Климатическое, вентиляционное и тепловое оборудование производства
Тепломаш пользуется спросом во всем мире. Тепломаш является
научно-производственным объединением, а также полноценным
машиностроительным предприятием, выпускающим вентиляторы, гарирены,
факойлы, тепловентиляторы, тепловые завесы и иное оборудование. Все
перечисленные товары можно найти на сайте компании. Сегодня
предприятие лидирует по объемам выпуска и реализации тепловых завес.
Благодаря многократному участию в выставках международного значения,
которые проводятся в США, Германии и Италии было доказано, что продукция
Тепломаш успешно конкурирует с иностранными аналогами по своим
техническим характеристикам и качеству.
Компания обладает многолетним опытом разработки, проектирования и
производства климатического оборудования. Поэтому специалисты Тепломаш
способны справиться с задачами любой сложности, связанными с отоплением,
вентиляции и тепловой защитой офисных, торговых, бытовых или же разных
промышленных помещений. Все это предлагается заказчикам по приемлемым
ценам. Наиболее востребованными являются тепловые завесы данного
производителя. Такое климатическое оборудование используется для
образования в помещениях теплых воздушных потоков. Устанавливаются
завесы в оконных или же дверных проемах.
Особенности КЭВ
Тепловые завесы идеально подходят для помещений, имеющих открытый выход
на холодный уличный воздух. Такой комплект обеспечивает мощный
температурный барьер между открытым пространством и помещением. Кроме
этого он обеспечивает надежную защиту от насекомых или же пыли.
Тепломаш КЭВ отличаются огромным ассортиментным рядом и широкой сферой
применения. Бытовые модели тепловых завес устанавливаются в
сравнительно небольших помещениях, обеспечивая их качественный обогрев и
сохраняющих тепло. Промышленные образцы устанавливаются на складах, в
крупных гипермаркета или же в цехах.
По способу размещения тепловые завесы подразделяются на два вида. Горизонтальные модели устанавливаются над оконными или же дверными проемами. Вертикальные образцы устанавливаются по бокам проходных дверей. Классифицируется такое оборудование и по источникам тепла, которые используются для обогрева. Бывают водяные, газовые или же электрические тепловые завесы. Тепломаш также производит тепловые пушки, отличающиеся высокой мощностью и производительностью. Устанавливаются такие комплекты в помещениях значительных объемов. Это могут быть складские хозяйства, ангары, стройплощадки или же производственные цеха.