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Упоры рулевого механизма
13 Апреля 2018
Теги: авто

Для предотвращения соприкосновения шины с рамой автомобиля или с продольной рулевой тягой при повороте передних колёс передняя ось снабжается упорами. Такие упоры легко могут быть осуществлены в рулевом механизме типа «обратный Эллиот». В этом случае выступ на рычаге поворотного кулака упирается в регулировочный винт, который ввинчен в переднюю ось и ограничивает поворот передних колёс.

Передача осевых усилий закалёнными сухарями. В качестве примера рассмотрена конструкция передней оси тяжёлого грузового автомобиля Бюссинг. Наиболее интересной особенностью этой конструкции является передача усилия от балки оси поворотному кулаку посредством двух закалённых стальных сухарей взамен обычного подшипника качения. Нижнее ушко поворотного кулака, в котором заключены сухари, является глухим, для обеспечения возможности сборки верхнее ушко кулака выполнено отъёмным.

Аналогичная конструкция применяется одной из английских фирм с той разницей, что нижнее ушко поворотного кулака просверлено на проход для вставления сухарей снизу, после чего отверстие заглушается резьбовой пробкой. Фирма АЕС, кроме того, выполняет шкворень коническим в его сочленении с балкой оси. Одним из существенных преимуществ конструкции является большой размер внутреннего радиального шарикоподшипника цапфы.


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тут были комменты. RIP!






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