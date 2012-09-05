Удельный веси теплота сгорания

Удельный вес дизельных топлив колеблется в пределах от 0,830 до 0,860, т. е. 1 л дизельного топлива весит от 830 до 860 г.

Теплота сгорания дизельных топлив всех марок примерно одинакова и равная 10460 ккал/кг.

Рекомендации по применению дизельные топлив

Для всех отечественных автомобильных дизельных двигателей рекомендуется применять топлива марок ДА, ДЗ и ДЛ, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 4749—49.

Дизельное топливо арктическое ДА предназначено для использования при температурах окружающего воздуха ниже —30°.

Дизельное топливо зимнее ДЗ пригодно для эксплуатации дизельных автомобилей при температурах не ниже —30° и не выше +5°.

Дизельное топливо летнее ДЛ можно применять только при температуре выше 0°.

В случае отсутствия дизельного топлива перечисленных марок можно использовать выпускаемые в соответствии с ГОСТ 305—58 топлива марок JI и 3, которые, однако, по своему качеству намного уступают топливам по ГОСТ 4749—49.

Летнее топливо JI следует применять при температурах окружающего воздуха до —5°, зимнее топливо 3 — при температурах до —30°, „ Заменители дизельных топлив и топлива для облегчения пуска дизельных двигателей

В качестве заменителя дизельного топлива лучше всего применять осветительный керосин (ГОСТ 4753—49), на котором быстроходные дизельные двигатели могут работать в любое время года.

Применение тракторного керосина даже в смесях с дизельным топливом следует избегать, так как он имеет низкое цетановое число, вследствие чего двигатель на нем будет работать жестко. Тракторный керосин легко отличить от осветительного по цвету: осветительный керосин — светло-желтый, тракторный — более темный, оливковый.

Для облегчения пуска дизельных двигателей в зимнее время к топливу Можно добавлять от 10 до 50% этилового (серного) эфира, который способствует также понижению температуры застывания дизельных топлив. При этом следует иметь в виду, что после добавления к дизельному топливу свыше 50% эфира пусковые качества смеси ухудшаются. Во избежание быстрого выхода дизельных двигателей из строя категорически запрещается употреблять для их пуска бензин.