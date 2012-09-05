Брайан Кристофер актер и популярный блогер на тему азартных игр из Канады. Известен своим ютуб-каналом BCSlots DAILY.





Карьера актера

Мир шоу-бизнеса интересовал Кристофера со школьной скамьи. Он участвовал в самодеятельных постановках, сам придумывал пьесы, за которые выплачивали стипендии и гранты.

Позже поступил в столичный Театр перфоманса, а после окончания поехал во Францию. В Париже парень дослужился до должности гендиректора бара. Но вернулся на родину, где 8 лет работал в индустрии кино и снимался в сериалах.

2015 год стал знаковым для Брайана. Он отправился покорять Голливуд, поселился в Лос-Анджелесе. Однако снялся лишь спустя 2 года в сериале «Оставленные». Из-за неудач на актерском поприще парень решил начать вести канал на YouTube, который посвятил интернет гемблингу.

Первый выпуск видеоблога вышел в 2016 году. Поначалу это было увлечением. Но с ростом количества зрителей, Кристофер пересмотрел взгляды на хобби. Для того, чтобы сделать любимое дело прибыльным, он нанял операторов, редакторов, маркетологов. За 3 года он набрал 145 тыс. подписчиков.





Новый контент

Суть блога в том, что Брайан колесит по американским казино и все снимает. Его любимцы- игровые автоматы.

Из-за любви к работе и таланту режиссера Кристофера канал BCSlots DAILY обрел широкую известность. Он трудится по 8-12 часов в сутки, каждый день выкладывает новые ролики, а прямые эфиры проводит еженедельно.

О суммах ставок парень не задумывается. Тратит от $5 до $100 за спин. Снимает и свои проигрыши, ведь, по его мнению, суть онлайн казинохи с деньгами – получить удовольствие, а не сорвать куш.

Канадец любит зрителей и придумал размещать коллективные ставки: аудитория выделяет некоторую сумму для слота ($3-4 тыс.), на котором играет Брайан. Он делает из видео реалити-шоу, где каждый участник может нажать на кнопку слота.





Интернет-магазин

В профиле Facebook блогера читают 14 тыс человек, в Instagram 6, а в Twitter 3,5. В социальных сетях он анонсирует новые выпуски. Кристофер является владельцем сайта BCSlots.com, где он продает фирменную одежду и аксессуары.

Для активных зрителей есть фан-клуб RUDIES, за членство нужно платить $5 -500 ежемесячно. Фанаты могут смотреть приватные трансляции, получать скидки на товары и общаться с блогером, иногда лично.

Брайан и дальше мечтает быть востребованным актером, он появился в фильме «Воспоминания» (2018).

Из-за ошибки администрации YouTube летом 2018 года блог попытались закрыть. Была жалоба, что один и выпусков носить насильственный характер, хотя это было не так. Данное событие вызвало бурное обсуждение в сети. Кристофер смог возобновить работу канала, так как он не нарушал никаких рекомендаций.

Сегодня видеоблогер и дальше развивает свое дело, его просмотры становят 2 млн в месяц в 213 странах, и это еще не предел.

Источник: Igramoney.info