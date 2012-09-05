Популярность торговой платформы Амазон растет. Это особенно проявилось во время карантина, когда большая часть мирового населения покупает различные товары через данную онлайн-площадку. Растут продажи на Амазон с рекордной скоростью. Это увеличивает прибыль компании и вызывает интерес среди пользовательской аудитории. Многие люди сегодня хотят стать продавцами на этой интернет-площадке и получать прибыль с продаж. Для этого нужен аккаунт продавца Amazon. Он может быть новым или же с историей продаж. Последние считаются более эффективными и вызывают больше доверия среди потребительской аудитории, нежели новые аккаунты.



Вести онлайн бизнес с Амазон - дело особо выгодное. Чтобы начать торговать на Амазон, необходимо приобрести верифицированный аккаунт продавца. После приобретения такого аккаунта, вы получите все необходимые детали, в том числе логин, электронную почту и информацию банковской карточки. Это позволит незамедлительно приступить к продажам. Аккаунты продавцов представлены на соответствующих веб-ресурсах партнеров данной компании. Каждому покупателю обеспечена поддержка продавцов Amazon. Они могут рассчитывать на максимальную безопасность при осуществлении сделок. Компания обеспечивает защиту любых транзакций между продавцом и покупателем. Аккаунт продавца обеспечивает:



- абсолютной безопасностью;

- правом легально продавать товары;

- быстрыми продажами;

- высокой прибылью.



Кроме этого селлеры Amazon могут рассчитывать на постоянную техподдержку. Аккаунт позволяет обладателю торговать по всему миру, в дистанционном режиме. Размещены такие аккаунты на серверах со особыми IP-адресами. Это исключает взлом аккаунта и похищение средств или же персональной информации. Поэтому продавцы Амазон максимально защищены от посягательств третьих лиц. Все платежи осуществляются на банковские счета селлеров. Новые верифицированные аккаунты идеально подходят пользователям, которые планируют начать работать с Амазон. Такие аккаунты проходят все этапы верификации торговой площадки, поэтому являются абсолютно легальными и безопасности в процессе торговли.



Чтобы приступить к торговле на Амазон, достаточно приобрести аккаунт в системе. На это уйдет не более шестидесяти секунд. Для этого необходимо предоставить сервису достоверную персональную информацию. После заполнения соответствующей онлайн-анкеты представитель компании свяжется с потенциальным продавцом максимально оперативно. Обладатели верифицированных аккаунтов могут свободно приступить к торговле и продавать любые товары, которые допущены действующим законодательством. Все операции выполняются дистанционно, а прибыль поступает на банковский счет продавца.

