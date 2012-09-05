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Топлива для автомобилей
21 Февраля 2024
Теги: авто

Бензины представляют собой смесь целого ряда лег- коиспаряющихся горючих химических соединений углерода с водородом — углеводородов. Основным сырьем для производства бензинов является нефть. В небольших количествах бензины получают из природных газов, а также синтетическим путем из смеси двух газов: окиси углерода и водорода.

Действующий в настоящее время ГОСТ 2084—56* предусматривает производство четырех марок автомобильных бензинов: А-66, А-72, А-74 и А-76. Кроме того, нефтяной промышленностью выпускается бензин марки А-56.

Свойства бензинов

Автомобильный бензин марки А-66 подразделяется на обыкновенный и зональный — АЗ-66. Зональный бензин АЗ-66 по сравнению с обыкновенным бензином А-66 обладает улучшенными пусковыми свойствами.

Бензин марки А-56 не содержит тетраэтилсвинца. Его октановое число находится в пределах 56—62 единиц.

Октановое число

Самым важным свойством бензинов является их де- тонационная стойкость, т. е. их способность сгорать в двигателях без детонации. Под детонацией топлива для карбюраторных двигателей понимается чрезвычайно быстрое сгорание его смеси с воздухом в цилиндрах, приближающееся по своему характеру к взрыву, отчего работа двигателя сопровождается звонкими стуками. Длительная работа двигателя с детонацией приводит к преждевременному выходу его из строя из-за повышен* ных износов деталей кривошипно-шатунного механизма и обгорання клапанов. Детонационная стойкость бензинов оценивается октановым числом. Чем выше октановое число, тем меньше склонность топлива к детонации.

Содержание тетраэтилсвинца

Тетраэтилсвинец добавляется в бензин для повышения октанового числа, т. е. для улучшения их антидетонационных качеств. Бензины, содержащие тетраэтилсвинец, называются этилированными. Тетраэтилсвинец — сильный яд. Для того чтобы можно было легко отличить ядовитые этилированные бензины от неэтилированных, бензины, содержащие тетраэтилсвинец, окрашивают. Этилированный бензин А-66 имеет цвет от красного до оранжевого, бензин А-76

 

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