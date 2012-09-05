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Все о накопительном джекпоте в казино Вулкан онлайн
13 Июня 2019
Теги: Игры

В виртуальном клубе Вулкан предусмотрены разные типы наград. Вы вправе выбрать слоты с фиксированным джекпотом (его размер известен заранее). Если же хочется рискнуть, то отдайте предпочтение накопительному призу. Его особенность заключена в том, что сумма увеличивается с каждой ставкой. Соответственно, чем дольше вы играете, тем больший куш сможете сорвать. Главное — следовать заявленным условиям и верить в победу! Смелее заходите, игровой клуб Вулкан доступен здесь


Прогрессивный джекпот: как получить его в ходе игры?

Изучив основные правила, вы легко приблизитесь к главному призу. Но во многом выпадение заветной комбинации зависит от фортуны. Со своей стороны вы можете сделать только одно: выбрать максимальный уровень риска. Иными словами, вам необходимо играть на высоких лимитах, что касается количества монет и линий.

Призовое сочетание, за которое положена прогрессивная награда, указано в таблице выплат. Порой разработчики внедряют «изюминки» в игровой процесс. В таком случае вы получите приз в ходе бонусного раунда. Ну а какой окажется призовая игра, зависит от фантазии производителей.


Автоматы с прогрессивным джекпотом и их особенности

Несколько определенных слотов казино могут быть объединены в одну сеть с накопительной наградой. В таком случае сумма увеличивается в разы быстрее, но и презент можно получить при игре на каждом из автоматов. Если же вы не хотите делиться с оппонентами, то выбирайте одиночные эмуляторы, в которых задействован прогрессивный джекпот. Вам доступны:

  • Crazy Monkey,
  • Book Of Ra,
  • Garage,
  • Lucky Lady’s Charm,
  • Fruit Cocktail.

В каждом эмуляторе предусмотрены простые правила. Но нужно помнить, что призовые комбинации здесь различны. Для начала можно изучить все особенности в тестовом режиме, чтобы в итоге испытать фортуну в реальной битве за джекпот.

Слот Crazy Monkey хорошо известен своей забавной тематикой. Здесь нужно поставить от 1 доллара и вращать барабаны, чтобы получить презент за пять изображений льва.

Аппарат Book Of Ra — это погружение в древность. Билет в Египет стоит не менее 1 доллара, а награда пополнит счет при появлении пяти портретов правителя.

Слот Garage создан для брутальных мужчин. Здесь тот же уровень ставок (от 1 доллара), но для получения презента нужна комбинация из трех замков и двух аккумуляторов.

Автомат Lucky Lady’s Charm — это романтика в самом ярком ее проявлении. Здесь необходимо дождаться появления пяти божьих коровок при условии ставки от 1 доллара.

Классический эмулятор Fruit Cocktail — один из самых простых и увлекательных. Но для получения презента вам понадобится особая комбинация «груша — пара вишен — яблоко — груша».

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