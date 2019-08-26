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Вальяжный родстер
27 Октября 2019
Теги: авто

Иной характер у нового Jaguar ХК8, который в вариантах купе и кабриолет заменит устаревший тип “XJS”. Его клиенты заинтересованы, прежде всего, не только в стремительном, но и комфортабельном движении, типичном для британской среды. Два дополнительных сиденья, которые, собственно, не предназначены для перевозки людей, подчеркивают характер автомобиля “ХК8”, выполненного в духе Gran Turismo ценой от 140 000 марок и больше.

Цифровое обозначение автомобиля говорит об еще одном новшество: впервые в Jaguar установлен двигатель типа V8. Это - 4- литровый 32-клапанный двигатель современной конструкции, который развивает мощность в 294 л.с. при максимальном крутящем моменте 395 Нм. Идя навстречу пожеланиям клиентов, на машины устанавливается только автоматическая 5-ступенчатая коробка передач производства ZF. С этой коробкой можно перемещаться быстро, однако не стремительно.

Среди производителей массовой продукции, концерн VW одновременно на трех моделях демонстрирует свою творческую силу. Благодаря семейству “A3” фирма из Ингольштадта опускается в малый класс, чтобы завоевать там притязательных клиентов. Для этого фирма выпускает компактный трехдверный хэтчбек (его длина 4,15 м) в трех вариантах комплектации (Attraction, Ambition, Ambiente) и с пятью двигателями. Диапазон цен колеблется от 30 900 марок для Attraction до 38 000 марок для 1,8-литрового варианта турбо в благородном дизайне Ambiente.


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