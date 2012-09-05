В лёгких автомобилях рулевые передачи обычно уменьшают передаваемое число оборотов, но не являются самотормозящими. Они представляют собой шестерню и рейку или коническую шестерню и сектор. Для стандартных автомобилей, развивающих значительные скорости, самоторможение является существенным условием безопасности движения. Существуют два основных типа рулевых механизмов, обладающих свойством необратимости или самоторможения: червяк и червячное колесо (или сектор червячного колеса) и винт и гайка.

Большинство прежних рулевых передач представляло собой один из этих механизмов. Современные рулевые передачи основаны на этих же типах механизмов, но в них внесены усовершенствования, уменьшающие трение и требуемое при работе усилие. Достаточная степень необратимости достигается путём применения высокого передаточного числа. Производство рулевых передач в высокой степени специализировано, и на американских легковых автомобилях применяются рулевые передачи только трёх фирм. Эти же три фирмы поставляют рулевые передачи также и для большинства грузовых автомобилей.

Пара винт — гайка в её элементарном виде как тип передачи теперь совершенно не применяется, так как при большой поверхности соприкосновения в случае низкой температуры, когда смазка застывает, возникает слишком большое трение. В новейших механизмах рулевого управления почти везде трение скольжения заменено трением качения.