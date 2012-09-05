Вибираючи куди поїхати на заробітки в країни Європи, українці звертають увагу на Польщу. Це країна має європейський рівень захисту робітників, пропонує заробітню плату в районі 500 євро та не далеко знаходиться від України. Робота в Польщі для сімейних пар знаходиться з такою ж регулярністю як і вакансії для студентів та пенсіонерів.

Робота в Польщі для українців дає змогу покращити своє життя за декілька років. Якщо працювати регулярно та вибрати підходящу вакансію, можна заробити на власне житло, відкрити свій бізнес, розрахуватися з боргами, заплатити за навчання, та вирішити безліч фінансових проблем.





Чому українці їдуть саме в Польщу?

Ця країна недалеко знаходиться. Можна часто приїжджати до близьких та не витрачати на дорогу купу грошей. Країна потребує навіть робітників без кваліфікації.

**Робота в Польщі для українців** без володіння англійською або польською мовою знаходиться часто. Заробітна плата від 8 злотих на годину чистими, що набагато більше чим можна отримати в Україні за також роботу.

Плюсом служить і те, що деякі роботодавці пропонують робітникам харчування та проживання за рахунок компанії. Це дає змогу відкладати до 95% грошей, які людина заробляє за період праці.

Якщо хочеться залишитися в Європі треба вчити польську мову, яка схожа за звучанням на українську. **Робота в Польщі для сімейних пар**, які володіють польською мовою знаходиться набагато частіше та має краще оплату і умови праці. Є можливість зробити кар'єру в цій країні та отримати карту побуту, яка дозволяє вільно працювати, із часом отримати громадянство европейскої країни. Деякі українці мають надію через Польщу знайти собі місце в Європі і нерідко у них це виходить.





Ким працюють українці в Європі?

Яка робота знайдеться в Європі для вас, залежить від вашої кваліфікації, володіння англійською або польською мовою та інших факторів.

Найчастіше в Польщі пропонують вакансії:

• Працівники сфери послуг;

• Робітники на ферми;

• Кондитери та кухарі;

• Швачки;

• Прибиральники;

• Працівники на заводи та склади;

• Слюсарі та сантехніки;

• Електрики та будівельники;

• Різноробочі;

• Водії транспорту.

Яка робота знайдеться саме для вас, залежить від того, що ви вмієте, скільки вам років, які знання у вас є.





Де шукати роботу в Польщі?

Найчастіше вакансії в Польщі знаходять через агентство по працевлаштуванню. Співробітництво з такими компаніями дає змогу швидко знайти роботу, не робити помилок в документах та почати заробляти.

Плюси роботи з кадровими агентствами:

1. Велика база вакансій від перевірених роботодавців. До каталогу потрапляють вакансії, які пройшли перевірку та заслуговують своєї довіри. Ви можете вибрати те, що підходить вам рівню заробітної плати та умовам.

2. Допомога з документами. Через агентство зібрати, оформити та заповнити документи, можна набагато швидше. Крім того, компанія допоможе вам дістати дозвіл від роботодавця на офіційну роботу.

3. Доступна ціна. За свої послуги компанія бере фіксовану суму або відсоток від заробітної плати. Це дозволяє почати швидко працювати за кордоном та уникнути безлічі проблем.



