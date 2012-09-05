Нобухиро Таджимо, шеф Suzuki Sport, назвал три гонки, на которых команда выступила в 2007 году, — Финляндия, Корсика и Великобритания. Правда, точная дата омологации Suzuki SX4 WRC пока неизвестна, но все необходимые документы должны быть утверждены к августу, когда состоится Nosto Oil Rally Finland.

По-прежнему загадкой остаются имена пилотов — Таджима не привел даже предварительного списка кандидатов на места в Suzuki WRT. Однако, по косвенным сведениям, можно предположить. что одним из пилотов и испытателей SX4 WRC в 2007 году может стать финн Харри Рованпера. имеющий многолетний опыт выступлений и тестовой работа в Peugeot и Mitsubfshi..

Перед Новым годом Джанлуиджи Галли имел бюджет лишь на два старта (в Швеции и Норвегии) с командой Astra Racing — именно столько средств выделил давний партнер итальянца, шинная компания Pirelli.

Однако в середине января последовало новое сообщение — Джанлуиджи подписал контракт с другой итальянской конюшней, Aimont Racing Team, которая гарантировала ему восемь стартов в 2007 году: Швеция, Норвегия, Португалия, Аргентина, Италия, Греция, Финляндия и Новая Зеландия.

Пилотировать Джиджи будет автомобиль Citroen Xsara WRC с активными дифференциалами. подготовленный в PH Sport. Но главное — эта программа получит поддержку со стороны Citroen Sport.

Я надеюсь, заводская поддержка поможет мне финишировать на подиуме в паре гонок, — сказал Джинджи.