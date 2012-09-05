Домофон с замком – отличная возможность снизить уровень преступлений и несанкционированного вторжения. Как только злоумышленник увидит панель домофона, его сразу же покинет желание проникать в офис или дом. Видеодомофон представляет собой только «вершину» всего комплекса огромной охранной системы.

Для дополнительной безопасности устанавливается электромагнитный замок, удобный в эксплуатации. После установки домофона, для вас будут открыты следующие возможности:

возможность видеть своих гостей;

в любой момент сможете посмотреть, что происходит у входа;

дистанционная беседа с посетителем;

управление замком посредством пульта.

В отличие от стандартного домофона, видеоустройства снабжены камерой, которая позволяет наблюдать за гостями. Изображение и видео может быть цветным или черно-белым. В охранную систему монтируют небольшой монитор. Как только гость нажимает на кнопку вызова, дисплей сразу же включается и показывает посетителей, происходящее на улице. Некоторые модели оснащены блоком видеопамяти, что позволяет в дальнейшем просматривать данные в момент вашего отсутствия.





Виды замков для видеодомофонов

Современные производители предлагают купить видеодомофон с замком электромеханическим или магнитным. Сказать какой из них лучше достаточно сложно, так как оба вида обладают определенными преимуществами и недостатками.

Чаще всего сейчас используют электромагнитные замки, так как это устройство является бесшумным и водонепроницаемым. Но существует и серьезный недостаток: в случае отключения электроэнергии дверь откроется. Электромагнитный замок разрешается устанавливать на двери из любых материалов. Он крепится либо к боковой, либо к верхней части двери. В дверной коробке устанавливается магнит, а на полотно монтируется комплектующие для аудиосвязи. Когда обе детали замка соприкасаются, на них подается электрическое напряжение, блокирующее дверь. Соответственно, чтобы ее открыть, нужно воспользоваться функцией разблокировки. В свою очередь электромеханические устройства являются надежными, и они не нуждаются в постоянной подаче напряжения. Устройство зарекомендовало себя с положительной стороны, обеспечивает длительную эксплуатацию и способно прослужить более десяти лет.

Выбор типа охранной системы зависит исключительно от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей.



