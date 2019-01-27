Стартовал новый сезон французского первенства, в котором целый ряд команд будут стараться бросить вызов «ПСЖ» на длинной дистанции. 1хБет: букмекерская контора онлайн считает парижан очевидными фаворитами, но стартовые туры продемонстрировали, что даже они могут периодически допускать осечки.

Одной из команд, которая может бросить вызов признанному фавориту, может стать «Лион». Правда, приходится констатировать, что текущим летом «Олимпик» стал слабее, ведь клуб покинули сразу несколько его лидеров: Менди ушел в «Реал», Фекир в «Бетис», Ндомбеле в «Тоттенхэм».

Из-за такого массового оттока лидеров в 1хБет: букмекерской конторе онлайн не слишком верят в успешное выступление «Лиона» на внутренней арене. Дополнительной нагрузкой для команды станут матчи в Лиге чемпионов. Среди подписаний же «Олимпика» можно отметить разве что Йоакима Андерсена, который пополнил состав «ткачей», перейдя к ним из «Сампдории». Данный трансфер обошелся клубу в 24 миллиона евро.

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Впрочем, несмотря на то, что «на бумаге» «Лион» стал слабее, на деле команда неплохо стартовала в новом сезоне Лиги 1. Конечно, сразу делать из этого долгосрочные прогнозы не следует, но начало положено. Среди козырей обновленных «ткачей» можно выделить:

Хорошее взаимопонимание партнеров на поле. Большое количество классных исполнителей в каждой из линий. Внушительный опыт работы тренерского штаба.

Выгодные ставки на футбол сегодня https://1xbet.tj – хорошая возможность конвертировать собственные знания в прибыль. Конечно, главная задача «Лион» на данный сезон – финиш в тройке призеров, что позволит команде квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сделать это будет непросто, однако важно учитывать, что и прямых конкуренты за лето стали слабее, что наверняка поможет «Олимпику» сохранить или даже улучшить свою позицию.

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