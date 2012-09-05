Поскольку незнание закона не освобождает от ответственности Министерство юстиции Российской Федерации вынесло на обсуждение Верховного Совета проект нового уголовного кодекса. Предлагаем читателям ознакомиться с той частью проекта УК, которая касается автомобильного транспорта.

Итак, глава 10. Транспортные преступления. Статья 238 предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств (далее — ТС) водителем лишь в том случае, если есть потерпевший. За менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения полагается наказание в виде лишения права управлять ТС на срок до пяти лет, или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы, либо арестом до трех месяцев. Если же это нарушение повлекло смерть одного или более потерпевших — строгость наказания увеличивается: ограничение свободы до четырех лет, или лишение свободы до пяти лет с лишением водительских прав до пяти лет.

Уголовная ответственность в виде лишения права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние ТС или эксплуатацию ТС, на срок до пяти лет, или исправительных работ до двух лет, или ограничения свободы до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев грозит в соответствии со статьей 239 лицам, отвечающим за техническое состояние или эксплуатацию ТС, за выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного ТС, допуск к управлению ТС лица, не имеющего либо лишенного водительских прав, а также за нарушение режима работы водителя ТС или иное грубое нарушение правил его эксплуатации, обеспечивающих безопасность движения, в случае если это повлекло причинение потерпевшему менее тяжкого или тяжкого телесного повреждения. Если же наступила смерть потерпевшего — срок ограничения свободы увеличивается до четырех лет, лишения — до пяти.