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Тепломаш
26 Ноября 2019
Теги: Тепломаш

Климатическое, вентиляционное и тепловое оборудование производства Тепломаш пользуется спросом во всем мире. Тепломаш является научно-производственным объединением, а также полноценным машиностроительным предприятием, выпускающим вентиляторы, гарирены, факойлы, тепловентиляторы, тепловые завесы и иное оборудование. Все перечисленные товары можно найти на сайте компании. Сегодня предприятие лидирует по объемам выпуска и реализации тепловых завес. Благодаря многократному участию в выставках международного значения, которые проводятся в США, Германии и Италии было доказано, что продукция Тепломаш успешно конкурирует с иностранными аналогами по своим техническим характеристикам и качеству.

Компания обладает многолетним опытом разработки, проектирования и производства климатического оборудования. Поэтому специалисты Тепломаш способны справиться с задачами любой сложности, связанными с отоплением, вентиляции и тепловой защитой офисных, торговых, бытовых или же разных промышленных помещений. Все это предлагается заказчикам по приемлемым ценам. Наиболее востребованными являются тепловые завесы данного производителя. Такое климатическое оборудование используется для образования в помещениях теплых воздушных потоков. Устанавливаются завесы в оконных или же дверных проемах.


Особенности КЭВ

Тепловые завесы идеально подходят для помещений, имеющих открытый выход на холодный уличный воздух. Такой комплект обеспечивает мощный температурный барьер между открытым пространством и помещением. Кроме этого он обеспечивает надежную защиту от насекомых или же пыли. Тепломаш КЭВ отличаются огромным ассортиментным рядом и широкой сферой применения. Бытовые модели тепловых завес устанавливаются в сравнительно небольших помещениях, обеспечивая их качественный обогрев и сохраняющих тепло. Промышленные образцы устанавливаются на складах, в крупных гипермаркета или же в цехах.

По способу размещения тепловые завесы подразделяются на два вида. Горизонтальные модели устанавливаются над оконными или же дверными проемами. Вертикальные образцы устанавливаются по бокам проходных дверей. Классифицируется такое оборудование и по источникам тепла, которые используются для обогрева. Бывают водяные, газовые или же электрические тепловые завесы. Тепломаш также производит тепловые пушки, отличающиеся высокой мощностью и производительностью. Устанавливаются такие комплекты в помещениях значительных объемов. Это могут быть складские хозяйства, ангары, стройплощадки или же производственные цеха.

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