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ТОП3 самых действенных способа уберечь авто от угона
27 Марта 2020
Теги: авто

Печальная статистика об угонах с каждым годом только растет и настораживает пользователей авто. Параллельно на рынке появляются новые версии защиты от угона. Но при всем этом, ловкие преступники умудряются найти новые решения для достижения своих целей. Как не оказаться в числе их жертв и уберечь своего железного коня?


Поставьте дорогую сигнализацию

Совет, конечно, банальный, но некоторые автовладельцы даже дорогих марок пренебрегают этой, на первый взгляд, примитивной рекомендацией.

99% нынешних автомобилей оборудованы только первичной штатной сигнализацией. К тому же, продавцы в салонах убеждают покупателя, что это надежная система защиты. Вдобавок, еще и закрепляют это тем, что монтаж нештатной системы приводит к глубокому вмешательству в электронику автомобиля, и соответственно, вызывает сбои в программах.

Это ущербное мнение. Профессиональные угонщики знают все о таких системах, им понадобятся какие-то считанные секунды для ее отключения. К большому удивлению, даже в дорогостоящих авто обычно стоят простейшие системы, которые могут лишь предотвратить угон от неопытного преступника.

Как видим, штатная система сигнализации не эффективна и порой бесполезна. Будет целесообразно, установить дорогую, но хорошую электронную сигнализацию. Ведь скупой платит дважды. Пример надёжной сигнализации это Старлайн А61 (читайте обзор).


Добавление механической защиты

Современные электронные сигнализации довольно совершенны и сложны. Частенько, используются очень длинные коды авторизации между брелком и центральной системой, которые почти невозможно вычислить.

Кроме того, в дорогих сигнализациях размещаются иммобилайзеры с «секретками» в потайных местах авто, что усложняет отключение вручную. Спутниковую систему сигнализации и сигнализацию с управления сотового модуля, которая так широко приветствуется владельцами авто, на самом деле легко заглушить при помощи специального недорогого оборудования.

Однако угонщики тоже идут в ногу с технологиями. Брендов дорогих охранных систем ограниченное количество, поэтому опытным злоумышленникам известны их особенности. Так как же быть при таком раскладе дел? К счастью, придумали механические способы защиты, такие как простая блокировка коробки передач, руля или педалей с помощью замка с ключом, которое прекрасно подойдет для некоторых моделей авто. Ведь для ее устранения преступнику необходимо разобрать почти полмашины.

Механические системы со сложными замками поставят в тупик самого профессионального угонщика. Ведь на рынке существует огромный ассортимент механических систем защиты, не меньше, чем электронные противоугонные системы. Следовательно, злоумышленнику сложно предугадать, с каким именно типом защиты придется иметь дело и использовать подходящий инструмент, что хорошо отпугивает угонщика.


Комплексная защита

Но бывают случаи угона и при всех этих защитах. Как правило, так случается, когда конкретное авто является слишким ценным экземпляром для угона. Особенно это касается дорогостоящих авто. В таком случае, будет полезно прибегнуть к методу комплексной защиты.

Как говорится, бережёного бог бережет. Если перед угонщиком стоят две одинаковых машины, то он предпочтет взяться за ту, с которой меньше возни. Угонщики обычно не бывают готовы к перепалкам. Их цель как можно быстрее запрыгнуть в машину и уехать до того, как подоспеет хозяин.

Столкнувшись с несколькими уровнями защиты, он, скорее всего, отбросит свои попытки и переключится на поиски другой мишени. Даже если эти уровни защиты по отдельности не представляют проблем, то в совокупности, вполне могут отнять у злоумышленника столько времени, что он вряд ли пойдет на риск стать замеченным.

Комплексный подход охраны автомобиля подразумевает использование дорогой электронной системы, плюс механической защиты на хорошо освещенной и охраняемой стоянке.

И все же, на случай непредвиденного угона вашего авто, не помешает сделать следующее:

  1. Положить в где-нибудь в потайном месте машины устройство спутниковой навигационной слежки. Это поможет быстро вычислить движение авто, а следовательно поймать и преступника, и ваше движущее имущество.
  2. Оформить страховку на угон или хищение авто. Это поможет вернуть какую-то часть от стоимости потерь, если не удастся найти угнанное авто. Лучше что-нибудь, чем ничего.

Источник: http://daciaclubmd.ru


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