Основанная недавно в Роанне фирма Vibraction предлагает сразу две принципиально разные машины - полноприводный спортивный багги Pachiaudi RTC/4 и низкий спортивный родстер Tilbury, который достался ей после ликвидации разорившейся фирмы Martin. Tilbury, построенный уже в 130 экземплярах, выполнен в стиле ретро и напоминает английский спортивный Morgan, однако его базой послужил серийный Renault с мотором в 130 л.с. Так называемый “фан-мобиль” Pachiaudi рассчитан на молодежь и любителей отдыха на природе. Его разработал двукратный чемпион Франции в гонках по пересеченной местности на багги Ив Паши- оди. У его творения привлекательный открытый пластмассовый кузов с числом мест 2+2 длиной 3,7 м, установленный на трубчатой раме. Силовым агрегатом является дизель с турбонаддувом Renault объемом 2,1 л, расположенный сзади и развивающий мощность 88 л.с. Радиатор размещается в передней части под капотом. Все механические узлы заимствованы от легковых машин Renault старых выпусков (R-18. R-21 и R-25). По желанию покупателя автомобиль может оснащаться приводом на задние или на все колеса, а также другими двигателями и агрегатами шасси. В их числе 174-сильный мотор VR- 6 фирмы Volkswagen. В 1996 году продано уже 20 таких багги.

Westfield Великобритания

Westfield относится к мелким фирмам, копирующим популярный спортивный автомобиль Lotus Super Seven. Предлагаемая гамма включает несколько вариантов, на которых применяются разные двигатели - от 4-цилиндрового Ford объемом 1,8 л (131 л.с.) до V8 от автомобиля Land Rover, мощность которого доведена до 300 л.с. При этом внешние различия автомобилей незначительны. Фирма Westfield выделяется среди себе подобных компаний достаточно точным воспроизведением оригинала и хорошим качеством, но вместо обычного для фирмы Caterham алюминиевого кузова здесь используется стеклопластик. Другой особенностью машин Westfield является задняя независимая подвеска.

Wiesmann Германия

Родстеры фирмы Wiesmann слишком дороги, чтобы завоевать большую популярность. Wiesmann MF-28 и MF-3 продаются с огромным трудом и считаются раритетами среди современных машин. Они изготавливаются вручную с использованием стандартных двигателей от автомобилей BMW 328І и М3. Рама пространственная трубчатая, кузова из стеклопластика. С прошлой осени родстеры предлагаются со съемной жесткой крышей. Стоимость 125000 марок.