Выбор автомобильной сигнализации, способной быть действительно полезной и предотвратить угон – одна из самых сложных задач, стоящих перед автовладельцем. Заботясь о надежности охраны транспортного средства, каждому хочется выбрать лучшую, но при этом максимально соответствующую его финансовым возможностям. Определиться с тем, какому представителю многообразного семейства автомобильных сигнализаций отдать предпочтение, поможет рейтинг наиболее современных устройств данной категории, представленных на рынке сейчас.





Рейтинг лучших доступных сигнализаций для автомобиля

Несмотря на то, что современный автомобильный рынок дает потребителю возможность купить практически любую сигнализацию, соответствующую различным запросам и требованиям, мониторинг рейтингов продемонстрирует, что в основном в ТОП попадают представители одних и тех же брендов, изредка меняясь местами.

StarLine M96 – сигнализация, которую нельзя назвать новинкой рынка, однако устройство пользуется стабильной и абсолютно заслуженной популярностью уже который сезон подряд. Простой принцип установки, удачная помехозащищенность, автозапуск, прекрасно срабатывающая система оповещения – факторы, которые обеспечивают сигнализации надежность. Pandora DXL 3910 – сигнализация, отличающаяся простотой установки и эксплуатации, стабильностью и надежностью функционирования и возможностью дистанционного управления и мониторинга благодаря тому, что можно настроить связь со смартфоном. Alligator C-500 – надежная сигнализация, которая, кроме того, может предупреждать водителя о различного рода неполадках, возникающих в двигателе, выдавая возникающие неполадки в виде кодов, отображающихся на дисплее. Устройство неоднократно признавалось лучшим среди аналогов. Jaguar Ez-Ultra – сигнализация, основная особенность которой заключается в сверхскоростном срабатывании – буквально за десятые доли секунды. Кроме того, среди ее преимуществ – улучшенная устойчивость к радиопомехам и возможность регулировать температуру в салоне и контролировать состояние двигателя. Tomahawk Z1 – охранное сигнализационное устройство нового поколения, отлично зарекомендовавшее себя на японских автомобилях. Основное преимущество – встроенная функция геолокации, благодаря которой пользователь сможет в считанные секунды найти свой автомобиль даже на самой большой парковке. Кроме того, устройство обладает функцией защиты от взлома.





Основные правила и принципы выбора сигнализации

Понятие «идеальная сигнализация» для каждого индивидуально: кому-то достаточно минимума базовых функций, а кого-то не впечатляют и самые современные устройства с множеством инновационных функций. Чтобы не разочароваться в выборе, обращайте внимание на такие параметры:

тип поддерживаемого протокола связи;

тип поддерживаемого геопозиционирования;

возможность дистанционного запуска двигателя;

поддержка функции телематики;

количество охранных зон.

Остались вопросы? Специалисты компании Цезарь Сателлит будут рады ответить вам на них и помочь подобрать оптимальный именно для вас вариант сигнализации для автомобиля. Обращайтесь!



