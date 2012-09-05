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В режиме ожидания
7 Февраля 2019
Теги: авто

АПРЕЛЬ

Начнется прием заказов на “LAND ROVER FREE- LANDER”. Срок исполнения составляет три месяца. Покупатели “Freelander” смогут выбрать один из двух двигателей: либо 2-литровый дизель (97 л.с.), либо 1,8-литровый бензиновый (120 л.с.). Автомобиль снабжен системой постоянного полного привода с виско-муфтой в качестве межосевого дифференциала. Российские цены пока не объявлены, но в Европе “Freelander” стоят от $25.000 до $33.000. По оценкам, у нас “Freelander” займет промежуточное положение между спартанским “Defender” и более дорогим “Discovery”.

Запланирован старт российских продаж НОВОЙ BMW 3-й СЕРИИ. Сначала новинка будет поставляться только с кузовом седан. Гамма бензиновых моторов состоит из одного 4-цилиндрового двигателя для “318І” (118 л.с.) и трех рядных “шестерок” (от 150 до 193 л.с.). Предусмотрен также дизельный вариант. Заводская цена самой доступной “318І” составит DM34.826, а самой дорогой “328i” - DM47.348. В среднем цена различных модификаций “трешки” увеличилась на 3- 5% в сравнении с гаммой предыдущих моделей. Это вполне компенсируется “обогащением” базовой комплектации. Так, в стандартное оснащение новинки входят алюминиевые колесные диски, противозаносная система ASC+T и полный комплект подушек безопасности.

МАЙ

Начнутся официальные продажи спортивного седана “LEXUS GS300”, который с конца прошлого года имеется в продаже у “серых” дилеров. В зависимости от комплектации автомобиль будет стоить $65.000-69.000.


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