroen», «Fiat» и «Lancia». Автомобиль был вместительным и практичным, но уж больно скучным. Рядом с ним даже сдержанно скромный VW Sharan выглядел спортивным и элегантным, нс говоря об авангардном Renault Es- расе. После восьми лет производства произошла смена поколений. Сохранились те же четыре марки и общая компоновка, а автомобиль подрос во всех измерениях, особенно в длину (на 270 мм). Но, главное, поменялась философия дизайна — минивэн концерна стал одним из самых ярких. Причем между членами семейства усилилось внешнее различие: Lancia с фирменной решеткой радиатора в виде щита, Fiat с «двухэтажной» передней оптикой, более лаконичными получились Peugeot и Citroen.

 


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