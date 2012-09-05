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Углубленные исследования форсунок
27 Марта 2020
Теги: авто

К числу более углубленных исследований форсунок относится исследование элементов движения якоря. Для определения времени начала и конца движений якоря можно использовать изменение индуктивности системы при перемещении клапана форсунки. Скорость увеличения силы тока в катушке форсунки зависит от индуктивности системы. Передний фронт импульса отчетливо виден на экране осциллографа. Изменение времени перемещения якоря зависит от зазора As между магнитопроводом и клапаном. Аналогичным способом можно определить эти величины при разных характеристиках пружины, давлении топлива, материале клапана и магнитолровода и других изменениях конструктивных и эксплуатационных факторов.

Рассмотренный метод вычисления значений Aij прост и достаточно точен (точность характеризуется иеной деления шкалы осциллографа): достаточно пользоваться метками с ценой деления 0,2 мс. Вместе с тем указанный метод менее удобен для нахождения времен залипания якоря т3 и обратного его движения т4. Для исследования величин т3 и т4 применяют дополнительные контактные устройства (рис. 191). Контактное устройство дает возможность определить время Tj И Т3. Если предположить, что т3 = т4, то с помощью контактного приспособления можно достаточно точно определить время полного открытия клапана. На рис. 192 приведены зависимости, полученные в результате обработки осциллограммы.

Для точной фиксации всех элементов движения клапана, в том числе времени его прямого и обратного движения, необходима двойная контактная система, фиксирующая момент отрыва клапана от седла и момент его касания магнитопровода. Устройство такой системы связано со значительными конструктивными трудностями (например, электрической изоляцией клапана или магнитопровода), поэтому ее следует применять только при точном численном анализе элементов движения клапана.

 


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