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Типы рулевых передач
18 Апреля 2018
Теги: авто

В лёгких автомобилях рулевые передачи обычно уменьшают передаваемое число оборотов, но не являются самотормозящими. Они представляют собой шестерню и рейку или коническую шестерню и сектор. Для стандартных автомобилей, развивающих значительные скорости, самоторможение является существенным условием безопасности движения. Существуют два основных типа рулевых механизмов, обладающих свойством необратимости или самоторможения: червяк и червячное колесо (или сектор червячного колеса) и винт и гайка.

Большинство прежних рулевых передач представляло собой один из этих механизмов. Современные рулевые передачи основаны на этих же типах механизмов, но в них внесены усовершенствования, уменьшающие трение и требуемое при работе усилие. Достаточная степень необратимости достигается путём применения высокого передаточного числа. Производство рулевых передач в высокой степени специализировано, и на американских легковых автомобилях применяются рулевые передачи только трёх фирм. Эти же три фирмы поставляют рулевые передачи также и для большинства грузовых автомобилей.

Пара винт — гайка в её элементарном виде как тип передачи теперь совершенно не применяется, так как при большой поверхности соприкосновения в случае низкой температуры, когда смазка застывает, возникает слишком большое трение. В новейших механизмах рулевого управления почти везде трение скольжения заменено трением качения.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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